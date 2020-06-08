Садовий і Козицький просять Кабмін дозволити послаблення карантину у Львові та області
Міський голова Львова Андрій Садовий разом з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким просять Кабінет міністрів України дозволити послаблення карантинних обмежень у Львові і Львівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Садовий на своїй сторінці в Facebook у неділю.
"На вихідних мали спільну нараду з Прем‘єр-міністром. Разом з Максим Козицький переконували голову Уряду дати дозвіл обласній комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних закладів. Також необхідно відновити роботу усіх обласних маршрутів в режимі спецперевезень", - зазначив Садовий.
Він підкреслив, що до Львова з області щодня приїжджають близько 150 тис. осіб, які вже третій місяць змушені шукати альтернативні способи потрапити в місто.
Також Садовий зазначив, що в місті вже напрацьовані протоколи для відновлення роботи фітнес-центрів в умовах карантину.
"Сподіваюся, Кабмін нас почує і вже завтра на засіданні ці ініціативи будуть враховані", - підкреслив мер Львова.
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