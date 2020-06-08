В Україні за добу - 463 нові випадки COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 27 462 випадки
Станом на 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки. Дев'ять осіб померли від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Напередодні повідомлялося про 485 нових випадків захворювання на COVID-19, за 6 червня - 550 нових випадків, за 5 червня - 553 особи захворіли, 4 червня - 588.
За добу померли дев'ять пацієнтів (добою раніше - 11), загалом - 797.
За останню добу одужала 141 людина (добою раніше - 242), загалом - 12 195.
Загалом в Україні нині хворіє 14 470 осіб, що на 313 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (72), Закарпатській (64), Чернівецькій (59) та Львівській (41) областях.
У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків коронавірусної хвороби не виявили.
За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1150 випадків;
Волинська область — 1079 випадків;
Дніпропетровська область — 971 випадок;
Донецька область — 231 випадок;
Житомирська область — 897 випадків;
Закарпатська область — 1386 випадків;
Запорізька область — 496 випадків;
Івано-Франківська область — 1582 випадки;
Кіровоградська область — 559 випадків;
м. Київ — 3490 випадків;
Київська область — 1812 випадків;
Львівська область — 2162 випадки;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 1002 випадки;
Полтавська область — 274 випадки;
Рівненська область — 2071 випадок;
Сумська область — 193 випадки;
Тернопільська область — 1294 випадки;
Харківська область — 1287 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 518 випадків;
Чернівецька область — 3698 випадків;
Черкаська область — 469 випадків;
Чернігівська область — 299 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 червня 2020 року до Центру надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 65 687 повідомлень про підозру на COVID-19.
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1. московитская церковь - ви руса нет, его выдумали проклятые американцы для предлога тотальной вакцинации населения, под видом вакцины каждому введут жидкий чип.
2. причина - Трамп. Поскольку никогда и нигде к власти ни в одной стране не может прийти ни один президент самостоятельно, все президенты и весь сценарий нашего жития спрогнозирован минимум на 50 лет.
но вот была создана компутерная программа, при помощи которой Трамп (да и пдонок Зеленский) пришли к власти. Программа вычисляет симпатии и антипатии каждого через соцсети и лайки-дизлайки на форумах и вообще везде. И программа подсовывает каждому чеку избирательную инфу о каждом кандидате под нужным ракурсом
Правители решили избрать Хилари. Но неподконьрольная программа сделала Трампом преза.
И тогда правители мира спохватились и обьявили карантин, с целью отстрочить выборы в США.
И если в США будет побеждать нужный кандидат, то второй вспышки вируса не будет
И наоборот, если проходит другой кандидат, то обьявят о новой вспышке второй волне.
А пока все лихорадочно ищут контроль над этим искуственным интеллектом или хотя бы добакланиться с теми, кто управляет этим интеллектом
в дальнейшем этот искуственный интеллект будет просчитывать скока надо выплавить стали в мире, и в каких странах, сока зерна и в каких странах и вообще скока надо оставить людей на Планете
я не считал визгов порохоботов Цензора о полной ничтожности версии дурантина, поскоку они не предоставляют аргументов и логической цепочки
а вот их собраться по московитской церкви дают внятный аргумент: проклятые американцы хотят уничтожить все руськое
почему єтому вирусу такое огромное внимание?
потому что он уравнял всех. от него пока нет лекарств
стали болеть люди, которім плевать на законі, они сами создают законі, они небожители и правители.
а вирус сказал, что ві такие же смертніе и не не війожиівайтесь
первіе лица, привікшие другим диктовать как жить - слегка опосрались и лихлрадочно ищут лекарства