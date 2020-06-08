Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій
Поліція в столиці Бельгії Брюсселі затримала 239 осіб у зв'язку з заворушеннями, що відбулися після расових протестів.
Про це повідомляє RTBF, передає Цензор.НЕТ
"Міська адміністрація подасть цивільний позов, будуть адміністративні штрафи, і ми всіх знайдемо. Вже здійснено 239 затримань, сім судових арештів, і ми продовжимо ці дії", - заявив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз.
У брюссельському кварталі Матонге в неділю, 8 червня, сталися заворушення: поліцейських і їхні машини закидали камінням і пляшками, били вітрини і громили магазини. Мирна акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, на яку зібралося близько 10 тисяч учасників, викликана протестами в США після смерті Джорджа Флойда.
Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.
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Але знаєте, що я з нею зроблю?
Засуну її собі в дупу.
А знаєте, чому?
Тому що коли у тебе дефіцит бюджету 500 мільярдів і ти не знаєш, за рахунок чого їх закривати, але точно знаєш, що ніхто в кабінеті міністрів, офісі президента і верховній раді також не знає, за рахунок чого їх закривати. Коли у тебе три місяці уряд працює без затвердженої верховною радою програми дій, тобто це означає, що навіть весільний фотограф із Запоріжжя, навіть Святослав Юраш, навіть прибиральниці знають, що програма дій уряду настільки дніщенська, що її затверджувати не можна.
Коли в тебе міністр юстиції не в змозі сформулювати речення так, щоб не підвищити в країні смертність від фейспалмів. Коли в тебе на вході Аваков, на виході Аваков і всередині Аваков.
Коли в тебе президент займається буквально гастролями і фотосесіями, тут суп з грибочками, тут лісапєт, тут з лука стрельнув, і все це на фоні 20 відсоткового урізання ЗСУ. Коли у тебе в країні війна, а Вілкул на цій війні нагороджений орденом. Коли міністр охорони здоров'я під час пандемії не може давати вказівки нічому, що знаходиться від нього далі ніж 13 см, тому що, далі ніж 13 сантиметрів його ігнорують, а ближче, ніж 13 сантиметрів ще й прутня кладуть. Коли в тебе міністр культури говно жопа *********** какого *** **** ****** очі, ****** шия, ****** все про****** і звати його Олександр Владиславович Ткаченко.
В усіх цих надзвичайно цікавих умовах будь-яка моя точка зору про події, які відбуваються за десятки тисяч кілометрів від мене може бути лише однією. А саме - сміхотворною.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1161356757560256&id=100010578281118 Alex Noinets
еще и Святый Ух прислал вирус, наверное "маловерили"
Прекрасно уживаются в одном абзаце
Ей 73. Она профессор Калифорнийского института. Из коммунистической партии ушла. В Россию на пмж ехать не хочет. Говорит: Там капитализм, расизм, и бездомные.
«Случайность. Я видел фото. Там была толпа. Они провоцировали полицейского. Они орали, что сейчас подойдут и помогут парню. Он отвлекся на них, он потерял нужное время. Надо было сразу надеть наручники и тащить его в машину. А он дал волю эмоциям. Он перекрикивался с ними. Кричал даже что-то вроде: «Эй ты, иди сюда, я и тебя арестую». Ну и время было потеряно».
Флойд Джордж потерял сознание от асфиксии, а потом его просто не смогли привести в сознание в машине. «Нет, - говорит опер, смеясь, - если бы кто-то из офицеров начал делать ему искусственное дыхание рот в рот, если у них нет специальных аппаратов, как на скорой, для продувки легких. Но ты же в курсе, что у него был коронавирус, могло быть еще что-то, и потом целоваться с мужиком не очень-то приятно. Вот он и умер».
Случайность? «Случайность, конечно». Отменяем прием удушение?! «А как ты наденешь на подозреваемого наручники?! Если только он сам встанет, повернется, выставит руки, как опытные арестанты в тюрьме. Это нужный и важный прием. И другого нет. Но действовать нужно предельно быстро. Хлоп, он уже лежит. Колено на шее. Никаких разговоров с провокаторами. Огляделся. Защелкнул наручники на запястьях. Ну или стяжку. Я стяжку больше люблю. Втолкнул подозреваемого в машину».
