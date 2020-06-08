COVID-19: у світі захворіли понад 7 млн осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 406,1 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 червня у світі зареєстрували 7 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 091 666 випадків інфікування та 406 195 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 112 469 (+373 за добу), хворих - 2 007 449 (+18 905 за добу).
На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - 691 962 інфікованих (+18 375 за добу) і 36 499 (+542 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 467 673 особи (+8 984 за добу), кількість смертей - 5859 (+134 за добу).
В Іспанії зареєстрували 288 630 (+240 за добу) пацієнтів, померли 27 136 (+1 за добу) осіб.
У Великій Британії - 286 194 хворих (+1326 за добу), померли 40 542 пацієнти (+77).
Індія випередила Італію за кількістю хворих - 257 486 (+10 864 за добу), 7207 летальних випадків (+261 за добу)
В Італії зафіксували COVID-19 у 234 998 (+197) осіб. Померли 33 899 (+53) осіб.
Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків.
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А те що фашистська статистика"рахує згідно курса пукіна"=тупо ділить НА-ДВА...то таке.
Та й демонстрація таблиці урадження ковід19 з "лідерством США"ПРИНАЙМНІ НЕКОРЕКТНА.
Всі хто колись вчив аріфметику ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ що США займає по середньому в країні рівню зарадження десь 8ме місце, ... хоча "табличка" Б дуже змінилась як би всі подрахунки велись би коректно та в усіх країнах робилась би однакова кількість тестів.. і хто зна