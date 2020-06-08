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Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій

Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій

Поліція в столиці Бельгії Брюсселі затримала 239 осіб у зв'язку з заворушеннями, що відбулися після расових протестів.

Про це повідомляє RTBF, передає Цензор.НЕТ

"Міська адміністрація подасть цивільний позов, будуть адміністративні штрафи, і ми всіх знайдемо. Вже здійснено 239 затримань, сім судових арештів, і ми продовжимо ці дії", - заявив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз.

У брюссельському кварталі Матонге в неділю, 8 червня, сталися заворушення: поліцейських і їхні машини закидали камінням і пляшками, били вітрини і громили магазини. Мирна акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, на яку зібралося близько 10 тисяч учасників, викликана протестами в США після смерті Джорджа Флойда.

Також читайте: Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.

Автор: 

Бельгія (409) Брюссель (284) протест (2397) расизм (43) США (22665)


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Топ коментарі
+31
Мирные погромы против расизма и ксенофобии!
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08.06.2020 14:42
+31
Угу) дальше изнасилования за гендерное равенство....
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08.06.2020 14:42
+24
Погромы против расизма и ксенофобии!
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08.06.2020 14:41
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Погромы против расизма и ксенофобии!
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08.06.2020 14:41 Відповісти
Мирные погромы против расизма и ксенофобии!
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08.06.2020 14:42 Відповісти
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами, а расисты - антирасистами.
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08.06.2020 15:46 Відповісти
Не сняли санкции с раши - вот и имеете!Толи ещё будет!
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08.06.2020 20:27 Відповісти
Угу) дальше изнасилования за гендерное равенство....
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08.06.2020 14:42 Відповісти
Ага, выступил против расизма и заодно, ограбил магазин. Да, белые ещё и извинитесь за столетия рабства и несправедливости и дайте пособие
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08.06.2020 14:44 Відповісти
Это да. Та там, ****, уже целые династии выросли профессиональных безработных.. Хотя, правда, должен сказать, что как раз чёрные там частенько и работают, и ведут себя очень поскромнее, а вся вот эта коричневая плесень из Северной Африки - это да... Таких людей нужно тракторами давить.
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08.06.2020 14:50 Відповісти
У мене, звичайно, є надзвичайно важлива точка зору стосовно всього, що коїться в США взагалі, і стосовно black lives matter окремо.

Але знаєте, що я з нею зроблю?

Засуну її собі в дупу.

А знаєте, чому?

Тому що коли у тебе дефіцит бюджету 500 мільярдів і ти не знаєш, за рахунок чого їх закривати, але точно знаєш, що ніхто в кабінеті міністрів, офісі президента і верховній раді також не знає, за рахунок чого їх закривати. Коли у тебе три місяці уряд працює без затвердженої верховною радою програми дій, тобто це означає, що навіть весільний фотограф із Запоріжжя, навіть Святослав Юраш, навіть прибиральниці знають, що програма дій уряду настільки дніщенська, що її затверджувати не можна.

Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 197Коли в тебе міністр юстиції не в змозі сформулювати речення так, щоб не підвищити в країні смертність від фейспалмів. Коли в тебе на вході Аваков, на виході Аваков і всередині Аваков.
Коли в тебе президент займається буквально гастролями і фотосесіями, тут суп з грибочками, тут лісапєт, тут з лука стрельнув, і все це на фоні 20 відсоткового урізання ЗСУ. Коли у тебе в країні війна, а Вілкул на цій війні нагороджений орденом. Коли міністр охорони здоров'я під час пандемії не може давати вказівки нічому, що знаходиться від нього далі ніж 13 см, тому що, далі ніж 13 сантиметрів його ігнорують, а ближче, ніж 13 сантиметрів ще й прутня кладуть. Коли в тебе міністр культури говно жопа *********** какого *** **** ****** очі, ****** шия, ****** все про****** і звати його Олександр Владиславович Ткаченко.

