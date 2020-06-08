Засуджених окупантами у "справі Хізб ут-Тахрір" братів Абдуллаєвих тримають у штрафному ізоляторі, - мати

Фігуранту сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву продовжили тримання в російському ШІЗО до 20 червня, а його брата, Узеїра Абдуллаєва, направили в штрафний ізолятор утретє.

Про це повідомила їхня мати, Діляра Абдуллаєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Засмучена. Теймуру продовжили покарання в штрафному ізоляторі до 20 червня, а тепер ще й Узеїра вже втретє видворяють у ШІЗО. Мої два сини в ШІЗО. А в мене всього їх двоє...", – розповіла Абдуллаєва.

Раніше повідомлялося, що засуджених у сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва та Еміля Джемаденова понад два місяці утримують у штрафних ізоляторах у колоніях російського Салавата, де вони відбувають покарання.

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Адвокат Еміль Курбедінов розповів, що разом з колегою Едемом Семедляєвим оскаржив дії керівництва колонії №16 та колонії №2, де утримують їхніх підзахисних.

Раніше дружини п'яти фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" звернулися до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової через тиск на чоловіків у російському ув'язненні і тривале утримання в ШІЗО.

Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група). Терміни ув'язнення для кримчан зменшилися на шість місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд терміном на 1 рік і 4 місяці.

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Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив вирок фігурантам цієї справи в червні 2019 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.