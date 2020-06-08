Метеорологічне літо прийшло до Києва на три тижні пізніше після 118 днів весни, - обсерваторія Срезневського

У п'ятницю, 5 червня, в Києві почалося метеорологічне літо.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського, передає Цензор.НЕТ.

"Температура 4 червня становила +13,6°С, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – загалом 116 днів. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права", - зазначається в повідомленні.

Метеорологічне літо розпочалося 5 червня на 3 тижні пізніше кліматичного терміну. Середньодобова температура повітря у Києві у п’ятницю становила +16,5оС і далі буде зростати.

Зазначається, що найпізніше літо в Києві починалося в 1990 і 2001 роках - 7 червня.

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У Карпатах також потепління, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальних пост.

"Станом на 9:40 8 червня 2020 року на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря +10°С", - зазначається в повідомленні в соцмережі Facebook.