В усіх цих надзвичайно цікавих умовах будь-яка моя точка зору про події, які відбуваються за десятки тисяч кілометрів від мене може бути лише однією. А саме - сміхотворною.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1161356757560256&id=100010578281118 Alex Noinets
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08.06.2020 15:58 Відповісти
б*же, неужели все настолько плохо?
еще и Святый Ух прислал вирус, наверное "маловерили"
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08.06.2020 16:07 Відповісти
"полицейских и их машины закидывали камнями и бутылками, били витрины и громили магазины. Мирная акция протеста против расизма и полицейского насилия"
Прекрасно уживаются в одном абзаце
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08.06.2020 14:44 Відповісти
В Брюсселі багато мігрантів із Африки і Азії. Це місто ми втратимо найперше
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08.06.2020 14:45 Відповісти
місцеві кажуть що Брюссель-це столиця Марокко
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08.06.2020 14:47 Відповісти
Протесты против расизма: в Брюсселе задержаны 239 людей за погромы и разбой - Цензор.НЕТ 5838
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08.06.2020 14:51 Відповісти
А попробуйте их лишить американского гражданства...
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08.06.2020 15:07 Відповісти
Лондон - столиця Пакистану, Париж - столиця Нігерії, Берлін - столиця Туреччини(географія 21 століття)
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08.06.2020 14:52 Відповісти
В борьбє за мір ми тут камня на камнє нє оставім!!! (с) Енциклопедія русского міра.
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08.06.2020 14:47 Відповісти
Я за расизм!
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08.06.2020 14:48 Відповісти
Против какой расы?
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08.06.2020 14:55 Відповісти
Против других
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08.06.2020 15:22 Відповісти
Я не против - я за белую расу.
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10.06.2020 13:06 Відповісти
АУЕ по євро-американському.
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08.06.2020 14:49 Відповісти
http://uduba.com/3585561/svobodu-andjele-devis-kuda-ischezla-samaya-znamenitaya-amerikanka-1970-h-i-chem-zavershilas-ee-borba "Свободу Анджеле Дэвис". Что с ней стало сейчас.

