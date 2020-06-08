Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський
На традиційній нараді з протидії поширенню коронавурусу обговорили необхідність посилення комунікації з дотримання норм адаптивного карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів. Уряд стурбований зростанням кількості хворих і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення.
"Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", – зазначив президент Зеленський.
"Ми пішли на послаблення, але люди мають бути свідомими загрози коронавірусу, яка нікуди не зникла", – підтримав Президента Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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И если ношение масок , сомоизоляция, карантин и т п действительно зффективны то это сразу будет видно.
Но есть у меня такое подозрение шо это одна большая КУЙНЯ!!
С таким же успехом можно заявить шо 75% всех умерших , умерли от герпеса. Бо он присутствует у 75% населения.
А эпидемией для болезней типа гриппа считается если заболело хотя бы 20% населения. Т е на сегодняшний в Украине должно было быть заражено примерно 3 млн человек.
А 26 тыс это даже не тьфу, это вобще ничего!
Жаль что нет информации про его оценки, такое чутство что Вовасик всю жизнь косил и сачковал - школа, универ, армия...