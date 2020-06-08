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У Великій Британії запровадили обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає в країну
У Великій Британії запровадили обов'язковий двотижневий карантин для людей, які приїжджають з-за кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Усі, хто прибуває в країну на літаку, поромі або залізницею, включно з громадянами Великої Британії, мають надати адресу, за якою вони будуть самоізолюватися. У разі недотримання карантину загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів.
Якщо мандрівники не можуть надати адресу, уряд Великої Британії організовує проживання, але за рахунок мандрівника.
Для тих, хто прибуває з Ірландської Республіки, Нормандських островів або острова Мен, карантин не обов'язковий. Також як і для транзитних пасажирів.
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DARK SIDE #463014
показати весь коментар08.06.2020 14:21 Відповісти Мені подобається 2
Утрехтский Крысолов
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Dorian Gray
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Pavlo Dudra
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