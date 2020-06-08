УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9226 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 186 4

За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 51 медпрацівник, загалом 1964 дитини та 5101 медик, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 51 медпрацівник, загалом 1964 дитини та 5101 медик, - Степанов

За минулу добу в Україні провели 7647 тестувань на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 463 особи, з них 32 дитини і 51 медпрацівник", - зазначив міністр.

Госпіталізували 92 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 463 нові випадки COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 27 462 випадки

"За весь час пандемії захворіли 27 462 особи, з них 1964 дитини, а також 5101 медпрацівник", - додав Степанов.

Крім того, за минулу добу було здійснено 7647 тестувань, з них 6569 методом ПЛР та 1078 - ІФА-тестів.

Автор: 

діти (5054) карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то зеля медиков не уважает.
Ни зарплаты, ни защиты.
Родовая травма?
показати весь коментар
08.06.2020 10:18 Відповісти
Українські медики лідирують по числу випадків зараження. І чи не тому що друг Вовіка Радуцкій продав засоби захисту з держрезерву?
І цікаво, який процент з ції афери отримав сам Вовік.
показати весь коментар
08.06.2020 10:23 Відповісти
Ваша срана "статистика" не має нічого спільного з реальністю.
Наприклад, я особисто, тест ПЛР здав у середу - сьогодні понеділок результату ще нема. Сижу на самоізоляції хоча такої вимоги і не було, а скількох людей заразять інші чекаючи на результати і ходячи на роботу чи по магазинах?
Ця епідемія ніколи у нас не скінчиться...
показати весь коментар
08.06.2020 10:28 Відповісти
О! Детьми продолжили пугать.
А в предыдущей подаче пугалки-статистики не были упомянуты дети - я уж подумал ...

А теперь видно - что линия засирания мозгов быдлоэлекторату отслеживается чётко...

Да, кстати:
" Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан"

от коронавируса, при всех приписках, еле натянули ~600 человек... (сейчс вообще перестали говорить об общем количестве - чтоб не скрыть своё шулерство)
показати весь коментар
08.06.2020 11:03 Відповісти
 
 