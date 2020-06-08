Адвокати підозрюваного у справі МН17 Пулатова попросили суд про перенесення засідання: "Нам потрібен час для підготовки"

Захист одного із чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, просить про перерву в судовому засіданні.

Про це під час свого виступу в суді сказала Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібен час для підготовки. Розслідування триває вже 6 років, а ми вивчаємо справу усього кілька місяців. Це серйозна справа і не можна пропустити жодного слова. Зараз ми опрацювали понад 3000 сторінок, а у справі - тисячі сторінок і різних файлів", - сказала адвокатка.

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Вона також наголосила, що захист просить перекладачів, які б володіли російською, англійською та нідерландською мовами.

За її словами, коронавірус дуже обмежив можливості захисту. Зокрема, адвокати планували на два тижні поїхати до Росії, щоб зустрітися з Пулатовим, який проживає в Росії, і обговорити справу, але через коронавірус не змогли цього зробити. Адвокатка також зазначила, що дистанційне спілкування з Пулатовим навряд чи можливе.

"По-перше, існує небезпека прослуховування. Крім того, він говорить російською і тому має бути перекладач", - зазначила вона.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.