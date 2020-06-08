Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом". ВIДЕО
У Міністерстві юстиції очікують збільшення попиту на платі камери з підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали вводити останнім часом. Це дозволить ремонтувати камери.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода" передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кошти будуть надходити офіційно, а не корупційним чином, як хабарі.
Він також підтвердив, що п'ять осіб оплатили за місяць перебування в одному СІЗО 60 тисяч гривень, він назвав цю суму "великими грошима" з точки зору СІЗО.
"За 60 тисяч гривень ми, як мінімум, одну камеру спокійно можемо безкоштовно відремонтувати. І це тільки початок. І це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом, коли в СІЗО направляється менше людей від судів. Буде більше людей - більше попит - буде більше коштів. Але у нас не було джерел доходів, щоб самостійно ремонтувати камери в СІЗО. А зараз вони є. І ми будемо це робити", - сказав міністр.
Тим часом, за його словами, попит від затриманих вже є.
"Ось п'ятеро осіб в Лук'янівському СІЗО. Звичайно, це не шалено великий попит, але це нормально. У Львові вже є, людина заселилася. Будемо дивитися", - додав Малюська.
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Появятся бабки в бюджете)))
Прям как с языка сняли.Я открывал эту новость с таким иже мыслями.
это целый министр юстиции Державы вторую неделю суетится вокруг платных камер.
других проблем с юстицией в Украине нет
в рашке "крабоеды" давно ни в чем себе не отказывают
"правильным" путем идете, товарищи, на Ростов !
МалюськаПаниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
Дополнительные услуги, официозом. Выходные с браслетом не воле, три штуки. Досрочный выпуск 100 косарей. Сделайте уже соревнование кто больше настригёт. Таможня, Аваков, или тюрьма
таких идиотов на посту министра юстиции еще не было. зедегенераты впереди планеты всей))))
ДО ВЛАДИ ПРИЙШЛИ ЗеКЛОУНИ І ВОНИ ПОЧАЛИ РОБИТИ РЕФОРМУ ДЛЯ СЕБЕ , БО СКОРО ЇМ ЦІ КАМЕРИ ************
прямо ...торгово-развлекательное заведение санаторного типа... а не наказательно-исправительное учреждение для осужденных за преступления..
... Малюська сможет купить розовый костюм, если фото наберет 2000 лайков...))))))