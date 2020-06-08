У Новій Зеландії повністю скасують карантин через відсутність хворих на коронавірус
У Новій Зеландії одужали всі люди, у яких виявили коронавірус у країні.
Про це в понеділок заявила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що з 9 червня країна скасує всі карантинні обмеження, за винятком прикордонного контролю.
За словами Ардерн, громадські та приватні заходи, підприємства роздрібної торгівлі та готельного бізнесу, а також весь громадський транспорт можуть відновитися без норм соціального дистанціювання, які все ще діють у більшій частині світу.
"Ми впевнені, що на цей момент ми припинили передачу вірусу в Новій Зеландії, але ліквідація - це не момент часу, а постійні зусилля", - сказала Ардерн.
Зазначається, що це багато в чому було пов'язано із 75-денними обмеженнями, включно із близько семи тижнями суворого блокування, коли більшість підприємств були закриті, а всі, крім працівників критичної інфраструктури, мали залишатися вдома.
Будь ласка, зачекайте...
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1. есть больные
2. нет полной отмены
В совокупности с карантином єто могло принести результат. Теперь поздно...
а что сейчас делать считаете правильным?
уточнююче запитання.
АПропо.
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ЩО,
В Канаді,котрій доручили "курувати" МЕДРЕФОРМУ в Україні і котра (через посольство)"горою стоїть" за "Доктором Смерть Супрун" ситуація з короновірусом не набагато краща ніж в Америці..
хоч і населення менше.
Канада (зокрема Онтаріо)теж отримала Пі..єц з лабораторіями.Зекономили,називається...
.
ще в попередню епідемію..
потім"гасили вогонь" терміновими фінансовими вливаннями..
' а смороду би було...від дурантинофілів ...(
а приезжих на 2 недели на принудительный карантин
260 000?
КУДИ?
2. Україна не острів
Бо по хорошему много чего можно было бы... не кататься на бляхах, не мусорить на улицах, не выбирать идиотов и предателей.
Вон даже после кучи смертей народ продолжает рассказывать про "вирус от 5Ж", "это заговор жЫдомасонов" и "это всё не правда". А тогда ещё больше бы воя было бы.
Карантин это законное право крупного капитала на ограничение прав и свобод людей...
И самое страшное что есть степень риска...
Вот давайте прикольнемся и сделаем "экстремент"...
1. Игра в рулетку где из 7 патронов один пустой...
2. Игра в рулетку, где только один патрон из семи...
3. Поехать на дачу на москвиче с подтеканием из тормозной системы...
4. Пройти ночью по переулку где куча общаг и лазит много пьяных...
5. Проехать по городской трассе в час пик на велике..
6. заразится короной в маршрутке ...
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Где эта грань когда настает момент, что ради собственной безопасности ты готов поставить себя в стойло...
Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/667415.html Інтерфакс-Україна з посиланням на зяяку прем'єр-міністра країни Джасінди Арден
Деталі: Таке рішення уряд ухвалив у зв'язку з тим, що інфекція в країні повністю викоренена.
Прем'єрка на прес-конференції завила, що країна переходить до нового етапу. За її словами, всі громадські і приватні заходи можуть проходити без обмежень, роздрібна торгівля та готельний сектор можуть працювати в звичайному режимі, повністю відновлюється робота громадського транспорту.
При цьому кордони країна поки не відкриває.