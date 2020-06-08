ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк
Євросоюз 10 червня має намір продовжити санкції, запроваджені щодо Росії через окупацію Криму, ще на рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони на інвестиції в Крим ще на один рік", - йдеться в повідомленні.
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не проще ли их наложить до деоккупации и закончить цирк?
или в 1 прекрасный год, они их просто забудут продлить? в этом смысл???
Раздел 10 - Автономная Республика Крым
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