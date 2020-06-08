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ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк

ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк

Євросоюз 10 червня має намір продовжити санкції, запроваджені щодо Росії через окупацію Криму, ще на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони на інвестиції в Крим ще на один рік", - йдеться в повідомленні.

ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк 01

Також читайте: Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор

Автор: 

Крим (14137) окупація (6681) росія (65035) санкції (11802) Євросоюз (13374) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+6
Бубочка вот вот признает Крым российским а Вы " до деокупации " !
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08.06.2020 15:49
+4
что за бред в этом 1ом году??
не проще ли их наложить до деоккупации и закончить цирк?
или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???
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08.06.2020 15:44
+3
Дивно, а порохоботи розповідали що без потужного дипломата і міжнародного авторитета на президентському посту вся санкційна підтримка неможлива. Невже брехали?
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08.06.2020 15:49
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что за бред в этом 1ом году??
не проще ли их наложить до деоккупации и закончить цирк?
или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???
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08.06.2020 15:44 Відповісти
Бубочка вот вот признает Крым российским а Вы " до деокупации " !
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08.06.2020 15:49 Відповісти
"...или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???" - Я подозревать шо таки ага.
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08.06.2020 15:50 Відповісти
Между "продлит" и "намерен продлить" есть существенная разница. Вот когда продлит тогда и скажем "отлично"
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08.06.2020 15:45 Відповісти
Дивно, а порохоботи розповідали що без потужного дипломата і міжнародного авторитета на президентському посту вся санкційна підтримка неможлива. Невже брехали?
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08.06.2020 15:49 Відповісти
НАПОМИНАЛКА для "решал" из EC.
Раздел 10 - Автономная Республика Крым

Статья 134. Автономная
Республика Крым является неотъемлемой частью Украины и в пределах полномочий,
определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению...
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08.06.2020 15:50 Відповісти
санкции не против рашки, а против крыма, заголовок не соответствует
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08.06.2020 15:59 Відповісти
Рашкотвари ,три выше затертых поста,ужами извиваются ,чтобы переврать и оправдать рашистский передел границ ! Ответите подонки обязательно за свои преступления ,а санкции надо не просто продлевать , а УСИЛИВАТЬ
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08.06.2020 16:31 Відповісти
"тополь санкций не боится"
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08.06.2020 16:53 Відповісти
ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4693
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08.06.2020 19:43 Відповісти
ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4775
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08.06.2020 19:47 Відповісти
 
 