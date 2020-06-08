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Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів об'єднаються в 118. КАРТА

Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів об'єднаються в 118. КАРТА

Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад щодо кожної області і АР Крим. Замість 490 нинішніх районів, їх стане 118 - в середньому по 4-5 на область

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій та тривалих консультацій з асоціаціями і експертним середовищем та наголосили, що це є в своїй сукупності лише першим проєктним документом, який ще зазнає змін в ході погоджень та попередніх обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням.

"Мінрегіон спрямував на погодження проєкт постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звісно, що цей проєкт не є догмою. Ще вноситимуться пропозиції, які будуть обов’язково розглянуті і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким мають відповідати майбутні райони, будуть враховані. Ключове – майбутні райони повинні бути оптимальними за своїми параметрами для того, щоб в них організувати ефективну систему державного управління, зокрема - формування на цьому рівні дієвих органів виконавчої влади", - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

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Всього в Україні 490 районів. З провадженням реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 26 районів повністю покриті об’єднаними громадами, на рівень яких в рамках децентралізації владних повноважень перейшли майже всі повноваження райдержадміністрацій та районних рад. Території 164 районів покриті ОТГ від 50% до 99%. Це означає, що РДА цих районів здійснюють свої повноваження на менше половині їх території. І лише на території 75 районів (16%) не утворено жодної ОТГ. Фактично, інститут РДА повноцінно функціонує лише на території 75 районів.

В Мінрегіоні звертають увагу на те, що райони є штучними утвореннями для організації на їх території, в першу чергу, державної виконавчої влади, і ключовим тут є максимальна ефективність з мінімальними затратами на її утримання. Послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, надаватимуться на найближчому до людей рівні – рівні громад, як це сьогодні вже відбувається в об’єднаних громадах, у Центрах надання адміністративних послуг.

Далі публікуємо для ознайомлення проєкти карт майбутніх районів кожної області України:

Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 01
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 02
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 03
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 04
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 05
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 06
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 07
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 08
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 09
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 10
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 11
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 12
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 13
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 14
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 15
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 16
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 17
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 18
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 19
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 20
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 21
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 22
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 23
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 24
Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів обєднаються в 118 25

Автор: 

район (28) адмінреформа (35) децентралізація (453) Міністерство розвитку громад і територій (140)


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Топ коментарі
+35
Вы дороги ремонтировать собираетесь, "зелена влада" ? Как насчёт медицинской реформы - успехи есть ? Сколько рабочих мест создано ? В Днепре девять месяцев идёт саботаж выдачи разрешения на БВР со стороны Гоструда, и потому Лимак не может достроить метро, а ведь **** дал на эту стройку более 240 миллионов евро. Кто будет платить за задержку ?

Черти зелёные, всё что вы умеете - стулья в борделе переставлять.
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08.06.2020 14:58
+23
Планы молодой власти реформаторов Зе-команды:
2020 год: перекроить границы областей;
2021 год: округлить число Pi;
2022 год: выровнять земную ось;
2023 год: совместить магнитный полюс с географическим.

Учитывая тех людей, которые выбираются командой Зеленского в министры образования и науки, я верю в высокую вероятность этих планов. Удачи вам, молодые реформаторы! Да не иссякнет аудитория голубого экрана!
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08.06.2020 15:12
+18
Ну, тоді, напевно, зелених сільчани почнуть виносити. Щоб до райцентра доїхати треба буде у чотири рази далі їхати?
Війна, коронавірус, а вони райони перелицьовувати.
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08.06.2020 15:02
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А на Зачем?!!
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08.06.2020 20:08 Відповісти
розділяй та володарюй
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09.06.2020 06:07 Відповісти
Давно пора было это сделать и сократить количество дармоедов в районных радах!
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08.06.2020 20:10 Відповісти
Крім поділу бувшої Донецької на три та бувшої Луганської на 2 області все інше - маячня
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09.06.2020 06:06 Відповісти
Треба посинати з доріг. Є якісна дорога між існуючими райцентрами - можна об'єднувати. Неамає нормальної дороги - чекати, поки не зроблять. Те саме з ОТГ. Є дорога від всіх сел до центра громади - об'єднуйте в громаду. Немає - приєднуйте тільки ті, куди є дороги.
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09.06.2020 07:03 Відповісти
Что районы увеличили ( собираются) это правильно. Можно и области увеличить. ( тоже вариант) а вот из районов ( свободных от оккупации) на луганщине и донеччине нужно создавать отдельные области или присоединять эти районы соответственно к Харьковской и Запорожской областям. Категорически, даже мысленно нельзя представить их объединение с ОРДЛО ( даже если оно вернется в Украину) Это будет по факту означать их потерю. недаром главари оккупационной администрации не однократно высказывались о "национально- исторических" границах в пределах бывших административных областей. Если честно я за второй вариант , присоединения к соседним областям. А по поводу ОРДЛО ( если оно когда то воссоединится с Украиной) там создать одну область ( из нынешних ЛНР и ДНР) и это будет правильно.
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09.06.2020 07:48 Відповісти
А освободившиеся площади отдать под больницы и детские сады!!!
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09.06.2020 07:55 Відповісти
От нечего делать они там выдумывают такие "покращення" или в стране других забот нет?
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09.06.2020 08:12 Відповісти
Ну а как? Меньше районов - меньше затрат на администрацию, и вот и экономия средств. А како то?
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09.06.2020 08:25 Відповісти
Это тот самый случай когда мнимая экономия обернется как минимум повышенным расходом топлива на проезд в новую администрацию а те кто ездит автобусами будут тратить не 2 часа а весь день на поездки в новый райцентр и очереди увеличатся в трое!
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09.06.2020 09:01 Відповісти
Все озабочены количеством администраций, а нужно озаботиться КАЧЕСТВОМ УСЛУГ.
Пусть чиновники не воруют с бюджета и обслуживают посетителя за день а не за 2 месяца и проблемы исчезнут сами собой.
Вы думаете если я в своем райцентре по 2 месяца выбиваю необходимый документ то в новом райцентре за три-девять земель это будет дешевле и быстрее.
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09.06.2020 09:05 Відповісти
Это будет пздц. Оно конечно, районные власти практически ничего не желают делать на своих постах, но они хотя бы имитируют район в объективной реальности для созерцания простым зебыдлом, которое проживает на территории. А когда уберут и этих районных болванчиков, тогда и имитировать некому станет. Вот тогда развалится все. И школы, и больницы, и клубы, и другие районные учреждения. Просто все, что будет окромя нового райцентра, станет такой галимой глушью, что хоть святых выноси. Через десять лет там не останется никого из молодых, а когда старики вымрут, то и села исчезнут. Хорошо быть ЗЕ-дебилом. Они всего этого не поймут и не осознают никогда, поэтому вымрут в неведении, ожидая манны небесной от "величайшего лидера современности".
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16.06.2020 11:38 Відповісти
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