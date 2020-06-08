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На Трійцю храми відвідали близько 200 тис. вірян, свято минуло без порушень карантину, - Клименко
Святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тис. вірян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.
"Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тис. вірян. Священнослужителі та прихожани дотримувалися правила соціального дистанціювання і маскового режиму, свято миунуло спокійно", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі 7 червня, на Трійцю, незважаючи на запобіжні заходи у зв'язку з епідемією COVID-19 більшість місцевих жителів при відвідуванні храмів не надягали медичні маски.
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Bogdan_
показати весь коментар08.06.2020 14:55 Відповісти Мені подобається 5
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