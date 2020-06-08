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Київ і 7 областей не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 8 червня Київ і 7 областей України не відповідають критеріям для послаблення карантинних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з даними МОЗ, карантин поки що не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій та Чернігівській областях, а також у місті Києві.
Зазначається, що в зазначених областях і Києві пом'якшити карантин не можна через кількість інцидентності, яка перевищує норму.
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по статистиці видно,що лише у Чернівецькій і Рівненській області не варто послаблювати карантин..
Опять нельзя ? Снова всё надо остановить ?
А если оно так будет каждый день прыгать туда-сюда . . .