Ей 73. Она профессор Калифорнийского института. Из коммунистической партии ушла. В Россию на пмж ехать не хочет. Говорит: Там капитализм, расизм, и бездомные.
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08.06.2020 14:51 Відповісти
Насилие в знак протеста против насилия.
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08.06.2020 14:51 Відповісти
«Что же случилось в Флойдом Джорджем? - спрашиваю я. - Понятно, что умереть он был не должен. Или специально убили?!».
«Случайность. Я видел фото. Там была толпа. Они провоцировали полицейского. Они орали, что сейчас подойдут и помогут парню. Он отвлекся на них, он потерял нужное время. Надо было сразу надеть наручники и тащить его в машину. А он дал волю эмоциям. Он перекрикивался с ними. Кричал даже что-то вроде: «Эй ты, иди сюда, я и тебя арестую». Ну и время было потеряно».
Флойд Джордж потерял сознание от асфиксии, а потом его просто не смогли привести в сознание в машине. «Нет, - говорит опер, смеясь, - если бы кто-то из офицеров начал делать ему искусственное дыхание рот в рот, если у них нет специальных аппаратов, как на скорой, для продувки легких. Но ты же в курсе, что у него был коронавирус, могло быть еще что-то, и потом целоваться с мужиком не очень-то приятно. Вот он и умер».
Случайность? «Случайность, конечно». Отменяем прием удушение?! «А как ты наденешь на подозреваемого наручники?! Если только он сам встанет, повернется, выставит руки, как опытные арестанты в тюрьме. Это нужный и важный прием. И другого нет. Но действовать нужно предельно быстро. Хлоп, он уже лежит. Колено на шее. Никаких разговоров с провокаторами. Огляделся. Защелкнул наручники на запястьях. Ну или стяжку. Я стяжку больше люблю. Втолкнул подозреваемого в машину».
Спрашивается, мог ли полицейский убить чернокожего из садистских побуждений?! «На глазах у людей? Чтобы потом стать подсудимым? Зная, какие психологические тесты надо сдавать? И сколько волынки после каждого жесткого ареста и применения оружия?! Это - случайность. Но из-за нее он сядет на 40 лет, и его там забьют до смерти очень быстро - охрана не поможет. Жалко мужика».
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08.06.2020 17:13 Відповісти
араби століттями робили набіги на чорну Африку та продавали негрів у рабство (при цьому багато "працювало" евнухами у гаремах) як це робилося у хлопчиків відризали чоловічі принади і просто закопували у пісок на 10 діб тих хто витримав та не вмер робили евнухами чому до арабів немає жодних претензій? тому що там немає корисних лівих ідіотів
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08.06.2020 14:52 Відповісти
Карл Маркс в шокє.
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08.06.2020 14:53 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 3603
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08.06.2020 14:54 Відповісти
Ксенофили́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. ξενοφιλία, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. ξένος - чужой, гость и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. φιλία, любовь, склонность) - психологическое понятие, означающее любовь и склонность к неизвестным вещам и людям, неиспытанным ощущениям.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F#cite_note-kommun-1 [1] Противоположно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F ксенофобии . Может иметь также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81 сексуальную трактовку - склонность к необычным сексуальным партнёрам (в частности, другой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расы или ранее совершенно незнакомым), необычным местам занятия сексом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) парафилиям разного рода и т. д.
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08.06.2020 14:54 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 5169
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08.06.2020 14:56 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 7085 https://censor.net/user/346452 Американські ліваки кажуть,що не американці були на Місяці,а просто люди.Як підмінюють поняття.
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08.06.2020 14:59 Відповісти
Джугашвілі б туди і 33-й рік і расизм пощез би!!!
Від жиру казиться чорнота!!!
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08.06.2020 14:56 Відповісти
Саме біла раса створила цивілізацію,яку ми бачимо.Але багатьом ця правда не подобається.Більшість наукових відкриттів зробили також представники білої європеоїдної раси.
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08.06.2020 14:57 Відповісти
А белую расу сделала негроидная раса.
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08.06.2020 15:05 Відповісти
https://censor.net/user/422498 Вона її не зробила.
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08.06.2020 16:01 Відповісти
От давайте не нада. Вы берёте мизерный кусок новой истории. А основы цивилизации закладывались гораздо раньше. И современная "белая цивилизация" верёт свои истоки в Древнем Египте, жители которого были не совсем белыми. И когда египтяне строили свои пирамиды, "белая" часть человечества по йолкам за шишками лазила.
Что конечно не отменяет того факта, что современные американские негры - сраные обезьяны
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08.06.2020 15:10 Відповісти
Не все американские негры . Там есть и негры- миллионеры и негры- профессоры, и негры- чемпионы, и негры- актеры. А так , все правильно.
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08.06.2020 15:19 Відповісти
Да, вы правы.
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08.06.2020 15:22 Відповісти
а 58 відсотків афроамериканців в тюрмах це мабуть расизм?
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08.06.2020 15:36 Відповісти
а остальные 42% - латиносы?
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 4454
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08.06.2020 16:11 Відповісти
сорян
Согласно BJS, неиспаноговорящие чернокожие составляли 39,4% от тюрьмы и тюремно-заключённого населения в 2009 году, в то время как неиспаноговорящие белые - 34,2%, а выходцы из Латинской Америки - 20,6%.
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08.06.2020 16:22 Відповісти
Трохи не так.Перші сліди переходу людини з кочового в осідлий спосіб життя знаходять на Ближньому Сході,на території так званого Плодорідного Півмісяця.Це території ******** Іраку,Ізраїлю,Сирії і Анталії.Життєдіяльність людей на цих територіях датують 14 000-12 000 років тому.А Єгипетський неоліт характерний тим,що в цьому періоді на території Єгипту людей ще не було.
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08.06.2020 15:38 Відповісти
Давайте будем считать, что они были дикарями и поэтому в рамках разговора про цивилизацию рассматривать их не будем .
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08.06.2020 15:52 Відповісти
Ні давайте будемо говорити правду:коли в безлюдний Єгипет прийшли люди,то вони вже дві тисячі років як були «одомашнені і оцивілізовані» на території Близького Сходу.
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08.06.2020 16:55 Відповісти
Но они ж не были белыми в современном понимании вопроса? Правильно? Значит в разрезе данной дискусси пусть будут.
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08.06.2020 17:14 Відповісти
Шановний Змій,Вам задача як художнику.Маючи в наявності відро тільки чорної фарби,Вам треба зробити з неї білу.Зробите?Без наявності під рукою цистерни з фарбою білого кольору?Не зробите.
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08.06.2020 17:52 Відповісти
Вы совершенно правы. Как художнику мне это не по силам. Но давайте отбросим ложную скромность и раздвинем руками разума оковы мироздания. Представим, что я - биолог! Я отбрасываю кисть и беру в руки генные мутации! И тогда всё становится возможным. На фото - негр альбинос. Все его предки до хрен знает какого колена - исключительно чёрные.

Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 9408
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08.06.2020 18:16 Відповісти
Це альбінос.В нього відсутній ген,який відповідає за пігментацію.В білих людей це порушення так само зустрічається.Воно є рідкісним,але воно є.Це те саме,що родитися з шостим пальцем,або 34 хребцем.Ця ознака є порушенням і не належить до домінантної.
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08.06.2020 18:50 Відповісти
https://censor.net/user/95438 А греки? Саме греки дали світові різні науки і філософію.
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08.06.2020 15:58 Відповісти
Греки были большие молодцы. Особенно те, которые додумались смешивать вино с водой. Но всётаки они были гораздо позже чем пирамиды. Кроме того у них царил гомосексуализм. А гомофобы подвергались всяким угнетениям. Я читал, один древний грек-натурал (имени не помню, но известный был в своих кругах, тоже типа философ) спас на войне своего дружбана от смерти. И по местным законам срака дружбана переходила во владение того натурала. Чувак сказал, что ему это не интересно, за что он был объявлен гомофобом и придан обструкции. Печально всё в общем закончилось. Так что давайте не будем про греков.
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08.06.2020 16:05 Відповісти
ахаха, так можид и Трою кошмарили бо Парис украл Еленина, партнера царька Спарты, да?
как царь мог быть таким противным гомофобом шо из-за бабы погнал всех мущинок на осаду?
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08.06.2020 16:14 Відповісти
Всё может быть. Вот возьмите например самую читаемую книгу в мире. Сколько народа за неё отправили на костёр или пешком Палестину освобождать. А ведь и там непоняток и неточностей вагон. Включая это самое непорочное зачатие, которое (как утверждают злые языки) - не более чем ошибка перевода. А ты пойти теперь залезь Елене (или Еленину) под юбку и проверь что да как.
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08.06.2020 16:18 Відповісти
https://censor.net/user/95438 Так який сенс в тих пірамідах? Вони ніякої цінності не представляють.
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08.06.2020 16:19 Відповісти
Пирамиды - критерий цивилизованности. Есть пирамиды - ты уже не обезьяна. Гордон не даст соврать.
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08.06.2020 16:26 Відповісти
https://censor.net/user/95438
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08.06.2020 16:33 Відповісти
Так і до перших мазанок трипілля опуститись можна,ті хто пише про білу цивілізацію можливо мають на увазі індустріалізацію кінця 18 століття.Приклад Японія яка наслідувала західний погляд на зміни навіть у суспільстві на евроамериканський зразок.
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08.06.2020 17:04 Відповісти
Можно опуститься до мазанок Трыпилля, а можно вознестись до пирамиды Мавроди. Что есть критерий цивилизованности? Тайлер Дерден утверждал, что это - мыло. А вы как считаете?
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08.06.2020 17:18 Відповісти
Шановний не треба нікуди опускатись,бо цивілізації і шахрайство це дві ноги одного тіла.
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08.06.2020 17:25 Відповісти
тоесть критерий цивилизованности - умение так нажучить ближнего, чтоб он сам тебе отдал все свои крышечки от Нюка-колы?
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08.06.2020 18:18 Відповісти
Это может быть правда. А, может, нет. Кто его знает. Наша история полна подмен и домыслов.
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08.06.2020 16:25 Відповісти
майже всі відкриття,можна також почитати на що вони перетворюють свій дім ще досі використовуючі підсічне землеробство
Например, в Африке мужчины обрубают с деревьев ножами ветви, а женщины укладывают их (вместе с сухой травой и кустарником) толстым слоем на поле. После сжигания перед началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B9 дождей делают посадки, окружив участок массивной изгородью.

