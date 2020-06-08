У дитсадку Броварів спалах COVID-19: інфіковано 9 дітей і троє дорослих

У дитячому садочку "Калинка" м. Бровари зафіксували 12 випадків інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Вранці в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, яка захворіла на коронавірус.

За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та трьох дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно.

Дитячий садок "Калинка" закрито на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

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