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Новини
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У Білорусі мають намір "коригувати дії ЗМІ" та обмежувати людей "від інформації, яка завдає шкоди державі"

У Білорусі мають намір

Білорусів хочуть обмежити "від інформації [в інтернеті], яка завдає шкоди державі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еuroradio, про такі плани в ефірі телеканалу СТВ заявив новий міністр інформації Ігор Луцький.

За його словами, також стоїть завдання доведення до населення "чіткої державної політики". І для цього Мінінформ буде "коригувати дії засобів масової інформації".

"Ми бачимо, що вже зараз, у період важливої політичної кампанії, відбувається в інтернеті, в соціальних мережах, на сторінках сайтів, на відеохостингу", - продовжує міністр. Він наголошує, що це "дуже серйозно впливає" на ситуацію в Білорусі і на те, як країна буде розвиватися.

"Забити голову дуже просто, цифровий шум доволі серйозно впливає на уми", - вважає Ігор Луцький. І державні засоби масової інформації будуть "руйнувати цей цифровий шум і доносити правдиву інформацію".

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Ігорю Луцькому 48 років. У 2014-2018 роках був першим заступником міністра інформації, потім працював гендиректором телеканалу СТВ. Міністром інформації призначений 4 червня 2020-го.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив своїх потенційних конкурентів в організації "каруселей" і заявив, що "не віддасть" їм країну.

Автор: 

Білорусь (7926) інформація (284) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+6
Оруэлл улыбается, сидя на облачке и глядя с него на Беларусь.
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08.06.2020 10:45
+4
Не дождетесь ))))
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08.06.2020 10:48
+3
В Беларуси начали проверять сотрудников КГБ на полиграфах. Чью сторону займут. Саню 3% скоро инфаркт схватит.
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08.06.2020 10:48
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нас таке також чекає.
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08.06.2020 10:43 Відповісти
Не дождетесь ))))
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08.06.2020 10:48 Відповісти
да уже есть!
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08.06.2020 10:50 Відповісти
У репоедов еще и ***** есть)
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08.06.2020 10:59 Відповісти
я не про них. я про СБУ.
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08.06.2020 11:01 Відповісти
СБУ при зеленой шмаркле это квартал 95.
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08.06.2020 11:03 Відповісти
но не только про него. закон про правду помнишь?
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08.06.2020 11:02 Відповісти
Нет
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08.06.2020 11:04 Відповісти
Оруэлл улыбается, сидя на облачке и глядя с него на Беларусь.
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08.06.2020 10:45 Відповісти
В Беларуси начали проверять сотрудников КГБ на полиграфах. Чью сторону займут. Саню 3% скоро инфаркт схватит.
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08.06.2020 10:48 Відповісти
Нам бы проверять сбушников на полиграфе. А то сколько сбушников на Донбассе участвовали в выводе из под контроля Украины не говоря уже о Крыме. Да и в Киеве сбушников много промосковских. Это же бывший КГБ СССР недореформированный.
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08.06.2020 11:28 Відповісти
зато отлегло у гаишников, которых при новом министре перестали полиграфить, перед каждым новым контрактом
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08.06.2020 13:59 Відповісти
А то можно подумать у нас такого нет!
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08.06.2020 10:50 Відповісти
У вас репоедов еще и не такое есть, один скульптор чего стоит, который петухов из дерьма лепит.
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08.06.2020 11:02 Відповісти
см. выше, о любитель простых решений.
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08.06.2020 11:03 Відповісти
Да я понимаю, что петухи из дерьма на недоимперии, это конечно сложно, очень сложно!
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08.06.2020 11:09 Відповісти
сложнее, чем "опровергать" всё, что тебе не нравится, голословно обвиняя сказавшего в кацапизме.
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08.06.2020 11:11 Відповісти
За то у нас одного Зика в разных видах и 112 на десятке частот транслируют.
Демократия!
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08.06.2020 10:50 Відповісти
Всевышний привел на этот свет все народы свободными.А тут всякие "батьки" на десятилетия посаженные нерусским Кремлем.И соединяться с Беларусью Москва не хочит.Ведь тогда все вылетят из ТКК(Тайной Канцеллярии Кремля), а они все хоят Даже поезда и самолеты все в России через Москву-вдруг чтото мимо пройдет.
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08.06.2020 10:51 Відповісти
Если при порохе был бы такой закон, то квартальное чучело никогда не стало президентом
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08.06.2020 10:56 Відповісти
При порохе было целое министерство правды, только его достижения так и остались загадкой
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08.06.2020 11:09 Відповісти
Правильно, Северная Корея должна быть Северной Кореей до конца! Запретите СМИ вообще нахй - оставьте одну газету от сцаря Луки Первого - "Крепостная Правда".
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08.06.2020 10:59 Відповісти
"Міністерство правди" вже організували?
А взагалі, чому ми дивуємося: цензура є невід'ємним елементом диктатури, без цензури диктатура не може існувати
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08.06.2020 11:08 Відповісти
Привезли в один дурдомкак-то пациента.- Это что за чудолом?- Саша-три-процента.Говорит, он царь всему, требует престола.- Десять кубиков емугалоперидола!
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08.06.2020 11:14 Відповісти
У нас диктатура олигархов в СМИ. Но там хоть диктатор беларус, а здесь диктаторы неукраинцы. Так что не нам критиковать Лукашенко.
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08.06.2020 11:18 Відповісти
І вадзіў Лукавы свой народ на яго зямлі цэлых 40 гадоў, пакуль яна не стала пустыней.
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08.06.2020 13:49 Відповісти
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08.06.2020 14:01 Відповісти
це так нетипово для диктаторського режиму!
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08.06.2020 11:18 Відповісти
Картопляныки это заслужили многовековой покорностью своим хозяевам. Хай щастить!
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08.06.2020 11:22 Відповісти
На Бєларусь чекає майдан у серпні. "Таракан 3%" добровільно з влади не піде, бо тоді треба буде бігти з країни. Сподіваюсь, все в них вийде. Головне, щоб Куйло зі своїми кацапо-фашистами до них не полізли
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08.06.2020 11:44 Відповісти
йхло цей майдан і очолить
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08.06.2020 12:51 Відповісти
Лукашенко боится потерять власть как и ХУТИН! Народ их давно не уважает. а они как два диктатора себя ведут, лю ди делайте правильный выбор!!!!!!!
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08.06.2020 11:54 Відповісти
Подивимось чи допоможе це Луке.
Здається йхло вирішило його замінити на виборах на більш поступливу кандидатуру
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08.06.2020 12:50 Відповісти
Так и в Украине зе-команда намерена делать то же самое, правда, в отношении исключительно тех СМИ, которые выступают с патриотической украинской позиции, которые выступают за европейскоую и евроатлантическую интеграцию, которые выступают за независимость Украины. Пророссийским же СМИ ничего не угрожает.
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08.06.2020 13:15 Відповісти
Беражы нас ад Лукавага, таму , што ён не ад Бога, а ад д'ябла.
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08.06.2020 13:51 Відповісти
Юзер «литвин» буде в екстазі.
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08.06.2020 14:03 Відповісти
это нора, везде так
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08.06.2020 15:46 Відповісти
 
 