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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Адвокати підозрюваного у справі МН17 Пулатова попросили суд про перенесення засідання: "Нам потрібен час для підготовки"

Захист одного із чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, просить про перерву в судовому засіданні.

Про це під час свого виступу в суді сказала Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібен час для підготовки. Розслідування триває вже 6 років, а ми вивчаємо справу усього кілька місяців. Це серйозна справа і не можна пропустити жодного слова. Зараз ми опрацювали понад 3000 сторінок, а у справі - тисячі сторінок і різних файлів", - сказала адвокатка.

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Вона також наголосила, що захист просить перекладачів, які б володіли російською, англійською та нідерландською мовами.

За її словами, коронавірус дуже обмежив можливості захисту. Зокрема, адвокати планували на два тижні поїхати до Росії, щоб зустрітися з Пулатовим, який проживає в Росії, і обговорити справу, але через коронавірус не змогли цього зробити. Адвокатка також зазначила, що дистанційне спілкування з Пулатовим навряд чи можливе.

"По-перше, існує небезпека прослуховування. Крім того, він говорить російською і тому має бути перекладач", - зазначила вона.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Автор: 

Нідерланди (1563) суд (11666) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+9
Cherchez la katsappe (Шерше ля кацап) - французское выражение, которое буквально
означает «ищите кацапа».
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08.06.2020 13:43
+6
Кацапсячие свиньи будут оттягивать и оттягивать. Используют все возможности. Но приговор будет рано или поздно.
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08.06.2020 13:41
+3
Русские специально по троим подсудимым морозятся, а одного типа выставили на участие (через адвокатов, ясное дело, не лично, чтобы не арестовали). Разные процессуальные статусы дают разные основания для процессуальных действий. Там, где есть адвокат, адвокат может подавать ходатайства об отложении дела и т.п. Там, где нет адвоката (по 3-м заочным), там надо повестки по длинной процедуре правовой помощи в уголовных делах через компетентные органы страны передавать (суд / прокуратура / юстиция) каждый раз. Иначе нарушение права на участие в суде по твоему делу = апелляция или кассация снесёт приговор . . .

Короче все тактики затягивания процесса будут использованы. Потому что чем дальше от события, тем меньше актуальность, тем дальше наложение санкций на страну. А там глядишь, и подсудимые своей смертью помрут, и режим путина сменится, а новый будет делать круглые глаза и говорить : "А я чего ? А я ничего - это всё путин виноват".

Путины невыгоден приговор прямо сейчас, а то во время кризиса стране будут заданы очень неприятные вопросы снаружи и это потянет вопросы внутри. Короче, в этом процессе ему надо тянуть время.
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08.06.2020 14:03
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членатова вашого треба перенести в морг, а не засідання, упирі кацапські
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08.06.2020 13:41 Відповісти
Кацапсячие свиньи будут оттягивать и оттягивать. Используют все возможности. Но приговор будет рано или поздно.
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08.06.2020 13:41 Відповісти
Cherchez la katsappe (Шерше ля кацап) - французское выражение, которое буквально
означает «ищите кацапа».
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08.06.2020 13:43 Відповісти
Шерше ля кац.
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08.06.2020 13:53 Відповісти
Чому адвокати цього покидька не попросили покидька не вбивати людей?
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08.06.2020 13:57 Відповісти
Русские специально по троим подсудимым морозятся, а одного типа выставили на участие (через адвокатов, ясное дело, не лично, чтобы не арестовали). Разные процессуальные статусы дают разные основания для процессуальных действий. Там, где есть адвокат, адвокат может подавать ходатайства об отложении дела и т.п. Там, где нет адвоката (по 3-м заочным), там надо повестки по длинной процедуре правовой помощи в уголовных делах через компетентные органы страны передавать (суд / прокуратура / юстиция) каждый раз. Иначе нарушение права на участие в суде по твоему делу = апелляция или кассация снесёт приговор . . .

