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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області виявили 59 нових випадків COVID-19, загалом - 3698, - ОДА

За добу в Чернівецькій області виявили 59 нових випадків COVID-19, загалом - 3698, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу, 7 червня, підтвердили 59 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"На Буковині сьогодні, 7 червня, офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 376 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3698 осіб. 9 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів", - розповів глава ОДА.

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За добу в Чернівецькій області виявили 59 нових випадків COVID-19, загалом - 3698, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Не сказали за какое время, тесты же делают 7-10-14 дней. Не сказали сколько вчера сделали тестов всего и когда они будут проверены.
Так что из "вчера выявленных" поциентов, часть уже на 2м. ниже земли и даже "3 дня" уже отпраздновано отмечено.
Это манипуляция просто какая-то.
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08.06.2020 08:21 Відповісти
 
 