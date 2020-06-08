Росіянам дозволили виїзд за кордон до родичів, на роботу і лікування
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, що знімає низку обмежень на виїзд росіян за кордон і в'їзд в РФ іноземців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Підписано розпорядження уряду, яке дає можливість громадянам Росії виїхати з країни, щоб подбати про хворих родичів, які проживають в інших державах, а також для тих, хто їде на роботу і навчання. Виїзд передбачений і для росіян, яким необхідно отримати медичну допомогу за кордоном", - заявив прем'єр-міністр РФ Мішустін.
Крім того, розпорядження дозволить в'їхати в Росію іноземцям, яким необхідно пройти лікування в російських медорганізаціях, а також відвідати близьких родичів, опікунів і піклувальників, які потребують догляду.
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