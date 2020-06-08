ЄС продовжить санкції проти РФ за окупацію Криму ще на рік, - Йозвяк

Євросоюз 10 червня має намір продовжити санкції, запроваджені щодо Росії через окупацію Криму, ще на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони на інвестиції в Крим ще на один рік", - йдеться в повідомленні.

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