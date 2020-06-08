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Лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили всі надбавки за квітень, - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що виплатили всі надбавки за квітень лікарям, які борються з коронавірусом.
Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.
"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів, що були виплачені всі надбавки за квітень лікарям, які безпосередньо борються з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Борменталь Незабаром
показати весь коментар08.06.2020 16:16
+7 Andriy Kalnyshevsky
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+6 S. Fogger
показати весь коментар08.06.2020 15:10
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1. Учредить орден "Почетный боец с коронавирусом" и наградить им всех министров, а также (избирательно и только в случае смерти на поле боя) - некоторых рядовых врачей;
2. Ввести понятие "Ветеран COVID" и присуждать его каждому исцелившемуся;
3. Законодательно прописать категорию "Дети эпидемии", к которой причислять всех, родившихся или зачатых в период карантина - эту категорию детей пожизненно обеспечить правом бесплатного просмотра "Квартала-95" и телеканала 1+1;
4. Закрепить в качестве конституционной нормы следующие понятия: "жена президента", "секретутка президента", "подружка президента", "школьная знакомая президента" и "милашка президента" - с выплатой регулярных окладов согласно штатным единицам лиц государственного чиновника первого ранга.
К сожалению, там еще много пунктов, я не могу оглашать все сейчас, но скоро они и так будут известны полностью.
Здесь главное слово "непосредственно".
Это как из пожарного экипажа платить только тому, кто водой поливает.