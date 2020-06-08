Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони
З початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування РФ вже п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, на луганському напрямку, відразу після півночі, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник двічі обстріляв позиції українських сил неподалік від Новолуганського.
Крім того, з ручних протитанкових гранатометів окупаційні війська вели обстріл позицій захисників Новоолександрівки.
Також зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по захисниках Оріхового.
В цей же час, на донецькому напрямку, з аналогічного піхотного озброєння противник вів обстріл опорних пунктів в районі Богданівки.
"Прицільним вогнем наші мужні воїни припинили озброєні провокації окупантів", - зазначили у відомстві.
"За наявною інформацією, в результаті обстрілу противника поранення зазнав один український воїн. Йому була надана належна медична допомога, він був доставлений у військовий лікувальний заклад. Стан здоров'я нашого захисника задовільний", - повідомили в пресслужбі Міноборони.
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