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Новини
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Росіянам дозволили виїзд за кордон до родичів, на роботу і лікування

Росіянам дозволили виїзд за кордон до родичів, на роботу і лікування

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, що знімає низку обмежень на виїзд росіян за кордон і в'їзд в РФ іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Підписано розпорядження уряду, яке дає можливість громадянам Росії виїхати з країни, щоб подбати про хворих родичів, які проживають в інших державах, а також для тих, хто їде на роботу і навчання. Виїзд передбачений і для росіян, яким необхідно отримати медичну допомогу за кордоном", - заявив прем'єр-міністр РФ Мішустін.

Крім того, розпорядження дозволить в'їхати в Росію іноземцям, яким необхідно пройти лікування в російських медорганізаціях, а також відвідати близьких родичів, опікунів і піклувальників, які потребують догляду.

Також читайте: За добу в Росії зафіксовано 8,9 тис. випадків COVID-19, 112 померлих, всього 476,6 тис. інфікованих

Автор: 

росія (65035) Мішустін Михайло (41)


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Топ коментарі
+5
Головне- до нас не пускати. Щоб не смерділо тут рускім міром.Бо і своїх під#арів рускомірських вистачає...
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08.06.2020 15:24
+5
Это ПАБЕДА . Интересно, а сколько обычных расиян может оплатить лечение за границей или имеют родственников на озере Комо
Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение - Цензор.НЕТ 5709
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08.06.2020 15:26
+5
Кацапам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение... Головне, щоб в Україну ця бидлота к родствЄннікам не поперлась"!
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08.06.2020 15:28
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с "нам" было прикольнее )))
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08.06.2020 15:20 Відповісти
О, ворд уже слово "россиянам" рубает надвое... Тенденция, однако...(с)
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08.06.2020 15:20 Відповісти
Быстро пофиксили, а жаль.
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08.06.2020 15:22 Відповісти
да, подсуетились. даже ворд уже стебётся над происходящим ))
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08.06.2020 15:26 Відповісти
Как говорится, от word до sword - один шаг.
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08.06.2020 15:30 Відповісти
))) а там и оралах наковать смогут, если шо не так.
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08.06.2020 15:33 Відповісти
Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение - Цензор.НЕТ 7884
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08.06.2020 15:22 Відповісти
Головне- до нас не пускати. Щоб не смерділо тут рускім міром.Бо і своїх під#арів рускомірських вистачає...
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08.06.2020 15:24 Відповісти
Кстати. Многие укоряли Петю, что он не ввел с расеей визовый режим. Лехторат шута на дерьмо исходил. Прошел уже год как ИХ президент и где визовый режим ?
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08.06.2020 15:30 Відповісти
Это ПАБЕДА . Интересно, а сколько обычных расиян может оплатить лечение за границей или имеют родственников на озере Комо
Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение - Цензор.НЕТ 5709
показати весь коментар
08.06.2020 15:26 Відповісти
Кацапам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение... Головне, щоб в Україну ця бидлота к родствЄннікам не поперлась"!
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08.06.2020 15:28 Відповісти
в тамбов пусть едут, к родственникам своим, волкам тамбовским
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08.06.2020 15:49 Відповісти
Зря это они. Не пущать, хай среди берёзок сидят. А то понаедут, в Праге и так сама вань-мань.
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08.06.2020 15:29 Відповісти
ЕС продлил закрытие границ. Так что ближайший месяц можно спать спокойно .
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08.06.2020 15:35 Відповісти
Зелебобики рады за россиян и ждут их у себя с нетерпением.
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08.06.2020 15:47 Відповісти
...де яки кацапи мають рацію,але нічого не роблять...
Росіянам дозволили виїзд за кордон до родичів, на роботу і лікування - Цензор.НЕТ 2320
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08.06.2020 16:01 Відповісти
 
 