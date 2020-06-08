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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський

Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавурусу обговорили необхідність посилення комунікації з дотримання норм адаптивного карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів. Уряд стурбований зростанням кількості хворих і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення.

"Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", – зазначив президент Зеленський.

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"Ми пішли на послаблення, але люди мають бути свідомими загрози коронавірусу, яка нікуди не зникла", – підтримав Президента Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
ЗЕ поїв юшку... ЗЕ купив продукти... ЗЕ постріляв з лука. В мене в сусіда 4-ох річна донька це робить. Навіщо ви вибрали такого дауна ЗЕбіли?
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08.06.2020 14:39
+22
Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8036
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08.06.2020 14:37
+11
" А може він - тамагочі ? "
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08.06.2020 14:47
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Ну так и Осел Оманский , он же Членограй , он же Моника Зеленски не куда не исчез и продолжает со знанием дела уничтожать Украину. И по сравнению с ним какие то вирусы под номером 19 жалкие недоразумения.
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08.06.2020 17:03 Відповісти
Ни одной хорошей новости, один COVID-19 с Зеленским.
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08.06.2020 17:45 Відповісти
всё верно.
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08.06.2020 17:57 Відповісти
Полшестого,ты штраф 17000 за нарушение карантина в кафе заплатил?
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08.06.2020 18:15 Відповісти
Где бы найти статистику по всем болезням передающимся контактным путём за последние скажем лет 10 с помесячной разбивкой?
И если ношение масок , сомоизоляция, карантин и т п действительно зффективны то это сразу будет видно.
Но есть у меня такое подозрение шо это одна большая КУЙНЯ!!
С таким же успехом можно заявить шо 75% всех умерших , умерли от герпеса. Бо он присутствует у 75% населения.
А эпидемией для болезней типа гриппа считается если заболело хотя бы 20% населения. Т е на сегодняшний в Украине должно было быть заражено примерно 3 млн человек.
А 26 тыс это даже не тьфу, это вобще ничего!
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08.06.2020 18:52 Відповісти
а почему два е..... ээ два пи.... э две особы слева от зе без масок?
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08.06.2020 19:50 Відповісти
Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9367
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08.06.2020 20:12 Відповісти
Да все видели соблюдение масочного режима и социальной дистанции в исполнении главного комика Украины
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08.06.2020 20:15 Відповісти
Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4120
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09.06.2020 04:41 Відповісти
Это зеленозадое чудо природы пугало нас прогулками в парке .Теперь и дальше пустым мешком пугает .А куда ему деваться?Оно что признает ошибку и включит заднюю передачу?Оно же не скажет ,что вся эта пандемия-просто шутка ,обман с целью наживы,гереги антеями в Китае тарились под завязку .Сезонный грипп ,можно легко подписать под любую страшилку и любой вирус .Фото короновируса мы так и не увидели ,рисованные картинки . Никто из моих знакомых и знакомых моих друзей не умер от придуманного заболевания .Зато в списке Форбс добавились новые имена по этой теме .Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь короновируса.И кстати в Японии из за жары запрещено ношение масок.
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08.06.2020 20:41 Відповісти
Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 315
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08.06.2020 21:39 Відповісти
це погано, Зелене Лайно теж на місці
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08.06.2020 20:58 Відповісти
коронавирус окончательно похоронил мозги ЗеБилов...


Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4870
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08.06.2020 21:23 Відповісти
на дуп1 було б краще.
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08.06.2020 22:52 Відповісти
Люди викинуті за борт життя. Лише з боку Зеленського були одні обіцянки. Якби була робота в Україні, люди б не їхали по чужих кордонах і не кидали б родини. У мене дитина вступатиме і їй потрібно дати освіту. Все платне і за все треба платити. Розвалили все що ще якось трималось на волосині, викинули людей. Мені страшно у своїй країні. Це хіба не жах?
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08.06.2020 21:25 Відповісти
зеленый рукожопый коронавирус не исчезнет, пока его не выгнать
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08.06.2020 21:48 Відповісти
коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Источник: https://censor.net/n3200671

Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9095
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09.06.2020 00:11 Відповісти
За корону можно не переживать. СПИД добьёт рашку и украшку гораздо быстрее.
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09.06.2020 05:20 Відповісти
масочный режим в жару да еще перчатки - для некоторых это просто пытка
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09.06.2020 08:12 Відповісти
Ну понятно, сказал что заболел, в Eurolab подтвердили, в новостях показали, электорат поверил. А сам поспал, поел, в приставку поиграл... ляпота
Жаль что нет информации про его оценки, такое чутство что Вовасик всю жизнь косил и сачковал - школа, универ, армия...
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09.06.2020 08:51 Відповісти
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