За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 51 медпрацівник, загалом 1964 дитини та 5101 медик, - Степанов

За минулу добу в Україні провели 7647 тестувань на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 463 особи, з них 32 дитини і 51 медпрацівник", - зазначив міністр.

Госпіталізували 92 людини.

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"За весь час пандемії захворіли 27 462 особи, з них 1964 дитини, а також 5101 медпрацівник", - додав Степанов.

Крім того, за минулу добу було здійснено 7647 тестувань, з них 6569 методом ПЛР та 1078 - ІФА-тестів.