В Україні за добу - 463 нові випадки COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 27 462 випадки

Станом на 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки. Дев'ять осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Напередодні повідомлялося про 485 нових випадків захворювання на COVID-19, за 6 червня - 550 нових випадків, за 5 червня - 553 особи захворіли, 4 червня - 588.

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За добу померли дев'ять пацієнтів (добою раніше - 11), загалом - 797.

За останню добу одужала 141 людина (добою раніше - 242), загалом - 12 195.

Загалом в Україні нині хворіє 14 470 осіб, що на 313 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (72), Закарпатській (64), Чернівецькій (59) та Львівській (41) областях.

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків коронавірусної хвороби не виявили.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1150 випадків;

Волинська область — 1079 випадків;

Дніпропетровська область — 971 випадок;

Донецька область — 231 випадок;

Житомирська область — 897 випадків;

Закарпатська область — 1386 випадків;

Запорізька область — 496 випадків;

Івано-Франківська область — 1582 випадки;

Кіровоградська область — 559 випадків;

м. Київ — 3490 випадків;

Київська область — 1812 випадків;

Львівська область — 2162 випадки;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1002 випадки;

Полтавська область — 274 випадки;

Рівненська область — 2071 випадок;

Сумська область — 193 випадки;

Тернопільська область — 1294 випадки;

Харківська область — 1287 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 518 випадків;

Чернівецька область — 3698 випадків;

Черкаська область — 469 випадків;

Чернігівська область — 299 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 червня 2020 року до Центру надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 65 687 повідомлень про підозру на COVID-19.











