Адвокати підозрюваного у справі МН17 Пулатова попросили суд про перенесення засідання: "Нам потрібен час для підготовки"
Захист одного із чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, просить про перерву в судовому засіданні.
Про це під час свого виступу в суді сказала Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам потрібен час для підготовки. Розслідування триває вже 6 років, а ми вивчаємо справу усього кілька місяців. Це серйозна справа і не можна пропустити жодного слова. Зараз ми опрацювали понад 3000 сторінок, а у справі - тисячі сторінок і різних файлів", - сказала адвокатка.
Вона також наголосила, що захист просить перекладачів, які б володіли російською, англійською та нідерландською мовами.
За її словами, коронавірус дуже обмежив можливості захисту. Зокрема, адвокати планували на два тижні поїхати до Росії, щоб зустрітися з Пулатовим, який проживає в Росії, і обговорити справу, але через коронавірус не змогли цього зробити. Адвокатка також зазначила, що дистанційне спілкування з Пулатовим навряд чи можливе.
"По-перше, існує небезпека прослуховування. Крім того, він говорить російською і тому має бути перекладач", - зазначила вона.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
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означает «ищите кацапа».
Короче все тактики затягивания процесса будут использованы. Потому что чем дальше от события, тем меньше актуальность, тем дальше наложение санкций на страну. А там глядишь, и подсудимые своей смертью помрут, и режим путина сменится, а новый будет делать круглые глаза и говорить : "А я чего ? А я ничего - это всё путин виноват".
Путины невыгоден приговор прямо сейчас, а то во время кризиса стране будут заданы очень неприятные вопросы снаружи и это потянет вопросы внутри. Короче, в этом процессе ему надо тянуть время.
А "на тормозах" - не соглашусь, уже суд начался . . .
Просто у них юридическая система медленно работает, основательно.
У нас тоже медленно - следствие всегда сложная штука . . .
Чому ніхто із 73/43%-них зебілів не захотів побачити аналогічні трюки в процесі над овочем в суді (оболонському районому) першої інстанції? Чому ніхто не бачить таких же в Київському апеляційному суді над тим же овочем? (Нагадаю: оскаржений вирок першої інстанції до підтвердження в апеляційній не має законої сили!) Чому ніхто не хоче бачити таких же проволочок в справах засудження беркутівців за їх безчинства і злочини на Майдані?
І, головне: чому закидуєте попередній коаліції БПП+НФ, урядам Яценюка і Гройсмана, діючій тоді правоохоронній+судовій системам (я вже не кажу про наїзди на Президента Порошенка) за незавершення судових процесів над злочинцями?
Притання риторичне для вас, 73/43%зебіли. І риторична відповідь: Бо ви - дебіли.
*** на цензорі ніякого не знають, але ж якось живуть без пєрєводчіков. Кстаті, вчора на ніч переглянув кіно хранцуське "Пєрєводчікі" (2019) - мона сматрєть, тіко йа включив повишену скорость - жалко часу на білітрістіку. Це ж не Баха слухати
Всі причетні до збиття малазійського літака рейсу MH17 понесуть невідворотне покарання. Особливо - Путін, який повинен відчути всю силу міжнародної права
https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842/1970354709765578/?type=3&theater Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко , під час президентської каденції якого створювалась Спільна слідча група з розслідування катастрофи малазійського літака, повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Важливі новини у справі про збиття літака рейсу MH17. Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", - нагадав Петро Порошенко.
"Наша спільна мета - покарання тих, хто приймав остаточне рішення та віддавав злочинні накази. І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує", - переконаний п'ятий Президент.
"Обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині. Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН", - зазначив Петро Порошенко.
"Шлях судового процесу тривалий, але покарання і встановлення справедливості невідворотні. Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність. Бо є така українська приказка: «Катюзі - по заслузі", - наголосив Порошенко.