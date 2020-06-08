Водій фури, який влаштував аварію з чотирма загиблими на Рівненщині, мав на рахунку 13 порушень ПДР, включно з 4 ДТП, - Білошицький

Водій вантажівки, який виїхав на зустрічну в Рівненській області, і який скоїв ДТП з 4 загиблими мав "послужний список" з 13 порушень ПДР.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Для керування такими складними і небезпечними транспортними засобами наймаються люди, які мають за останні пару років ось такий "послужний список":

- ч.1 ст. 130 (керування тз у стані сп`яніння);

- 08.03.2016 за ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);

- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);

- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);

- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);

- ч. 1 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом, що має несправності);

- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);

- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);

- ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофору)

- ст. 124 ( порушення ПДР, що спричинили ДТП)

- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);

- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП );

- ст. 122-4 (залишення місця ДТП)", - повідомив Білошицький.

На думку Білошицького, "сумнівно, чи такий водій взагалі має керувати транспортними засобами поряд з іншими водіями, але давати йому кермо вантажівки...це, як мінімум, безвідповідально".

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Він уточнив, що винуватця ДТП затримано за ст. 208 КПК.

Раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Чоп біля села Вересневе Рівненського району 7 червня близько о пів на сьому вечора сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів і вантажівки з напівпричепом.



