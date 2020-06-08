У Білорусі мають намір "коригувати дії ЗМІ" та обмежувати людей "від інформації, яка завдає шкоди державі"

Білорусів хочуть обмежити "від інформації [в інтернеті], яка завдає шкоди державі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еuroradio, про такі плани в ефірі телеканалу СТВ заявив новий міністр інформації Ігор Луцький.

За його словами, також стоїть завдання доведення до населення "чіткої державної політики". І для цього Мінінформ буде "коригувати дії засобів масової інформації".

"Ми бачимо, що вже зараз, у період важливої політичної кампанії, відбувається в інтернеті, в соціальних мережах, на сторінках сайтів, на відеохостингу", - продовжує міністр. Він наголошує, що це "дуже серйозно впливає" на ситуацію в Білорусі і на те, як країна буде розвиватися.

"Забити голову дуже просто, цифровий шум доволі серйозно впливає на уми", - вважає Ігор Луцький. І державні засоби масової інформації будуть "руйнувати цей цифровий шум і доносити правдиву інформацію".

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Ігорю Луцькому 48 років. У 2014-2018 роках був першим заступником міністра інформації, потім працював гендиректором телеканалу СТВ. Міністром інформації призначений 4 червня 2020-го.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив своїх потенційних конкурентів в організації "каруселей" і заявив, що "не віддасть" їм країну.