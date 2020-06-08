Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських сил з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Луганського російські найманці двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння агресор застосував по наших оборонних укріпленнях біля населеного пункту Хутір Вільний. Поблизу Кримського противник двічі обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Павлополя загарбники двічі задіяли міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поруч Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, противник припинив свою активність.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників два воїни Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор двічі обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опорні пункти ЗСУ неподалік Новолуганського. Також ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Оріхового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Богданівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За поточну добу внаслідок обстрілів з боку загарбників один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Його оперативно було доставлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - зазначено в повідомленні.

Як зазначається, "такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами".