Спрашивается, мог ли полицейский убить чернокожего из садистских побуждений?! «На глазах у людей? Чтобы потом стать подсудимым? Зная, какие психологические тесты надо сдавать? И сколько волынки после каждого жесткого ареста и применения оружия?! Это - случайность. Но из-за нее он сядет на 40 лет, и его там забьют до смерти очень быстро - охрана не поможет. Жалко мужика».
Від жиру казиться чорнота!!!
Что конечно не отменяет того факта, что современные американские негры - сраные обезьяны
Согласно BJS, неиспаноговорящие чернокожие составляли 39,4% от тюрьмы и тюремно-заключённого населения в 2009 году, в то время как неиспаноговорящие белые - 34,2%, а выходцы из Латинской Америки - 20,6%.
как царь мог быть таким противным гомофобом шо из-за бабы погнал всех мущинок на осаду?
Например, в Африке мужчины обрубают с деревьев ножами ветви, а женщины укладывают их (вместе с сухой травой и кустарником) толстым слоем на поле. После сжигания перед началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B9 дождей делают посадки, окружив участок массивной изгородью.
В последние 40-50 лет, из-за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 роста населения мира, особенно в развивающихся странах , и нехватки сельхозугодий для поддержания потребностей растущего населения, сведённый под посевы тропический лес чаще всего больше не восстанавливается. Поддержание урожайности сельхозкультур на расчищенном участке достигается либо за счёт применения доступных в данной местности удобрений, либо участок в дальнейшем используется под пастбище, что в итоге приводит к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 опустыниванию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5#cite_note-3 [3] . По оценкам эколога https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD Нормана Майерса , подсечно-огневое земледелие является основной причиной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 обезлесения в тропических регионах (54 % потерь лесов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5#cite_note-4 [4] .
А еще есть цивилизации монголоидов....
А А вот нас учили в школе что есть еще и австралоидная раса...а там точно максимальные достижения в науке и технике )))
А еще есть кастовые цивилизации и их кастовость более близка к науке...ведь каты сформировались не цветом кожи, а генокодом...
И вот тут начинаются противоречия... Вроде умных людей больше у белых...и в то же время огромное количество гениев у смуглых..и опять в тоже время количество смуглых гениев составляет очень малый % среди смуглых, но так как белых меньше их много
Это вот эти негры из Ганы? Да, похороны там веселые. Умеют веселиться.
Пропагандонский фильмец. И карма актёра настигла практически сразу
https://www.youtube.com/watch?v=LiWDYwC_Sb8
а кто и что заявляет? любители сказок чуть что вспоминают газообразного еврея, словно "истину"
при том что "бог" это профессия, по умолчанию подразумевают Яхве. а божков то миллионы, и их тоже никто не видел. атеисты же не пишут на каждом шагу напр.:
"бога нет, и как этого парня туда занесло?", "богов нет и не было, чтоб вирус погиб", "слава тому что богов нету, уже Вася выздоровел". или не говорят: "богов нет в помощь Петя, как свежевыкопанная картошка, нормальная?"
Я же написал - "бог" это профессия. Ну, Зевс там бог грома, Пердун - бог сравян, Один - муд.рости, Тор - солдиков и т.д.
А Яхве - бог подлости, лжи, ненависти, злобы, зависти и прочих всех вещей такого порядка
Марк Твен.
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Ну че, старина Сэмми был дураком и "горит в аду"?
Сарказм МК, [06.06.20 22:08]
Про отмороженность Собчак
В ленте Ксении Анатольевны появился пост на тему движения #BlackLivesMatter с саундтреком из песни «Убили негра».
Редкий случай: проявить уважение и солидарность с этим движением можно, просто промолчав. Но это же не метод нашей звезды)
Да, это Comment out - популярное и забавное шоу, где никому руки не выкручивают.
Более того, есть ведь и "наказание", которое часто бывает смешным, но никогда не зашкварным.
Впрочем, о каком зашкваре мы говорим? 🤷🏻♀️ Есть ли на свете говно, в котором не испачкала свои рукава эта дива?
Орать на всех углах про белый расизм, не замечая чёрного расизма, и чёрного тунеядства на пособиях, за счёт белого населения.
Белым будет в скором времени тяжело, но белые готовы удивить, вспомнив как поступали предки.