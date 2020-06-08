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Новини Коронавірус і карантин
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На Трійцю храми відвідали близько 200 тис. вірян, свято минуло без порушень карантину, - Клименко

На Трійцю храми відвідали близько 200 тис. вірян, свято минуло без порушень карантину, - Клименко

Святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тис. вірян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тис. вірян. Священнослужителі та прихожани дотримувалися правила соціального дистанціювання і маскового режиму, свято миунуло спокійно", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 7 червня, на Трійцю, незважаючи на запобіжні заходи у зв'язку з епідемією COVID-19 більшість місцевих жителів при відвідуванні храмів не надягали медичні маски.

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Автор: 

карантин (18172) свято (682) релігія (386) церква (698) Клименко Ігор (482) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На Троицу храмы посетили около 200 тыс. верующих, праздник прошел без нарушений карантина, - Клименко - Цензор.НЕТ 2377
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08.06.2020 14:55 Відповісти
Пасха при более низком уровне инфицированности - это катастрофа. А Троица - это хорошо?
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08.06.2020 14:57 Відповісти
Покупаться в бассейне или сходить в кафешку с открытой верандой низя, а вот набить полные церкви московским попам - можно!
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08.06.2020 15:03 Відповісти
дебилы *** ...
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08.06.2020 15:04 Відповісти
Дарвинизм продолжается, ПГМ помогает естественному отбору
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08.06.2020 16:51 Відповісти
да и хер бы с ними. только они сами суки не сдохнут, а других позаражают
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08.06.2020 19:56 Відповісти
 
 