В последние 40-50 лет, из-за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 роста населения мира, особенно в развивающихся странах , и нехватки сельхозугодий для поддержания потребностей растущего населения, сведённый под посевы тропический лес чаще всего больше не восстанавливается. Поддержание урожайности сельхозкультур на расчищенном участке достигается либо за счёт применения доступных в данной местности удобрений, либо участок в дальнейшем используется под пастбище, что в итоге приводит к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 опустыниванию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5#cite_note-3 [3] . По оценкам эколога https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD Нормана Майерса , подсечно-огневое земледелие является основной причиной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 обезлесения в тропических регионах (54 % потерь лесов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5#cite_note-4 [4] .
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08.06.2020 15:11 Відповісти
Ты в Сибири посмотри, что с лесом и речками творится!
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08.06.2020 15:32 Відповісти
це-проблеми кацапів,до речі знищують ліс у рашці китайці а в самому Китаї порубка лісу караються смертною кароюю
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08.06.2020 15:35 Відповісти
Да но эстафету приняла семитская раса (с негроидной примесью), затем первенство опять взяла белая...
А еще есть цивилизации монголоидов....
А А вот нас учили в школе что есть еще и австралоидная раса...а там точно максимальные достижения в науке и технике )))
А еще есть кастовые цивилизации и их кастовость более близка к науке...ведь каты сформировались не цветом кожи, а генокодом...
И вот тут начинаются противоречия... Вроде умных людей больше у белых...и в то же время огромное количество гениев у смуглых..и опять в тоже время количество смуглых гениев составляет очень малый % среди смуглых, но так как белых меньше их много
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08.06.2020 15:44 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 1010
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08.06.2020 14:58 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 5558

Это вот эти негры из Ганы? Да, похороны там веселые. Умеют веселиться.
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08.06.2020 15:22 Відповісти
Мулатка..черты лица белые..больше похожа на еврейку тролит..и классно тролит)))
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08.06.2020 15:46 Відповісти
Кстати о птичках...они уже один раз уезжали...в Либерию ...что из этого вышло все знают...
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08.06.2020 20:31 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 348
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08.06.2020 15:15 Відповісти
...и чего он тогда живущих в Америке назвал неграми? Сам себе противоречит.
Пропагандонский фильмец. И карма актёра настигла практически сразу
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08.06.2020 15:25 Відповісти
Я до 2014 года думал что про Севастополь это они в том фильме шутили. А щас как-то не уверен. А вы как думаете?
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08.06.2020 16:38 Відповісти
Тоесть следуя вашей логике жертва насилия виновата что её изнасиловали, а евреи виноваты, что спровоцировали Гитлера? Ну ок, мне ваша точка зрения понятна
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08.06.2020 18:45 Відповісти
Я кстати могу с одного раза угадать вашу национальность . Я угадал?
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08.06.2020 18:47 Відповісти
Та знаем мы эту истину. Скрепы жмут, боярышник не родит, путина любишь, но издалека .
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08.06.2020 19:01 Відповісти
Только не говори, что ты - обычный трололо. "не разбивай к ..уям моё любящее сердце!" (С)
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08.06.2020 19:16 Відповісти
Чудны дела твои Господи !!! Дважды судимый и сидевший и третий раз просто избежавший этого рецидивист уголовник, дослужившийся аж до завгара - стал президентом одного из крупнейших государств Европы... Клоун повторивший подобный кульбит, сразу после того как одел трусы выйдя из за рояля ... И вот теперь уголовник сидевший 5 лет за грабеж , ну и прочие "прелести биографии" решил расплатиться фальшивыми деньгами , а значит потенциально напрашивался еще на один срок.. стал "общенациональным" да чего уж там мировым героем только то той причине что у него цвет кожи особенный и что при задержании полиция превысила свои полномочия. ( теперь сравнивают чуть ли не с Кингом, сотни тысяч шлют в помощь семье и т.д.). Останься он невредим, просто сел бы очередной раз. Если полиция совершила превышение своих полномочий повлекших смерть ( а это так), то должен сесть полицейский. На этом все... Да уж чудны дела твои Господи !!! ( и это я еще президента Трампопона не вспомнил)
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08.06.2020 15:39 Відповісти
А отсидел ли обезьяно-полицейский в том же округе убивший австралийку???
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08.06.2020 15:48 Відповісти
даа, дела хосподя чудней некуда - за смех = 44 ребенка разорвано было живьем рукой хосподя. Чудак еще тот
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08.06.2020 16:18 Відповісти
Кстати - вот как спокойно смотреть как веруны вот эту гадость превозносят? лизание сушенных трупов, а "святой" у них чувак шо отрезал брату голову и с ней не расставался никогда. И веруны всех хотят сделать такими же как и сами - ползунами-перед-мощами

