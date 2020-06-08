Глава Мін'юсту Малюська заявив, що не планує звільнятися: Реформи потрібно довести до кінця
Міністр юстиції України Денис Малюська заявляє, що не має наміру йти у відставку і хоче "довести заплановані реформи до кінця".
Як інформує Цензор.НЕТ, він сказав про це в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, чи не хоче він звільнитися після відставки прем'єра Олексія Гончарука.
"Ні, не виникало такого бажання. І це не якісь кар'єрні або особистісні міркування. І це не образа в сторону Олексія Гончарука. Абсолютно всі підтримували мене в тому, що потрібно залишитися і довести ті заплановані реформи до кінця. Це стосується і чинного прем'єра Дениса Анатолійовича, і Олексія Гончарука, і Володимира Зеленського. Всі надали підтримку, тому тут ніяких протиріч. У мене ніякої моральної дилеми перед собою не було", - сказав Малюська.
За його словами, робота міністром - "це новий досвід і новий челендж".
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за непонраиившейся запах духов
ещё уволить без ещё согласия нельзя
странно как-то
2. Ты наркобарон, насильник, педрофил или убийца, но у тебя есть деньги? Добро пожаловать в особо комфортные условия, плевать на жертв сиди в комфорте.
Узаконить незаконное это не реформы это слоган команды аморальных бандитов и грабителей народа.
Общество 08-июн, 16:309 1 206 0
"Торговец собаками" Брагар в очередной раз прославился заявив, что в Украине большинство пенсионеров ведут роскошный образ жизни!
Если человек с приколом, то он с приколом навсегда.
Свидетельство тому - депутат Брагар, который не может поверить, что нищенской пенсии не хватает на то, чтобы вести роскошный способ жизни и строить дворцы и замки!!!!
"Нехай не прибідняються, в нас більшість пенсіонерів приховують свої маєтки і розкішний спосіб життя"! - заявил одиозный "Слуга".
И вот вы знаете, он же ведь не врет.
Он и правда видел этих персионеров, который скрывают свои дворцы и замки и ведут роскошный образ жизни - это ж его родные бабушки и дедушки.
И так как этот "депутат" реально вырос в информационном поле ограниченном бабушкиной и маминой юбкой он реально не способен поверить, что есть другой мир, где нищета и голод. Во многом благодаря таким вот Брагарам.
В общем конечно спасибо президенту - команду в партию отменные понаотбирали! Просто лучше не придумаешь!