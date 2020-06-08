Степанов нагадав всім громадянам, які приїжджають з-за кордону, про необхідність самоізоляції: "Це обов'язкове правило"

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні визначені місця проходження обсервації у всіх регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Людина, яка приїжджає в країну, має пройти самоізоляцію, встановивши додаток "Дій вдома". Це обов'язкове правило при проходженні самоізоляції. Якщо немає такої можливості - встановити такий додаток - або немає можливості проходити самоізоляцію, тоді передбачено проходження обсервації", - зазначив міністр.

За словами Степанова, в Україні визначені місця проходження обсервації у всіх регіонах.

Крім того, під час проходження самоізоляції людина повинна скоротити "до нуля" спілкування з іншими людьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 викликала зростання кількості випадків важкої депресії, - дослідження