За добу на Львівщині зафіксували 41 випадок COVID-19, загалом 2 162 інфіковані, - міськрада

Станом на ранок 8 червня у Львові та Львівській області підтверджено 2162 випадки інфікування коронавірусом, з них 71 - летальний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За весь період пандемії у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулося 5 070 осіб, госпіталізовано - 782, на амбулаторному лікуванні - 4 288 осіб, виписано - 598 осіб. Зараз в лікарні перебуває 178 осіб, з них в реанімації - 7 осіб, на апаратах ШВЛ - 1 людина.

Всього коронавірусна інфекція виявлена ​​- у 2 162 осіб, 71 людина померла. 524 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 324 ПЛР-тести, з яких 41 - позитивний (серед них - 23 - це жителі Львова).

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