https://www.youtube.com/watch?v=LiWDYwC_Sb8
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08.06.2020 19:00 Відповісти
Не преувеличивайте. Не 44 а всего 42.
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08.06.2020 16:40 Відповісти
Как Эверест с "души" упал прямо, здоровья им

а кто и что заявляет? любители сказок чуть что вспоминают газообразного еврея, словно "истину"
при том что "бог" это профессия, по умолчанию подразумевают Яхве. а божков то миллионы, и их тоже никто не видел. атеисты же не пишут на каждом шагу напр.:
"бога нет, и как этого парня туда занесло?", "богов нет и не было, чтоб вирус погиб", "слава тому что богов нету, уже Вася выздоровел". или не говорят: "богов нет в помощь Петя, как свежевыкопанная картошка, нормальная?"
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08.06.2020 18:48 Відповісти
Та ладно. Как это Бога нет? А зачем тогда вот это вот всё?
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08.06.2020 18:59 Відповісти
Какого "Б*га"?
Я же написал - "бог" это профессия. Ну, Зевс там бог грома, Пердун - бог сравян, Один - муд.рости, Тор - солдиков и т.д.
А Яхве - бог подлости, лжи, ненависти, злобы, зависти и прочих всех вещей такого порядка
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08.06.2020 20:00 Відповісти
"Найдется- ли отец, который захотел бы мучить своего малолетку незаслуженными муками прорезывания зубов, а затем свинкой, корью, скарлатиной и тысячами других пыток, придуманых для ни в чем не повинного маленького существа? А до самой могилы стал бы терзать бесчисленными карами за любое нарушение закона как преднамеренное, так и случайное? С тончайшим сарказмом мы облагораживаем бога званием отца и, все же, мы отлично знаем, что, попадись нам в руки такой отец, мы немедленно бы его повесили".

Марк Твен.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ну че, старина Сэмми был дураком и "горит в аду"?
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08.06.2020 20:03 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 6897
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08.06.2020 16:27 Відповісти
Нарешті. Хоч щось
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08.06.2020 16:25 Відповісти
Не знаю как обстоит дело в Европе. Но абсолютное большинство "протестующих" тут не работали в жизни НИ ЕДИНОГО ДНЯ!!!
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08.06.2020 17:15 Відповісти
Вєсті із-за порєбріка

Сарказм МК, [06.06.20 22:08]
Про отмороженность Собчак


В ленте Ксении Анатольевны появился пост на тему движения #BlackLivesMatter с саундтреком из песни «Убили негра».
Редкий случай: проявить уважение и солидарность с этим движением можно, просто промолчав. Но это же не метод нашей звезды)
Да, это Comment out - популярное и забавное шоу, где никому руки не выкручивают.
Более того, есть ведь и "наказание", которое часто бывает смешным, но никогда не зашкварным.
Впрочем, о каком зашкваре мы говорим? 🤷🏻‍♀️ Есть ли на свете говно, в котором не испачкала свои рукава эта дива?
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08.06.2020 18:54 Відповісти
Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій - Цензор.НЕТ 3886
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08.06.2020 19:51 Відповісти
Планомерно в фильмах показывают героя негра и злодея белого, приучая к этому мир.

Орать на всех углах про белый расизм, не замечая чёрного расизма, и чёрного тунеядства на пособиях, за счёт белого населения.
Белым будет в скором времени тяжело, но белые готовы удивить, вспомнив как поступали предки.
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08.06.2020 20:10 Відповісти
Франція, Бельгія та Нідерланди - три країни, в яких ВЖЕ нороджується більше африканців та мусульман, ніж представників титульної нації. Через 30 років їм гаплик. Ніякої пропаганди та емоції - демографічна статистика та голий математичний розрахунок...
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08.06.2020 20:36 Відповісти
 
 