У Нідерландах розпочалося судове засідання у справі МН17: підозрювані не з'явилися, одного з них представляють адвокати

В судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах розпочалося четверте судове засідання у справі про збитий в 2014 році літаку рейсу МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

До початку слухань Сілена Фредрікс, яка втратила 23-річного сина, котрий був на борту збитого літака разом зі своєю дівчиною, розповіла кореспонденту Укрінформу, що налаштована рішуче і сподівається, що коронавірус не завадить слуханням.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді, обмежена.

У залі присутні судді, прокурори, родичі загиблих, захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною, якої у залі суду немає. У пресцентрі можна побачити з десяток журналістів. Загалом до процесу допущено 100 осіб, хоча коли в березні стартували слухання, то тільки представників ЗМІ було 400 осіб.

Також читайте: Сьогодні в Нідерландах розпочинається другий блок слухань у справі МН17: прокуратура розповість про те, як тривало розслідування

На другу сесію судового процесу у справі про збитий над Донбасом літак рейсу МН17 не з'явився жоден з чотирьох підозрюваних, пише "Європейська правда".

Статус обвинувачених мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Вони також були відсутні під час першого засідання в березні.

Суддя зазначив, що справу розглядатися за відсутності обвинувачених і всі представлені дані будуть стосуватися всіх чотирьох, якщо не буде окремо зазначено інше.

Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.