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За п'ять днів роботи камери автофіксації в Києві зафіксували 200 тис. порушень ПДР

За п'ять днів роботи камери автофіксації в Києві зафіксували 200 тис. порушень ПДР

"Листи щастя" - так у патрульній поліції називають адміністративні постанови, які отримують порушники правил дорожнього руху. Перші 2400 таких листів відправили водіям уже через три дні після того, як у столиці повноцінно запрацювали камери фото- та відеофіксації на дорогах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Станом на суботу, 6 червня, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 000 порушень. У поліції наголошують, що з кожним днем, кількість випадків недотримання правил дорожнього руху знижується.

"Якщо порівняти з попереднім періодом тестування системи, то в деякі дні кількість порушень сягала більш ніж сто тисяч. Якщо говоримо про перший день роботи системи, то це було 57 000, далі менше", – розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, наразі вдається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не відкидають, що надалі можуть бути коливання в кількості порушень.

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Як пояснив Білошицький, правопорушення, зафіксовані камерами, потрапляють до загального пулу інформації та обробляються інспекторами.

"Якщо [інспектор] пересвідчується, що там все нормально і відповідно, він підписує постанову електронним підписом, яка друкується і за допомогою "Укрпошти" доставляється до адресата", – розповів правоохоронець.

Поки що камери фіксують лише перевищення швидкості, тож є два типи штрафів.

- перевищення швидкості на понад 20 км/год – 255 гривень
- перевищення швидкості на понад 50 20 км/год – 510 гривень

У поліції також наголошують, що для тих, хто оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

"У нас уже є кілька сотень оплат штрафів – це ті особи, які перевірили наявність штрафів в особистому кабінеті водія або на сайті МВС, і не чекаючи листа, вже побачили й оплатили штраф", – розповів Білошицький.

МВС запустило спеціальний застосунок "Штрафи ПДР". Скачати посилання для Android можна за посиланням, а версію для власників iOS обіцяють розробити вже найближчим часом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький. ФОТО

"За допомогою застосунку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов", – зазначив заступник міністра МВС Сергій Гончаров.

Автор: 

ПДР (476) швидкість (120) патрульна поліція (1441)


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Топ коментарі
+11
В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

А еще дают накопительную карточку постоянного клиента.
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08.06.2020 08:56
+6
больше похоже налог на скорость. Хотя пару раз так заплатить, то некоторым может ударить по карману.
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08.06.2020 08:55
+6
Действует скидка 50%... А годовые абонементы выдавать будут? Или может акции какие, типа превысь скорость 2 раза и третий раз бесплатно?
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08.06.2020 09:08
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08.06.2020 08:02 Відповісти
пихуй...
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08.06.2020 09:19 Відповісти
И, главное, скидки есть!!!
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08.06.2020 09:35 Відповісти
главное что бы камеры не превратились в НЕИССЯКАЕМІЙ источник наживы..для приближённых к ТОП ЧИНОВНИКАМ МВД и МИНИНФРАСТРУКТУРЫ ... пример- в стране агрессоре РФ камеры фиксации сскорости и право взымать плату за нарушения в досудебном порядке и камеры то были ГОСУДАРСТВЕННЫЕ!!!! купленные за бюджетное бабло отдали а аренду-концессию частным структурам.. и они 15 лет косили бабло взымаемое на основе простых писем счастья - на превышениях скорости- устанавливая их в кустах и без установки обязательного знака "ведётся видиофиксация" и оставляли себе в качестве оплаты за концессию!!!! ВНИМАНИЕ!!!! ДО 70% штрафов
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08.06.2020 09:46 Відповісти
Еще не вечер
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08.06.2020 15:05 Відповісти
Х
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08.06.2020 08:16 Відповісти
При таких смешных штрафах и летают, хотя бы раз в десять подымать нужно как минимум.
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08.06.2020 08:26 Відповісти
больше похоже налог на скорость. Хотя пару раз так заплатить, то некоторым может ударить по карману.
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08.06.2020 08:55 Відповісти
Штрафы не для того что бы было безопасно ездить, а для того что бы платили
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08.06.2020 09:10 Відповісти
Для некоторых и машина не для того, чтобы ездить, а для самоутверждения.
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08.06.2020 09:53 Відповісти
Нормально этих киевлян прищучил педалик с авакяном.
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08.06.2020 08:42 Відповісти
Кличко тут не при чем. Это по всей Украине так.
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08.06.2020 09:36 Відповісти
Нет,не так.
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08.06.2020 09:45 Відповісти
Ну может ты за пределами Киева на вертолете летаешь,а мы скромно,автомобилями ездим. Так,вот в Калиновке,которая не доезжая к
Житомирской области давеча камера родственника оштрафовала.
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08.06.2020 15:01 Відповісти
За п'ять днів роботи камери автофіксації в Києві зафіксували 200 тис. порушень ПДР - Цензор.НЕТ 2302
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08.06.2020 11:58 Відповісти
Ты, дебил, ,научись нормально высказывать свои мысли,если они у тебя имеются,только потом лезь под мой коммент.
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08.06.2020 12:09 Відповісти
ПНХ, удрюченное.
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08.06.2020 12:25 Відповісти
Два слова смог без помощи комиксов написать,теперь тренируйся создать предложение из четырёх слов,работай над собой.
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08.06.2020 13:32 Відповісти
..Баблос (штрафи ) то куди йде !?
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08.06.2020 08:56 Відповісти
В "общак" МВД наверное.
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08.06.2020 09:08 Відповісти
Оплаты по внешним долгам. Сознательные граждане помогают оплачивать стране внешний долг.
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08.06.2020 09:15 Відповісти
штрафы идут за зерно украденное с госрезерва
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08.06.2020 09:55 Відповісти
В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

