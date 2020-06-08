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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування РФ вже п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку, відразу після півночі, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник двічі обстріляв позиції українських сил неподалік від Новолуганського.

Крім того, з ручних протитанкових гранатометів окупаційні війська вели обстріл позицій захисників Новоолександрівки.

Також зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по захисниках Оріхового.

Також читайте: Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, з опівночі вже 4, - штаб ОС

В цей же час, на донецькому напрямку, з аналогічного піхотного озброєння противник вів обстріл опорних пунктів в районі Богданівки.

"Прицільним вогнем наші мужні воїни припинили озброєні провокації окупантів", - зазначили у відомстві.

"За наявною інформацією, в результаті обстрілу противника поранення зазнав один український воїн. Йому була надана належна медична допомога, він був доставлений у військовий лікувальний заклад. Стан здоров'я нашого захисника задовільний", - повідомили в пресслужбі Міноборони.

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Міноборони (7334) обстріл (28339) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання пораненному воїну України!!! смерть москалям клятим!!!!
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08.06.2020 13:39 Відповісти
Одужання нашому захиснику
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08.06.2020 13:45 Відповісти
Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 630
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08.06.2020 13:53 Відповісти
Убей русского-освободи украинскую землю от такой нечисти!
Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5182
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08.06.2020 15:28 Відповісти
"УПОРОТИЕ ВЕСТИ" ИЗ-ЗА ПОРЕБРИКА.

https://www.gazeta.ru/army/2020/06/05/13108273.shtml Выстрел на 7 км: снайперские винтовки РФ готовы бить рекорды

Российские оружейники заявили о создании снайперской винтовки с дальностью до 7 км

Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7288
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08.06.2020 19:02 Відповісти
Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4792
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08.06.2020 23:15 Відповісти
 
 