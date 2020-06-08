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Новини Коронавірус і карантин
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У дитсадку Броварів спалах COVID-19: інфіковано 9 дітей і троє дорослих

У дитсадку Броварів спалах COVID-19: інфіковано 9 дітей і троє дорослих

У дитячому садочку "Калинка" м. Бровари зафіксували 12 випадків інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Вранці в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, яка захворіла на коронавірус.

За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та трьох дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно.

Дитячий садок "Калинка" закрито на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

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У дитсадку Броварів спалах COVID-19: інфіковано 9 дітей і троє дорослих 01

Автор: 

Бровари (279) дитячий садок (361) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Сапожко Ігор (16)


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Топ коментарі
+4
Где русские свиньи со словами Дурантин придуманий?
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08.06.2020 14:30
+4
Ну а вы как хотели? Кстати как ето инфицировано 9 детей и всего 3 взрослых? Ведь у каждого ребенка дома двое родителей да еще братья с сестрами и соседи по площадке с которыми дети играют. Так что не прибедняйтесь в количестве инфицированных.
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08.06.2020 14:43
+4
Так вы же визжали что карантин нужно снять ато притесняют ваши права. Ну теперь прыгайте как сайгаки
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08.06.2020 14:44
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Где русские свиньи со словами Дурантин придуманий?
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08.06.2020 14:30 Відповісти
Більше всіх тут розпинався Поедатель зябліков.
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08.06.2020 14:36 Відповісти
не ображай свиней, вони до рашистів відношення не мають.
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08.06.2020 14:40 Відповісти
Дурантин придуманый !
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16.07.2020 18:45 Відповісти
Детские сады не стоило открывать. Через пару недель начнется веселуха.
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08.06.2020 14:34 Відповісти
єто сейчас реальность, зачем от нее бежать?
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08.06.2020 15:29 Відповісти
Де реакція оманського віслюка та медшляшка?! Вірной дорогой йдуть таварісчі!
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08.06.2020 14:35 Відповісти
Коли щось хороше, то він "впереди планетьі всей", а коли погане, то його не видно і не чути.
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08.06.2020 14:39 Відповісти
в петюні навчився! той теж дитячі крематорії з труханом урочисто відкривав, а потім язика в дупу ховав!
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08.06.2020 14:42 Відповісти
Так вы же визжали что карантин нужно снять ато притесняют ваши права. Ну теперь прыгайте как сайгаки
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08.06.2020 14:44 Відповісти
Ну хоть на Троицу не придирались, она вчера была. А дурантин не может длиться вечно, все с голоду передохнем.
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08.06.2020 14:55 Відповісти
с Винницы завезли...
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08.06.2020 14:37 Відповісти
Ну а вы как хотели? Кстати как ето инфицировано 9 детей и всего 3 взрослых? Ведь у каждого ребенка дома двое родителей да еще братья с сестрами и соседи по площадке с которыми дети играют. Так что не прибедняйтесь в количестве инфицированных.
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08.06.2020 14:43 Відповісти
пока у них нет признаков заболевания, то и тестов не делают.
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08.06.2020 15:31 Відповісти
Volodymyr Paniotto
https://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/3219568011441809 am Samstag
МОЖЛИВО, ПОЧАЛАСЯ 2-ГА ХВИЛЯ
Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії. На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень). Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14.00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати). Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
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08.06.2020 14:46 Відповісти
Ни разу не было слышно от МОЗа,что надо обязательно протестировать персонал садиков, перед открытием.Понятно ,что никто этого и не делал.Получается,что родители зараженных детей тоже должны самоизолироваться. Да никто этого делать не будет и все опять пойдет по наклонной.
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08.06.2020 15:03 Відповісти
гонишь, бьіло. только на момент теста она может бьіть здоровой, т.е. чужой уже в ней, но он еще не укоренился.на прошлой неделе немцьі отправили в китай 200 человек,тест негативньій - иди на борт. по прилету китацьі тест - 1 положительньій
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08.06.2020 15:33 Відповісти
а кто сказал, вирус принес воспитатель?
воспитатель слегла с симптомами, а у 9 детей все происходило безсимптомно, т.е. дети элементарно перезаразили друг друга и наверное давно т.к. 9 детей положительные , а вот воспитатель слег с симптомами, когда его заразили дети.
по этому тестировать надо всех и детей тоже, но Степанов сказал,что справки от врача детям не надо чтоб показывать в садике персоналу,
по этому такие ситуации будут повально и чем дальше тем больше, когда дети будут заражать персонал и других детей, т.к. никто не контролирует состояние детей и с кем они контактируют по дороге в садик и из садика.
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09.06.2020 00:17 Відповісти
Опасное дело быть родителем. Можно нежданно-негаданно в изоляцию угодить
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08.06.2020 15:05 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 15:26 Відповісти
Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.Источник: https://censor.net/n3200670
Это потому шо там тесты не делали. И интересно - кого в этой Калинке сделают крайним?
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08.06.2020 16:20 Відповісти
Так Бровары или Боярка?
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08.06.2020 21:02 Відповісти
это то очем говорили воспитатели, что положительные дети (т.к. Степанов запретил требовать справки что ребенок не болен) будут заражать других детей и воспитателей, и проследить это сложно т.к. у детей вирус проходит безсимптомно, а раз нет симптомов и температуры то родители будут водить детей в сад заражая всех там.
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09.06.2020 00:22 Відповісти
 
 