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Новини
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Глава Мін'юсту Малюська заявив, що не планує звільнятися: Реформи потрібно довести до кінця

Глава Мін'юсту Малюська заявив, що не планує звільнятися: Реформи потрібно довести до кінця

Міністр юстиції України Денис Малюська заявляє, що не має наміру йти у відставку і хоче "довести заплановані реформи до кінця".

Як інформує Цензор.НЕТ, він сказав про це в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, чи не хоче він звільнитися після відставки прем'єра Олексія Гончарука.

"Ні, не виникало такого бажання. І це не якісь кар'єрні або особистісні міркування. І це не образа в сторону Олексія Гончарука. Абсолютно всі підтримували мене в тому, що потрібно залишитися і довести ті заплановані реформи до кінця. Це стосується і чинного прем'єра Дениса Анатолійовича, і Олексія Гончарука, і Володимира Зеленського. Всі надали підтримку, тому тут ніяких протиріч. У мене ніякої моральної дилеми перед собою не було", - сказав Малюська.

За його словами, робота міністром - "це новий досвід і новий челендж".

Також дивіться: Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом". ВIДЕО

Автор: 

звільнення (2670) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+12
Нє, до конца ми не витримаємо...
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08.06.2020 15:29
+11
Як же ж ви наостогидли зі своїми "рехформами"!
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08.06.2020 15:35
+9
Какой там уволиться?А где же он харчеваться будет?Реформатор,мля.
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08.06.2020 15:31
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Нє, до конца ми не витримаємо...
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08.06.2020 15:29 Відповісти
При всьому при тому оцей молюск, і навіть колишній міністр економіки Милованов - найадекватніші особи в орбіті оточення клована... Інші ще одіозніші.
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08.06.2020 15:44 Відповісти
Какой там уволиться?А где же он харчеваться будет?Реформатор,мля.
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08.06.2020 15:31 Відповісти
КАКИЕ РЕХФОРМЫ? Что они там курят? А что они реформируют, гребанные уроды??? Если это реформы, вся та херня, которые они творят, то тогда мой папа- китайский император!
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08.06.2020 15:40 Відповісти
Вне всяких сомнений при встрече с Вами Малюська обращался бы к Вам не иначе как "Ваше Королевское Высочество".
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08.06.2020 15:49 Відповісти
до конца
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08.06.2020 15:31 Відповісти
т.е. забить....
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08.06.2020 17:38 Відповісти
нєбоскрьоби, нєбоскрьоби а ти малєнькій такой! але гроші хаваєш як дорослий!
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08.06.2020 15:32 Відповісти
Як же ж ви наостогидли зі своїми "рехформами"!
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08.06.2020 15:35 Відповісти
пока в каждой камере не будет душа - не уволюсь!))
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08.06.2020 15:37 Відповісти
Ещё не на воровался, а вы его в отставку!! Подождите!! Вот наворует пару тройку сот миллионов, тогда и сам сбежит!!
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08.06.2020 15:37 Відповісти
Просто воровство это пол беды, этим грешил папередники. Плохо что он при этом реформирукт в пользу рейдерства, насилия и грабежа всего населения, а тем самым ставит в ОПАСНОСТЬ ВСЕ ЧЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ. Власть бандитов для бандитов.
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08.06.2020 16:52 Відповісти
Типичное лицо реформатора в Украине...
Глава Минюста Малюська заявил, что не планирует увольняться: Реформы нужно довести до конца - Цензор.НЕТ 6363
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08.06.2020 15:43 Відповісти
І це при тому,що в нього мозок як у равлика.
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08.06.2020 15:54 Відповісти
Кто же уйдет в сезон распродаж.
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08.06.2020 15:44 Відповісти
То шо впереди маячит конец, это и так всем уже видно. Вопрос только в его протяженности.
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08.06.2020 15:45 Відповісти
Угу...Лучше ужасный конец чем ужас без конца.
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08.06.2020 15:52 Відповісти
панночка в минюсте может уволить кого хочет
за непонраиившейся запах духов
ещё уволить без ещё согласия нельзя
странно как-то
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08.06.2020 16:17 Відповісти
Какие реформы? Убрать бумажные архивы у нотариусов и пусть они контролируют сами себя, чтобы перед захватом земли процветало рейдерсво и никто ничего не мог доказать, да и недвигу с бизнесом можно было рейдернуть на раз? Узаконенный бандитизм это реформа?

2. Ты наркобарон, насильник, педрофил или убийца, но у тебя есть деньги? Добро пожаловать в особо комфортные условия, плевать на жертв сиди в комфорте.

Узаконить незаконное это не реформы это слоган команды аморальных бандитов и грабителей народа.
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08.06.2020 16:50 Відповісти
Еще не все тюрмы братве загнал, да и вип-камеры пока без джакузи. Так, что есть еще что реформировать
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08.06.2020 16:55 Відповісти
Он еще не получил премии от пятизвездочных камер для арестантов.
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08.06.2020 17:22 Відповісти
Сделать тюрьмы офисами братков, коллекторскими центрами, хакерскими кампаниями и т.д.?
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08.06.2020 17:41 Відповісти
Ще не все розтринькали і продали.
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08.06.2020 17:59 Відповісти
Ще треба довічників звільнити і прилаштувати на керівні посади в Мінюст.
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08.06.2020 18:42 Відповісти
"Слуга народа" Брагар снова отличился Фрик шоу
Общество 08-июн, 16:309 1 206 0

"Торговец собаками" Брагар в очередной раз прославился заявив, что в Украине большинство пенсионеров ведут роскошный образ жизни!

Если человек с приколом, то он с приколом навсегда.

Свидетельство тому - депутат Брагар, который не может поверить, что нищенской пенсии не хватает на то, чтобы вести роскошный способ жизни и строить дворцы и замки!!!!

"Нехай не прибідняються, в нас більшість пенсіонерів приховують свої маєтки і розкішний спосіб життя"! - заявил одиозный "Слуга".

И вот вы знаете, он же ведь не врет.

Он и правда видел этих персионеров, который скрывают свои дворцы и замки и ведут роскошный образ жизни - это ж его родные бабушки и дедушки.

И так как этот "депутат" реально вырос в информационном поле ограниченном бабушкиной и маминой юбкой он реально не способен поверить, что есть другой мир, где нищета и голод. Во многом благодаря таким вот Брагарам.

В общем конечно спасибо президенту - команду в партию отменные понаотбирали! Просто лучше не придумаешь!
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08.06.2020 19:20 Відповісти
Непонятно только какие реформы? Или он считает "продажу тюрем", полную "свободу и самоконтроль" нотариусов-отморозков и ВИП-камеры в тюрьмах реформами?
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08.06.2020 23:14 Відповісти
 
 