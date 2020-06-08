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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 72 нові випадки COVID-19, серед них 6 медиків, всього 3 490 інфікованих, - Кличко. МАПА. КАРТА

За добу в Києві 72 нові випадки COVID-19, серед них 6 медиків, всього 3 490 інфікованих, - Кличко. МАПА. КАРТА

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у 72 жителів Києва. Серед них - 6 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

На сьогодні в столиці вже 3490 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Так, за минулу добу захворіли:

- 43 жінки віком від 23 до 84 років

- 25 чоловіків від 21 до 71 року

- Дві дівчинки, яким рік і 9 років і два хлопчики у віці 8 місяців і 10 років.

За добу в Києві 72 нові випадки COVID-19, серед них 6 медиків, всього 3 490 інфікованих, - Кличко. МАПА 01

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків.

"Бережіть себе! Не нехтуйте елементарними правилами", - додав мер Києва.

Також читайте: В Україні за добу - 463 нові випадки COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 27 462 випадки

За добу в Києві 72 нові випадки COVID-19, серед них 6 медиків, всього 3 490 інфікованих, - Кличко. МАПА 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
вИталька, эти цифры никому не интересны.. давай открывай рестораны, БО буде горе...
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08.06.2020 09:17
+1
Лечение вируса сделать платным коль люди не носят маски и срут на правила самосохранения.Если надо носить значит надо носить а каким методом это вбивается в тупую башку-вот над этим власти должны и думать.
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08.06.2020 09:43
+1
Поскольку на левом берегу случаев заражения было гораздо меньше - лучшему на планете меру пришлось предпринять срочные меры
Были созданы искусственные пробки у мостов и отменена городская электричка.
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08.06.2020 09:48
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вИталька, эти цифры никому не интересны.. давай открывай рестораны, БО буде горе...
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08.06.2020 09:17 Відповісти
За сутки - 463 новых случая COVID-19, умерли 9, и это только лех, кого проверили. А на самом деле ежесуточно больных видимо раз в 10 больше, если не в 20.
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08.06.2020 09:26 Відповісти
И..???? С голоду людям пухнуть.?? Или грабить идти???
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08.06.2020 09:32 Відповісти
Лечение вируса сделать платным коль люди не носят маски и срут на правила самосохранения.Если надо носить значит надо носить а каким методом это вбивается в тупую башку-вот над этим власти должны и думать.
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08.06.2020 09:43 Відповісти
Будь-яку статистику сміливо можна множити на три.
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08.06.2020 09:30 Відповісти
пря таки будь-яку?
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08.06.2020 09:32 Відповісти
А що таки так пожвавився? Хочеш за зелену шмарклю 143%?
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08.06.2020 09:38 Відповісти
ні, насправді хочу, щоби кількість перемог Динамо Київ можна було помножити на три, згідно твого глибокомислення
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08.06.2020 09:41 Відповісти
Ти краще розкажи хто *********** ;гумкомвой; в Київ пропустив. Не Зеленський бува?
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08.06.2020 09:44 Відповісти
ти про що?
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08.06.2020 09:45 Відповісти
Та кажуть що *********** ;гумкомвой; таки доїхав у Лавру.
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08.06.2020 10:19 Відповісти
Поскольку на левом берегу случаев заражения было гораздо меньше - лучшему на планете меру пришлось предпринять срочные меры
Были созданы искусственные пробки у мостов и отменена городская электричка.
показати весь коментар
08.06.2020 09:48 Відповісти
 
 