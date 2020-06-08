У Новій Зеландії повністю скасують карантин через відсутність хворих на коронавірус

У Новій Зеландії одужали всі люди, у яких виявили коронавірус у країні.

Про це в понеділок заявила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що з 9 червня країна скасує всі карантинні обмеження, за винятком прикордонного контролю.

За словами Ардерн, громадські та приватні заходи, підприємства роздрібної торгівлі та готельного бізнесу, а також весь громадський транспорт можуть відновитися без норм соціального дистанціювання, які все ще діють у більшій частині світу.

"Ми впевнені, що на цей момент ми припинили передачу вірусу в Новій Зеландії, але ліквідація - це не момент часу, а постійні зусилля", - сказала Ардерн.

Зазначається, що це багато в чому було пов'язано із 75-денними обмеженнями, включно із близько семи тижнями суворого блокування, коли більшість підприємств були закриті, а всі, крім працівників критичної інфраструктури, мали залишатися вдома.

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