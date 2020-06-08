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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили всі надбавки за квітень, - Степанов

Лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили всі надбавки за квітень, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що виплатили всі надбавки за квітень лікарям, які борються з коронавірусом.

Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів, що були виплачені всі надбавки за квітень лікарям, які безпосередньо борються з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський

Автор: 

карантин (18172) надбавки (24) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
бздливые зеленые суки! ничего не выплачено! более того, за май дали 70% минималки
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08.06.2020 16:16
+7
Е не))) зебили мають откушать результати виборов
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08.06.2020 15:12
+6
В турборежиме в июне выплатили надбавки за апрель. Бл..., нет слов! Шоб ты, *****, так получал до конца своих дней.
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08.06.2020 15:10
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Степанов має бути звільнений, він не має стратегії боротьби з коронавірусом!
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08.06.2020 15:06 Відповісти
Е не))) зебили мають откушать результати виборов
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08.06.2020 15:12 Відповісти
бздливые зеленые суки! ничего не выплачено! более того, за май дали 70% минималки
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08.06.2020 16:16 Відповісти
Заява Зеленського про 300% надбавки лікарям виявилась катастрофою для медицини, бо таких грошей немає в жодному бюджеті ані в національному ані в місцевих, тому медичні функціонери почали махінації - відправили всіх медиків у відпустку за свій рахунок, потім відправили в оплачувану відпустку, але без виплат належної мат. допомоги, зараз переводять всіх на 0,75 окладів, щоб якось вирулити з цієї ідіотської ситуації в яку загнав медицину Зеленський своїми непідготовленими заявами! Степанов як менеджер не володіє реальною ситуацією в медицині і в регіонах і не контролює навіть процеси з виплатою зарплат, тому Степанов має піти, бо Степанов це кадровий провал, кадрова катастрофа Зеленського!
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08.06.2020 21:13 Відповісти
з-плта за апрель виюне) Кто там хотел назад в 90-ие?
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08.06.2020 15:10 Відповісти
В турборежиме в июне выплатили надбавки за апрель. Бл..., нет слов! Шоб ты, *****, так получал до конца своих дней.
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08.06.2020 15:10 Відповісти
абсолютно увенен, все врачи обалдели от такой новости и ринулись проверять свои кошельки ))
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08.06.2020 15:11 Відповісти
Врачам? Это тоже конечно брехня. Но есть еще фельдшеры, медсестры, водители скорых и санитары. Про них ни слова. А они не медики или не люди?
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель, - Степанов - Цензор.НЕТ 6116
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08.06.2020 15:12 Відповісти
Невже?! А скільки виплатили байстрюкам з нафтогазу, найємам, лещенкам і т.п.?!
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08.06.2020 15:17 Відповісти
Степанов, така ж ***** як і южаніна! Гнати в шию!
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08.06.2020 15:18 Відповісти
Указы президента Зеленского по преодолению последствий пандемии:


1. Учредить орден "Почетный боец с коронавирусом" и наградить им всех министров, а также (избирательно и только в случае смерти на поле боя) - некоторых рядовых врачей;
2. Ввести понятие "Ветеран COVID" и присуждать его каждому исцелившемуся;
3. Законодательно прописать категорию "Дети эпидемии", к которой причислять всех, родившихся или зачатых в период карантина - эту категорию детей пожизненно обеспечить правом бесплатного просмотра "Квартала-95" и телеканала 1+1;
4. Закрепить в качестве конституционной нормы следующие понятия: "жена президента", "секретутка президента", "подружка президента", "школьная знакомая президента" и "милашка президента" - с выплатой регулярных окладов согласно штатным единицам лиц государственного чиновника первого ранга.

К сожалению, там еще много пунктов, я не могу оглашать все сейчас, но скоро они и так будут известны полностью.
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08.06.2020 15:19 Відповісти
За середину весни? Сьогодні 8 червня. Вже літо
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08.06.2020 15:27 Відповісти
"были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19"
Здесь главное слово "непосредственно".

Это как из пожарного экипажа платить только тому, кто водой поливает.
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08.06.2020 15:31 Відповісти
Ну это сначала нужно доказать, что боролся именно с тем вирусом. А вот министрам сразу справки дадут и надбавки за текущий месяц, потому, что они по факту боролись, на экране все это видели....
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08.06.2020 16:56 Відповісти
уже июнь, он в курсе, свою зарплату он тоже только за апрель получил?
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08.06.2020 15:49 Відповісти
никто ничего не выплатил! эти брехливые зеленые дали за май зп в размере 70% от минимальной
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08.06.2020 16:17 Відповісти
Степашка опять все выплатил!!!
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08.06.2020 16:02 Відповісти
Черепаха...
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08.06.2020 16:08 Відповісти
Топ менеджеры "95 квартала" в турборежиме прокручивают огромные суммы чужих денег больше месяца и все сходит с рук. А какой срок за это светит? ГПУ, ГБР, НАБУ, САП, алло!
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08.06.2020 16:27 Відповісти
Заканчивался июнь месяц, а зеленые твари, выплатили надбавки медикам за апрель. Вот это скорость! Вот это забота! Чтоб этим зеленым папуасам с такой скоростью жены давали))
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08.06.2020 17:34 Відповісти
В тебе вже закінчується? А сторіччя в тебе яке закінчується?
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09.06.2020 01:12 Відповісти
А по сути?
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10.06.2020 02:02 Відповісти
Налагоджується потроху. Ми ж не Германія, що може десятки мільярдів легко з карману діставати.
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10.06.2020 18:10 Відповісти
Мы круче! За год профукали всё, что только можно
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10.06.2020 19:49 Відповісти
 
 