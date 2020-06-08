За добу в ЗСУ один новий випадок COVID-19, хворіють 142 особи, - Командування Медсил
Станом на 10:00 8 червня в Збройних Силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом за час пандемії одужали 143 особи, летальних випадків - 4.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 618 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби, - 44 людини.
За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Співробітник ЗС України Дніпропетровської області перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні.
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