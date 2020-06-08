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Садовий і Козицький просять Кабмін дозволити послаблення карантину у Львові та області

Садовий і Козицький просять Кабмін дозволити послаблення карантину у Львові та області

Міський голова Львова Андрій Садовий разом з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким просять Кабінет міністрів України дозволити послаблення карантинних обмежень у Львові і Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Садовий на своїй сторінці в Facebook у неділю.

"На вихідних мали спільну нараду з Прем‘єр-міністром. Разом з Максим Козицький переконували голову Уряду дати дозвіл обласній комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних закладів. Також необхідно відновити роботу усіх обласних маршрутів в режимі спецперевезень", - зазначив Садовий.

Він підкреслив, що до Львова з області щодня приїжджають близько 150 тис. осіб, які вже третій місяць змушені шукати альтернативні способи потрапити в місто.

Також Садовий зазначив, що в місті вже напрацьовані протоколи для відновлення роботи фітнес-центрів в умовах карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині зафіксували 41 випадок COVID-19, загалом 2 162 інфіковані, - міськрада

"Сподіваюся, Кабмін нас почує і вже завтра на засіданні ці ініціативи будуть враховані", - підкреслив мер Львова.

Садовий і Козицький просять Кабмін дозволити послаблення карантину у Львові та області 01

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Автор: 

Львів (3069) Садовий Андрій (536) Козицький Максим (126) Львівська область (2422)


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Садовой просит отменить незаконный карантин и запреты. Зачем городу такой жополиз.
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08.06.2020 11:16 Відповісти
НІ місто,Ні область не має повноважень знімати чи послаблювати карантин..
тому може лише просити..

Є інший варіант.
Львівщина іГаличина повертається до ідеї "початків Незалежності" і Вячеслава Чорновола про "Галицьку Асамблею" (частковий федералізм)
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08.06.2020 11:52 Відповісти
Карантин за поданням ляшка. Он цього не зробив. Процедура не выдержана.постанова не дийсна.Не говоря об стальном. Это только цветочки.
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08.06.2020 12:39 Відповісти
Є ще варіант -Мерам міст через суд заборонити МОЗ використання цифри 12(реально "виссаної з 11 пальця" Степанова) -інцидентності як "базової планки" зняття карантину..
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08.06.2020 11:55 Відповісти
местное самоуправление кабмина на местах, в действии
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08.06.2020 12:01 Відповісти
Хитрожопый Садовый хочет переложить свою ответственность на других!! Сдай пост мера и получи свободу!!
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08.06.2020 14:00 Відповісти
 
 