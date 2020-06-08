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За добу в Чернівецькій області виявили 59 нових випадків COVID-19, загалом - 3698, - ОДА
У Чернівецькій області за минулу добу, 7 червня, підтвердили 59 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"На Буковині сьогодні, 7 червня, офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 376 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3698 осіб. 9 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів", - розповів глава ОДА.
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Так что из "вчера выявленных" поциентов, часть уже на 2м. ниже земли и даже "3 дня" уже
отпразднованоотмечено.
Это манипуляция просто какая-то.