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Новини
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Я вже визначився з кандидатом на пост глави Нацслужби здоров'я: документи будуть передані на затвердження в Кабмін, - Степанов

Я вже визначився з кандидатом на пост глави Нацслужби здоров'я: документи будуть передані на затвердження в Кабмін, - Степанов

Глава МОЗ визначився з кандидатом на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я провів процедуру відбору на главу Національної служби здоров'я України. Я провів співбесіди з усіма охочими. На сьогодні проведення конкурсу, передбаченого законодавством, неможливо через карантин. В умовах карантину можливе проведення тільки відбору. Я хочу подякувати всім, хто подав документи і взяв участь у співбесідах. Я вже визначився з кандидатом, щодо якого будуть передані документи в Кабінет Міністрів. Після проходження всіх процедур, передбачених законом, він може бути призначений на цю посаду (голови Нацслужби здоров'я. - Ред.). Після закінчення карантину протягом двох місяців буде оголошено і проведено конкурс в звичайному форматі", - розповів Степанов.

Також читайте: Незалежна Нацслужба здоров'я має вирішальне значення в забезпеченні доступу українців до сучасної медицини, - посольство США

Автор: 

МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) Нацслужба здоров’я (35) НСЗУ (313)


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Богатирьова?
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08.06.2020 10:34 Відповісти
Ну зеленський суд зрозумів шо вона нівчом невинувата, ті гроші з`їли миші - і пора бабушці на роботу - виводить медицину з кризи
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08.06.2020 10:37 Відповісти




На сегодня проведение конкурса, предусмотренного законодательством невозможно из-за карантина
Яка класна штука карантин)
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08.06.2020 10:34 Відповісти
а какая разница между министром здравоохранения и главой нацслужбы здоровья?

Закон Паркинсона (про размножение бюрократов) в действии
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08.06.2020 10:35 Відповісти
Я вже визначився з кандидатом на пост глави Нацслужби здоров'я: документи будуть передані на затвердження в Кабмін, - Степанов - Цензор.НЕТ 2690
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08.06.2020 10:45 Відповісти
Зеленський продовжує повернення людей Януковича у владу.
У відео-інтерв'ю він розповів про потенційного міністра освіти.
Найвірогіднішим кандидатом на посаду міністра освіти та науки є ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет. Людина яка була членом Партії регіонів, а у У 2010 році стала депутатом Чернігівської обласної ради від неї, має тісні взаємозв'язки з одіозним українофобом Дмитром Табачником.
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08.06.2020 10:46 Відповісти
все это оч.сильно воняет....
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08.06.2020 12:05 Відповісти
Дело Богатырёвой живёт и побеждает.
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08.06.2020 13:10 Відповісти
 
 