А еще дают накопительную карточку постоянного клиента.
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08.06.2020 08:56 Відповісти
Действует скидка 50%... А годовые абонементы выдавать будут? Или может акции какие, типа превысь скорость 2 раза и третий раз бесплатно?
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08.06.2020 09:08 Відповісти
сто тисяч зрітєлєй по одному руплю - ета будєт.... ета будєт... сумашеччийє дєньгі!
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08.06.2020 09:12 Відповісти
Почти все богатые так летают, сам раз так сьездил пассажиром у своего гендира в обед на Харьковском шоссе под 200км/час по городу. Думал от страха обосрусь.
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08.06.2020 09:20 Відповісти
Если [инспектор] убеждается, что там все нормально и соответственно, он подписывает постановление электронной подписью, которое печатается и с помощью "Укрпочты" доставляется адресату", - рассказал правоохранительИсточник: https://censor.net.ua/n3200592
Получается всё же человеческий фактор продолжает работать. Какой-то инспектор определяет штрафовать или нет. Тоесть своим, а так же "неприкасаемым" всех мастей, можно не париться, как и раньше. Уверена что уже есть или сейчас наробатываются списочки таких вот "своих" номеров, для которых в Украине законы не писаны и штрафы не предусмотрены.
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08.06.2020 09:46 Відповісти
Авы как думале? Не, ну когда автоматом будут выписываться, то просто список неприкасаемых вобьют и тут уж компутер не ошибётся.
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08.06.2020 10:47 Відповісти
Даже проще - в базу заносятся все номера полицейских машин, прокуроров, СБУ, депутатов и просто блатных, и система не будет их фиксировать. Дижитализация.
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08.06.2020 10:48 Відповісти
встигають обробити лише 5% порушень - тобто через рік можна буде порушувати цілком спокійно - все одно лист щастя не встигне прийти і до кінця життя
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08.06.2020 10:21 Відповісти
" В полиции отмечают, что с каждым днем, количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается"
На участках, где камеры.
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08.06.2020 11:23 Відповісти
теперь есть из чего выбрать лохов что будут платить!
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08.06.2020 11:53 Відповісти
але ж це зроблено не проти порушень, а для набивання кішені авакова. при чому камери оплачені з бюджету, а штрафи миші з"ідять
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08.06.2020 14:05 Відповісти
склады надо строить. чтобы деньги от штрафов складывать..
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08.06.2020 14:35 Відповісти
 
 