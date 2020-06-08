Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом". ВIДЕО

У Міністерстві юстиції очікують збільшення попиту на платі камери з підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали вводити останнім часом. Це дозволить ремонтувати камери.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода" передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти будуть надходити офіційно, а не корупційним чином, як хабарі.

Він також підтвердив, що п'ять осіб оплатили за місяць перебування в одному СІЗО 60 тисяч гривень, він назвав цю суму "великими грошима" з точки зору СІЗО.

"За 60 тисяч гривень ми, як мінімум, одну камеру спокійно можемо безкоштовно відремонтувати. І це тільки початок. І це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом, коли в СІЗО направляється менше людей від судів. Буде більше людей - більше попит - буде більше коштів. Але у нас не було джерел доходів, щоб самостійно ремонтувати камери в СІЗО. А зараз вони є. І ми будемо це робити", - сказав міністр.

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Тим часом, за його словами, попит від затриманих вже є.

"Ось п'ятеро осіб в Лук'янівському СІЗО. Звичайно, це не шалено великий попит, але це нормально. У Львові вже є, людина заселилася. Будемо дивитися", - додав Малюська.