Короче все тактики затягивания процесса будут использованы. Потому что чем дальше от события, тем меньше актуальность, тем дальше наложение санкций на страну. А там глядишь, и подсудимые своей смертью помрут, и режим путина сменится, а новый будет делать круглые глаза и говорить : "А я чего ? А я ничего - это всё путин виноват".

Путины невыгоден приговор прямо сейчас, а то во время кризиса стране будут заданы очень неприятные вопросы снаружи и это потянет вопросы внутри. Короче, в этом процессе ему надо тянуть время.
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08.06.2020 14:03 Відповісти
Европа и Запад и сами спускают на тормозах изо всех сил.
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08.06.2020 14:06 Відповісти
Преступник вооружен и особо опасен, потому шашкой махать надо аккуратно . . .
А "на тормозах" - не соглашусь, уже суд начался . . .
Просто у них юридическая система медленно работает, основательно.
У нас тоже медленно - следствие всегда сложная штука . . .
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08.06.2020 14:21 Відповісти
Судьи не спешат расию обвинить, согласятся. Будет Европа это дело лет на 20 растягивать.
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08.06.2020 14:04 Відповісти
Усе це адвокатскі трюки. Хочуть зустрітися з Пулатовим, то нехай приїджає у Нідерланди. Там будуть раді.
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08.06.2020 14:05 Відповісти
норм. следующее заседание в 2107 году,явка обязательна!
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08.06.2020 14:07 Відповісти
А з гірькіним взагалі простіше всього зв`язатися - через Гордона.
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08.06.2020 14:15 Відповісти
Добре було би, коли суд би запитав відкіля кошти на дорогих адвокатів...? А відповідь включив би до справи!
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08.06.2020 14:16 Відповісти
Всі згодні, що тут яскраво проявляються адвокатські трюки по затягуванню судового процесу... Навть в Голандії...

Чому ніхто із 73/43%-них зебілів не захотів побачити аналогічні трюки в процесі над овочем в суді (оболонському районому) першої інстанції? Чому ніхто не бачить таких же в Київському апеляційному суді над тим же овочем? (Нагадаю: оскаржений вирок першої інстанції до підтвердження в апеляційній не має законої сили!) Чому ніхто не хоче бачити таких же проволочок в справах засудження беркутівців за їх безчинства і злочини на Майдані?

І, головне: чому закидуєте попередній коаліції БПП+НФ, урядам Яценюка і Гройсмана, діючій тоді правоохоронній+судовій системам (я вже не кажу про наїзди на Президента Порошенка) за незавершення судових процесів над злочинцями?
Притання риторичне для вас, 73/43%зебіли. І риторична відповідь: Бо ви - дебіли.
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08.06.2020 14:24 Відповісти
О! Драсці! А шо до цього часу робили? Жезлом груші околачівалі?
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08.06.2020 14:25 Відповісти
защита просит переводчиков, владеющих российским, английским и нидерландском языках Источник: https://censor.net/n3200663
*** на цензорі ніякого не знають, але ж якось живуть без пєрєводчіков. Кстаті, вчора на ніч переглянув кіно хранцуське "Пєрєводчікі" (2019) - мона сматрєть, тіко йа включив повишену скорость - жалко часу на білітрістіку. Це ж не Баха слухати
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08.06.2020 14:30 Відповісти
Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині - Порошенко

Всі причетні до збиття малазійського літака рейсу MH17 понесуть невідворотне покарання. Особливо - Путін, який повинен відчути всю силу міжнародної права
https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842/1970354709765578/?type=3&theater Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко , під час президентської каденції якого створювалась Спільна слідча група з розслідування катастрофи малазійського літака, повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Важливі новини у справі про збиття літака рейсу MH17. Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", - нагадав Петро Порошенко.
"Наша спільна мета - покарання тих, хто приймав остаточне рішення та віддавав злочинні накази. І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує", - переконаний п'ятий Президент.
"Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині. Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН", - зазначив Петро Порошенко.
"Шлях судового процесу тривалий, але покарання і встановлення справедливості невідворотні. Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність. Бо є така українська приказка: «Катюзі - по заслузі", - наголосив Порошенко.
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08.06.2020 17:00 Відповісти
 
 