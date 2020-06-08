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Новини Агресія Росії проти України
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Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських сил з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Луганського російські найманці двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння агресор застосував по наших оборонних укріпленнях біля населеного пункту Хутір Вільний. Поблизу Кримського противник двічі обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Павлополя загарбники двічі задіяли міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поруч Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, противник припинив свою активність.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників два воїни Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор двічі обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опорні пункти ЗСУ неподалік Новолуганського. Також ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Оріхового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Богданівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За поточну добу внаслідок обстрілів з боку загарбників один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Його оперативно було доставлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - зазначено в повідомленні.

Як зазначається, "такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами".

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС 01
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС 02


Автор: 

обстріл (28339) поранення (2798) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
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08.06.2020 07:32
+11
У мене Є як завжди новини по темі ОРДЛО.
Но я їх не напишу.
Тому що не дозволяють.

НЕХАЙ ВСЕ ГОРИТЬ. РАЗОМ З МОСКАЛЯМИ.
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08.06.2020 07:36
+9
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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08.06.2020 07:51
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
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08.06.2020 07:32 Відповісти
У мене Є як завжди новини по темі ОРДЛО.
Но я їх не напишу.
Тому що не дозволяють.

НЕХАЙ ВСЕ ГОРИТЬ. РАЗОМ З МОСКАЛЯМИ.
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08.06.2020 07:36 Відповісти
Так шо там крити про *колорадостан * !?..
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08.06.2020 07:39 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5254
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08.06.2020 07:44 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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08.06.2020 07:51 Відповісти
Краща оборона -- це НАСТУП.
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08.06.2020 08:01 Відповісти
Особенно с диана!
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08.06.2020 08:11 Відповісти
А ти що пропонуєш?
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08.06.2020 08:33 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8512
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08.06.2020 08:16 Відповісти
Одужання нашим героям
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08.06.2020 08:21 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1496
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08.06.2020 08:47 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7496
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08.06.2020 08:59 Відповісти
 
 