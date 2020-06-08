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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 7 областей не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 7 областей не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 червня Київ і 7 областей України не відповідають критеріям для послаблення карантинних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, карантин поки що не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій та Чернігівській областях, а також у місті Києві.

Зазначається, що в зазначених областях і Києві пом'якшити карантин не можна через кількість інцидентності, яка перевищує норму.

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Київ і 7 областей не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Київ і 7 областей не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8968
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08.06.2020 11:37 Відповісти
показник 12 -виссаний з 21 пальця Степанова..

по статистиці видно,що лише у Чернівецькій і Рівненській області не варто послаблювати карантин..
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08.06.2020 12:00 Відповісти
Не пойму. Закарпатье карантин уже ослабило неделю назад - с 1 июня транспорт запустило, с 1-5 июня гостиницы и спортзалы открылись, кафе / рестораны.
Опять нельзя ? Снова всё надо остановить ?

А если оно так будет каждый день прыгать туда-сюда . . .
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08.06.2020 14:17 Відповісти
 
 