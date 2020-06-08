За п'ять днів роботи камери автофіксації в Києві зафіксували 200 тис. порушень ПДР

"Листи щастя" - так у патрульній поліції називають адміністративні постанови, які отримують порушники правил дорожнього руху. Перші 2400 таких листів відправили водіям уже через три дні після того, як у столиці повноцінно запрацювали камери фото- та відеофіксації на дорогах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Станом на суботу, 6 червня, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 000 порушень. У поліції наголошують, що з кожним днем, кількість випадків недотримання правил дорожнього руху знижується.

"Якщо порівняти з попереднім періодом тестування системи, то в деякі дні кількість порушень сягала більш ніж сто тисяч. Якщо говоримо про перший день роботи системи, то це було 57 000, далі менше", – розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, наразі вдається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не відкидають, що надалі можуть бути коливання в кількості порушень.

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Як пояснив Білошицький, правопорушення, зафіксовані камерами, потрапляють до загального пулу інформації та обробляються інспекторами.

"Якщо [інспектор] пересвідчується, що там все нормально і відповідно, він підписує постанову електронним підписом, яка друкується і за допомогою "Укрпошти" доставляється до адресата", – розповів правоохоронець.

Поки що камери фіксують лише перевищення швидкості, тож є два типи штрафів.

- перевищення швидкості на понад 20 км/год – 255 гривень

- перевищення швидкості на понад 50 20 км/год – 510 гривень

У поліції також наголошують, що для тих, хто оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

"У нас уже є кілька сотень оплат штрафів – це ті особи, які перевірили наявність штрафів в особистому кабінеті водія або на сайті МВС, і не чекаючи листа, вже побачили й оплатили штраф", – розповів Білошицький.

МВС запустило спеціальний застосунок "Штрафи ПДР". Скачати посилання для Android можна за посиланням, а версію для власників iOS обіцяють розробити вже найближчим часом.

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"За допомогою застосунку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов", – зазначив заступник міністра МВС Сергій Гончаров.