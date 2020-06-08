У Великій Британії запровадили обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає в країну

У Великій Британії запровадили обов'язковий двотижневий карантин для людей, які приїжджають з-за кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Усі, хто прибуває в країну на літаку, поромі або залізницею, включно з громадянами Великої Британії, мають надати адресу, за якою вони будуть самоізолюватися. У разі недотримання карантину загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів.

Якщо мандрівники не можуть надати адресу, уряд Великої Британії організовує проживання, але за рахунок мандрівника.

Для тих, хто прибуває з Ірландської Республіки, Нормандських островів або острова Мен, карантин не обов'язковий. Також як і для транзитних пасажирів.

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