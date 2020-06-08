Окупанти передали до "суду" справу Джемілєва без повідомлення обвинуваченого і захисників, - Полозов

"Слідчий комітет" РФ в окупованому Криму передав в "суд" справу проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва

Про це повідомив адвокат Джемілєва Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що при складанні обвинувального висновку і передачі справи в "суд" було допущено порушення Кримінально-процесуального кодексу РФ.

"Частиною 1 статті 222 КПК РФ встановлено, що після затвердження обвинувального висновку, прокурор направляє справу до суду, про що повідомляє обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та (або) представників і роз'яснює їм право заявляти клопотання про проведення попереднього слухання. Як ми бачимо, слідчий, керівник слідчого органу, сам слідчий орган в законі не вказані як адресат повідомлення прокурора про направлення справи до суду", - пояснив Полозов.

У той же час, зазначив він, в справі Джемілєва відбулася зворотна ситуація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджених окупантами у "справі Хізб ут-Тахрір" братів Абдуллаєвих тримають у штрафному ізоляторі, - мати

"А в окупованому Криму все навпаки. Мене (захисника) не сповістили, Мустафу-аг'а не сповістили, а насамперед незаконно сповістили слідчий орган, який про це бадьоро відрапортував. Панове прокурори, прокол-с", - підкреслив адвокат.

Як повідомлялося, справу проти Джемілєва було відкрито 11 серпня 2014 року. Його звинувачують за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації), ч. 1 ст. 222 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 244 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для його використання іншою особою, що призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків). "Обвинувачення" Джемілєву пред'явили заочно 13 квітня.

Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Вона розслідується за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).



