COVID-19: у світі захворіли понад 7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 406,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 червня у світі зареєстрували 7 млн ​​випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 091 666 випадків інфікування та 406 195 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 112 469 (+373 за добу), хворих - 2 007 449 (+18 905 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - ​​691 962 інфікованих (+18 375 за добу) і 36 499 (+542 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 467 673 особи (+8 984 за добу), кількість смертей - 5859 (+134 за добу).

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В Іспанії зареєстрували 288 630 (+240 за добу) пацієнтів, померли 27 136 (+1 за добу) осіб.

У Великій Британії - 286 194 хворих (+1326 за добу), померли 40 542 пацієнти (+77).

Індія випередила Італію за кількістю хворих - 257 486 (+10 864 за добу), 7207 летальних випадків (+261 за добу)

В Італії зафіксували COVID-19 у 234 998 (+197) осіб. Померли 33 899 (+53) осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків.