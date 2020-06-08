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За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 51 медпрацівник, загалом 1964 дитини та 5101 медик, - Степанов
За минулу добу в Україні провели 7647 тестувань на коронавірус.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 463 особи, з них 32 дитини і 51 медпрацівник", - зазначив міністр.
Госпіталізували 92 людини.
"За весь час пандемії захворіли 27 462 особи, з них 1964 дитини, а також 5101 медпрацівник", - додав Степанов.
Крім того, за минулу добу було здійснено 7647 тестувань, з них 6569 методом ПЛР та 1078 - ІФА-тестів.
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Ни зарплаты, ни защиты.
Родовая травма?
І цікаво, який процент з ції афери отримав сам Вовік.
Наприклад, я особисто, тест ПЛР здав у середу - сьогодні понеділок результату ще нема. Сижу на самоізоляції хоча такої вимоги і не було, а скількох людей заразять інші чекаючи на результати і ходячи на роботу чи по магазинах?
Ця епідемія ніколи у нас не скінчиться...
А в предыдущей подаче пугалки-статистики не были упомянуты дети - я уж подумал ...
А теперь видно - что линия засирания мозгов быдлоэлекторату отслеживается чётко...
Да, кстати:
" Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан"
от коронавируса, при всех приписках, еле натянули ~600 человек... (сейчс вообще перестали говорить об общем количестве - чтоб не скрыть своё шулерство)