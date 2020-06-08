За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих

Добовий приріст у Росії нових хворих на коронавірусну інфекцію становить 8 985 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 476 658 випадків коронавірусної інфекції.

За добу померли 112 пацієнтів, таким чином, кількість смертей досягла 5 971. Одужали 3 957 осіб, всього вилікувалися вже 230 688. Отже, загальна кількість активних випадків в країні (за вирахуванням всіх видужалих і померлих) становить близько 240 тисяч. Росія як і раніше на третьому місці у світі за кількістю хворих. На другому місці - Бразилія (691,7 тис.), на першому - США (1,94 млн).

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