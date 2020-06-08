Київ і 7 областей не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 червня Київ і 7 областей України не відповідають критеріям для послаблення карантинних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, карантин поки що не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій та Чернігівській областях, а також у місті Києві.

Зазначається, що в зазначених областях і Києві пом'якшити карантин не можна через кількість інцидентності, яка перевищує норму.

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