У дитсадку Броварів спалах COVID-19: інфіковано 9 дітей і троє дорослих
У дитячому садочку "Калинка" м. Бровари зафіксували 12 випадків інфікування коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Ігор Сапожко.
Вранці в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, яка захворіла на коронавірус.
За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та трьох дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно.
Дитячий садок "Калинка" закрито на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/3219568011441809 am Samstag
МОЖЛИВО, ПОЧАЛАСЯ 2-ГА ХВИЛЯ
Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії. На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень). Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14.00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати). Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
воспитатель слегла с симптомами, а у 9 детей все происходило безсимптомно, т.е. дети элементарно перезаразили друг друга и наверное давно т.к. 9 детей положительные , а вот воспитатель слег с симптомами, когда его заразили дети.
по этому тестировать надо всех и детей тоже, но Степанов сказал,что справки от врача детям не надо чтоб показывать в садике персоналу,
по этому такие ситуации будут повально и чем дальше тем больше, когда дети будут заражать персонал и других детей, т.к. никто не контролирует состояние детей и с кем они контактируют по дороге в садик и из садика.
Это потому шо там тесты не делали. И интересно - кого в этой Калинке сделают крайним?