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Новини
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Метеорологічне літо прийшло до Києва на три тижні пізніше після 118 днів весни, - обсерваторія Срезневського

Метеорологічне літо прийшло до Києва на три тижні пізніше після 118 днів весни, - обсерваторія Срезневського

У п'ятницю, 5 червня, в Києві почалося метеорологічне літо.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського, передає Цензор.НЕТ.

"Температура 4 червня становила +13,6°С, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – загалом 116 днів. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права", - зазначається в повідомленні.

Метеорологічне літо розпочалося 5 червня на 3 тижні пізніше кліматичного терміну. Середньодобова температура повітря у Києві у п’ятницю становила +16,5оС і далі буде зростати.

Зазначається, що найпізніше літо в Києві починалося в 1990 і 2001 роках - 7 червня.

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У Карпатах також потепління, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальних пост.

"Станом на 9:40 8 червня 2020 року на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря +10°С", - зазначається в повідомленні в соцмережі Facebook.

Автор: 

спека (107) Київ (19436) погода (789)


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Топ коментарі
+3
Я вже чотири дні як опалення вимкнув.
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08.06.2020 10:26
+2
Весна была с октября походу.
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08.06.2020 10:21
+2
а йа кондьор переключив позавчора з обогрєва на кул
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08.06.2020 10:38
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Весна была с октября походу.
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08.06.2020 10:21 Відповісти
Я вже чотири дні як опалення вимкнув.
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08.06.2020 10:26 Відповісти
а йа кондьор переключив позавчора з обогрєва на кул
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08.06.2020 10:38 Відповісти
вєсну у нас укралі Зє!льонийє падонкі!
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08.06.2020 10:33 Відповісти
Так глобальне потепління, що ж ви хочете?
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08.06.2020 10:35 Відповісти
наблюдаю тільки глобальне ожирєнійє
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08.06.2020 10:39 Відповісти
это путин виноват я правильно понимаю
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08.06.2020 11:38 Відповісти
Неправильно, надо говорить *******, ато тут действительно не правильно поймут...
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08.06.2020 12:13 Відповісти
знову кремляді паляться на дрібницях
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08.06.2020 12:57 Відповісти
****, достал этот зеленский.
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08.06.2020 13:11 Відповісти
 
 