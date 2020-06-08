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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у світі захворіли понад 7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 406,1 тис. ІНФОГРАФІКА

COVID-19: у світі захворіли понад 7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 406,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 червня у світі зареєстрували 7 млн ​​випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 091 666 випадків інфікування та 406 195 смертей через коронавірус.

COVID-19: у світі захворіли понад 7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 406,1 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 112 469 (+373 за добу), хворих - 2 007 449 (+18 905 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - ​​691 962 інфікованих (+18 375 за добу) і 36 499 (+542 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 467 673 особи (+8 984 за добу), кількість смертей - 5859 (+134 за добу).

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В Іспанії зареєстрували 288 630 (+240 за добу) пацієнтів, померли 27 136 (+1 за добу) осіб.

У Великій Британії - 286 194 хворих (+1326 за добу), померли 40 542 пацієнти (+77).

Індія випередила Італію за кількістю хворих - 257 486 (+10 864 за добу), 7207 летальних випадків (+261 за добу)

В Італії зафіксували COVID-19 у 234 998 (+197) осіб. Померли 33 899 (+53) осіб.

COVID-19: у світі захворіли понад 7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 406,1 тис 02

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шота запаребрік почав відставати і не доганяє Америку.
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08.06.2020 08:23 Відповісти
та фашистська фєдєрастія ДАВНО ВЖЕ перегнала США за кількістю хворих та померлих.. вофчік пукін(шаломов) хуцпато замовчує, що в США людей більше ніж в фєдєрастії(333,5млн проти142млн ув фєдєрастії) воно москалям показує лише абсолютні цифри, сподіваючись що арифметику москалики забули
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09.06.2020 08:05 Відповісти
0,1% наче й мало, а один з тисячі, наче й немало...
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08.06.2020 08:53 Відповісти
смертность 5,71%
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08.06.2020 11:11 Відповісти
І що цікаво=аналітики стверджують, що фєдєрастична Москва мало чим відрізняється від НьюЙорка-США по кількості заражених на 1млн населення та протіканню панєпідеміі
А те що фашистська статистика"рахує згідно курса пукіна"=тупо ділить НА-ДВА...то таке.
Та й демонстрація таблиці урадження ковід19 з "лідерством США"ПРИНАЙМНІ НЕКОРЕКТНА.
Всі хто колись вчив аріфметику ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ що США займає по середньому в країні рівню зарадження десь 8ме місце, ... хоча "табличка" Б дуже змінилась як би всі подрахунки велись би коректно та в усіх країнах робилась би однакова кількість тестів.. і хто зна
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08.06.2020 08:53 Відповісти
мордорська статістіка сільно крива: при рекордних кількостях хворих нєудовлєтворітєльная лєтальность
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08.06.2020 09:19 Відповісти
Та в них за статистикою і голодомору не було. Отже, навіть якщо пів країни вимре офіційна статистична летальність все одно буде низькою.
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08.06.2020 09:29 Відповісти
Росия - вперед! Вперед Росиюшка! Покажи всем кузькину мать и будь первой в этом нелегком деле!
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08.06.2020 09:27 Відповісти
 
 