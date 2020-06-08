УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8366 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 767 22

За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих

За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих

Добовий приріст у Росії нових хворих на коронавірусну інфекцію становить 8 985 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 476 658 випадків коронавірусної інфекції.

За добу померли 112 пацієнтів, таким чином, кількість смертей досягла 5 971. Одужали 3 957 осіб, всього вилікувалися вже 230 688. Отже, загальна кількість активних випадків в країні (за вирахуванням всіх видужалих і померлих) становить близько 240 тисяч. Росія як і раніше на третьому місці у світі за кількістю хворих. На другому місці - Бразилія (691,7 тис.), на першому - США (1,94 млн).

Також дивіться: "Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) росія (65010) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Спасибо за отличные новости с утра!
Заряжает хорошим настроением на целый день!
показати весь коментар
08.06.2020 11:05
+4
А мне нравится, когда кацапы дохнут, и чем больше, тем лучше.
Разницы нет, от пули укра или от вируса.
Как сказал бы наш преЗЕдент - какая разница)
показати весь коментар
08.06.2020 11:11
+2
Гуд!
показати весь коментар
08.06.2020 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
показати весь коментар
08.06.2020 10:53 Відповісти
За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2611
показати весь коментар
08.06.2020 11:38 Відповісти
Вот если бы количество умерших и инфицированных поменять местами,было бы вообще замечательно!
показати весь коментар
08.06.2020 10:59 Відповісти
А мне нравится, когда кацапы дохнут, и чем больше, тем лучше.
Разницы нет, от пули укра или от вируса.
Как сказал бы наш преЗЕдент - какая разница)
показати весь коментар
08.06.2020 11:11 Відповісти
Так и будет !
показати весь коментар
08.06.2020 12:11 Відповісти
Гуд!
показати весь коментар
08.06.2020 11:00 Відповісти
Спасибо за отличные новости с утра!
Заряжает хорошим настроением на целый день!
показати весь коментар
08.06.2020 11:05 Відповісти
Рад за поклонников )(уйла! Так держать!
показати весь коментар
08.06.2020 11:15 Відповісти
Цифры которые обьявляют во всемирной сатанинской Империи Великой Лжи не имеют никакой связи с реальностью. Чтоб хоть приблизительно узнать правдивую цифру надо считать по количеству больных в сатанате и по средней смертности в мире.Значит на пол миллиона больных подохли 70-80 тыс. свинособак. Что есть карашо!
показати весь коментар
08.06.2020 11:27 Відповісти
За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 6278
показати весь коментар
08.06.2020 15:17 Відповісти
 
 