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Новини Коронавірус і карантин
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У Великій Британії запровадили обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає в країну

У Великій Британії запровадили обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає в країну

У Великій Британії запровадили обов'язковий двотижневий карантин для людей, які приїжджають з-за кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Усі, хто прибуває в країну на літаку, поромі або залізницею, включно з громадянами Великої Британії, мають надати адресу, за якою вони будуть самоізолюватися. У разі недотримання карантину загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів.

Якщо мандрівники не можуть надати адресу, уряд Великої Британії організовує проживання, але за рахунок мандрівника.

Для тих, хто прибуває з Ірландської Республіки, Нормандських островів або острова Мен, карантин не обов'язковий. Також як і для транзитних пасажирів.

Також читайте: У Великій Британії найвищий рівень смертності від коронавірусу в Європі, - Financial Times. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Велика Британія (5565) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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я еще когда в Украине началось писал, что нужно вводить в Украине карантин обязательный для въезжающих!
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08.06.2020 14:21 Відповісти
Логично: запрещать въезд кагбэ нехорошо, а вот ввести кагбэ карантин выглядит не так нехорошо.
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08.06.2020 14:21 Відповісти
Ну чистые фашисты! Они наверное не знают что в некоторых банановых республиках право выдыхать заразу в маршрутке преобладает над правом других пассажиров жить, выдавая это за "европейскую ценность".
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08.06.2020 14:33 Відповісти
за кілька місяців Європа буде розділена на країни,де карантин пригнітив (не поборов,а скоріше "загнав у підпілля") вірус,і країни НЕБЕЗПЕЧНІ -Білорусь,Україна,РОсія,Швеція,ВСя Африка ,вся Америка,Китай,майже всі ісламські країни...
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08.06.2020 18:32 Відповісти
 
 