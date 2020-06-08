Лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили всі надбавки за квітень, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що виплатили всі надбавки за квітень лікарям, які борються з коронавірусом.

Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів, що були виплачені всі надбавки за квітень лікарям, які безпосередньо борються з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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