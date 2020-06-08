Глава Мін'юсту Малюська заявив, що не планує звільнятися: Реформи потрібно довести до кінця

Міністр юстиції України Денис Малюська заявляє, що не має наміру йти у відставку і хоче "довести заплановані реформи до кінця".

Як інформує Цензор.НЕТ, він сказав про це в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, чи не хоче він звільнитися після відставки прем'єра Олексія Гончарука.

"Ні, не виникало такого бажання. І це не якісь кар'єрні або особистісні міркування. І це не образа в сторону Олексія Гончарука. Абсолютно всі підтримували мене в тому, що потрібно залишитися і довести ті заплановані реформи до кінця. Це стосується і чинного прем'єра Дениса Анатолійовича, і Олексія Гончарука, і Володимира Зеленського. Всі надали підтримку, тому тут ніяких протиріч. У мене ніякої моральної дилеми перед собою не було", - сказав Малюська.

За його словами, робота міністром - "це новий досвід і новий челендж".

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