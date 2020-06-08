Кількість хворих на коронавірус за добу знизилася лише у двох областях України, - РНБО
В Україні кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу лише в одній із 24 областей України - Дніпропетровській. Також зниження кількості хворих зафіксовано в Донецькій області через смерть одного пацієнта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", згідно з даними, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО в понеділок вранці, в семи українських областях кількість хворих не змінилася, а в інших 15 та м.Києві - зросла.
Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, Закарпатській, Львівській, Харківській та Чернівецькій областях, одужання - в Закарпатській. Як і раніше, в 16 областях кількість осіб, які видужали, від початку пандемії перевищує кількість тих, хто нині хворіє.
Кількість хворих, як і раніше, перевищує 2 тисячі в м.Києві та Чернівецькій області, 1 тисячу - також у Київській та Львівській областях, а менше 10 хворих у Полтавській і Херсонській областях.
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 14 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 7 одужання, нині в області хворіє 403 особи (на 6 більше за добу);
- у Волинській області - 27 випадків захворювання і 1 - смерті, зараз хворіє 747 осіб (на 26 більше за добу);
- у Дніпропетровській області 20 випадків одужання, нових випадків захворювання і смерті не було, зараз хворіє 397 осіб;
- у Донецькій області 1 людина померла, нових випадків захворювання й одужання зафіксовано не було, зараз хворіє 104 особи;
- у Житомирській області 16 нових випадків захворювання, нових випадків одужання і смерті не було, зараз хворіє 381 особа;
- у Закарпатській області 64 особи захворіли, 2 померли і 38 одужали, зараз хворіє 748 осіб (на 24 більше за добу);
- у Запорізькій області 1 людина захворіла, нових випадків одужання і смерті не було, зараз хворіє 196 осіб;
- в Івано-Франківській області 20 осіб захворіли, а 1 людина померла, зараз хворіє 547 осіб (на 19 більше за добу);
- у Києві підтверджено 72 нові випадки захворювання на COVID-19 і жодного випадку смерті або одужання, зараз у столиці хворіє 2525 осіб;
- у Київській області 28 осіб захворіли і 19 одужали, зараз хворіє 1198 осіб (за добу на 9 більше);
- у Кіровоградській області 6 нових випадків захворювання і 6 - одужання, зараз хворіє 110 осіб, як і напередодні;
- у Луганській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 11 осіб;
- у Львівській області 41 новий випадок захворювання, 2 - смерті і 3 - одужання, зараз хворіє 1567 осіб (на 36 більше за добу);
- у Миколаївській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 107 осіб;
- в Одеській області 6 осіб захворіли і 4 одужали, зараз хворіє 608 осіб (на 2 більше за добу);
- у Полтавській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 6 осіб;
- у Рівненській області 25 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіють 942 особи (на 24 більше за добу);
- у Сумській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 30 осіб;
- у Тернопільській області 19 нових випадків захворювання і 3 - одужання, зараз хворіє 281 особа (на 16 більше за добу);
- у Харківській області 36 нових випадків захворювання і 28 - одужання, зараз хворіє 662 особи (за добу на 8 більше);
- у Херсонській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 4 особи;
- у Хмельницькій області також нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 168 осіб;
- у Черкаській області 9 осіб захворіли і 3 одужали, зараз хворіє 105 осіб (на 6 більше за добу);
- у Чернівецькій області підтверджено 59 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 9 випадків одужання, зараз в області хворіє 2413 осіб (на 49 більше, ніж напередодні);
- у Чернігівській області 20 нових випадків захворювання, нових випадків одужання і смерті не було, зараз хворіє 210 осіб (на 20 більше за добу).
Як повідомлялося, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 463 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, 9 осіб з-поміж тих, хто раніше захворів, померли, 141 особа видужала. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 14 тис. 470 осіб, що на 313 більше, ніж добою раніше.
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