Я вже визначився з кандидатом на пост глави Нацслужби здоров'я: документи будуть передані на затвердження в Кабмін, - Степанов

Глава МОЗ визначився з кандидатом на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я провів процедуру відбору на главу Національної служби здоров'я України. Я провів співбесіди з усіма охочими. На сьогодні проведення конкурсу, передбаченого законодавством, неможливо через карантин. В умовах карантину можливе проведення тільки відбору. Я хочу подякувати всім, хто подав документи і взяв участь у співбесідах. Я вже визначився з кандидатом, щодо якого будуть передані документи в Кабінет Міністрів. Після проходження всіх процедур, передбачених законом, він може бути призначений на цю посаду (голови Нацслужби здоров'я. - Ред.). Після закінчення карантину протягом двох місяців буде оголошено і проведено конкурс в звичайному форматі", - розповів Степанов.

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