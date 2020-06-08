Сьогодні в Нідерландах розпочинається другий блок слухань у справі МН17: прокуратура розповість про те, як тривало розслідування

Із 8 червня по 3 липня в Нідерландах відбудеться чергова сесія судового процесу у справі про збитий МН17: суд підсумує попередній блок, а прокуратура виступить із презентацією кримінального розслідування цього злочину.

"Як заплановано, кримінальна справа MH17 відновиться у понеділок, 8 червня. Однак через коронавірус і відповідно до національних законодавчих норм, до блоку судових слухань внесено корективи, в результаті бути присутніми в залі Судового комплексу "Схіпхол" зможе обмежена кількість людей. Природно, всі можуть стежити за слуханнями в прямому ефірі", - йдеться в повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Присутні в суді мають перебувати на відстані 1,5 метра один від одного, ті, у кого є легкі симптоми застуди або висока температура, в будівлю допущені не будуть. Буде відкрито тільки зал D, в якому безпосередньо триває процес, а зали судових засідань A, B і C будуть зачинені. Нещодавно було ухвалено рішення відкрити пресцентр, в який буде допущено лише 30 представників ЗМІ (пресцентр розрахований на 500 осіб).

Окрім суддів, секретарів і прокурорів, у залі суду будуть присутні щонайбільше два адвокати родичів, два захисники та обмежена кількість представників преси.

Як відомо, справа розглядається в судовому комплексі Схіпхола, в якому передбачено підвищені заходи безпеки. Останнє слухання відбулося 23 березня тільки за участю зацікавлених сторін, без публіки та преси через пандемію.

Очікується, що в межах другого блоку засідань суд "підсумує те, що обговорювалося на попередніх слуханнях, і що відбулося відтоді". "Захист і адвокат родичів отримають можливість звернутися до суду. Крім того, прокуратура опише кримінальне розслідування. Очікується, що їхні презентації займуть кілька днів. Наприкінці цього блоку слухань суд ухвалить певні необхідні рішення і чекатиме наступного блоку слухань, який розпочнеться 31 серпня 2020 року", - йдеться в пресрелізі суду.

Передбачається, що весь перший тиждень буде "присвячений поданням суду, можливим зауваженням захисту і адвоката родичів, а також поданням прокуратури". "Видається так, що слухання будуть відкладені після 12 червня до 22 червня. Того дня захист отримає можливість подати певні запити про можливі слідчі дії, після чого слухання будуть відкладені до пізнішої дати, коли буде отримана реакція. Наразі суд вважає, що ця частина слухань може завершитися не пізніше п'ятниці, 26 червня. Якщо суду потрібно ухвалити рішення на додаток до представлених подань, запитів або заяв, слухання буде відкладено до п'ятниці, 3 липня, або раніше, якщо це можливо. Суд не засідатиме 29 і 30 червня", - деталізували в суді.

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Як повідомлялося раніше, судовий процес над чотирма обвинуваченими в трагедії рейсу МН17 розпочався 9 березня. На лаві підсудних мали перебувати три громадянина Росії і один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Всі вони в залі суду були відсутні, один із них - Пулатов, представлений адвокатами з нідерландської фірми, яким допомагає російський адвокат Кутіна.

Процес веде головуючий суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis), за участю Дагмара Костера (Dagmar Koster) і Гелейни Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens). Перша фаза суду була організаційною. Суд розглядав такі питання, як хто представлений у суді, чи готова до розгляду сама справа тощо. Справа складається із 36 тис. сторінок і "величезної кількості цифрових файлів, які будуть демонструватися на екрані".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.