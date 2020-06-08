За добу в Київській області виявили 28 нових випадків COVID-19, загалом - 1812, - ОДА

У Київській області за минулу добу, 7 червня, виявлено 28 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 червня 2020 р. на 10:00 офіційно підтверджені 1812 випадків захворювання на коронавірус (в т.ч. 138 дітей і 353 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу - 28" , - наголошується в повідомленні.

За період з 14.03.2020 р. всього в Київський обласний лабораторний центр надійшли 5045 підозр на COVID-19. За останню добу отримані 69 термінових повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7398 контактними особами.

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На стаціонарному лікуванні перебувають 228 осіб, на самоізоляції - 1584. Одужали 577 осіб (в т.ч. 46 дітей).

За час пандемії в області померли 37 осіб.