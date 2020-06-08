За добу в Києві 72 нові випадки COVID-19, серед них 6 медиків, всього 3 490 інфікованих, - Кличко. МАПА. КАРТА

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у 72 жителів Києва. Серед них - 6 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

На сьогодні в столиці вже 3490 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Так, за минулу добу захворіли:

- 43 жінки віком від 23 до 84 років

- 25 чоловіків від 21 до 71 року

- Дві дівчинки, яким рік і 9 років і два хлопчики у віці 8 місяців і 10 років.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків.

"Бережіть себе! Не нехтуйте елементарними правилами", - додав мер Києва.

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