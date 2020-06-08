Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій

Поліція в столиці Бельгії Брюсселі затримала 239 осіб у зв'язку з заворушеннями, що відбулися після расових протестів.

Про це повідомляє RTBF, передає Цензор.НЕТ

"Міська адміністрація подасть цивільний позов, будуть адміністративні штрафи, і ми всіх знайдемо. Вже здійснено 239 затримань, сім судових арештів, і ми продовжимо ці дії", - заявив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз.

У брюссельському кварталі Матонге в неділю, 8 червня, сталися заворушення: поліцейських і їхні машини закидали камінням і пляшками, били вітрини і громили магазини. Мирна акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, на яку зібралося близько 10 тисяч учасників, викликана протестами в США після смерті Джорджа Флойда.

Також читайте: Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.