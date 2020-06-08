Водій фури, який влаштував аварію з чотирма загиблими на Рівненщині, мав на рахунку 13 порушень ПДР, включно з 4 ДТП, - Білошицький
Водій вантажівки, який виїхав на зустрічну в Рівненській області, і який скоїв ДТП з 4 загиблими мав "послужний список" з 13 порушень ПДР.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.
"Для керування такими складними і небезпечними транспортними засобами наймаються люди, які мають за останні пару років ось такий "послужний список":
- ч.1 ст. 130 (керування тз у стані сп`яніння);
- 08.03.2016 за ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом, що має несправності);
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофору)
- ст. 124 ( порушення ПДР, що спричинили ДТП)
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП );
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП)", - повідомив Білошицький.
На думку Білошицького, "сумнівно, чи такий водій взагалі має керувати транспортними засобами поряд з іншими водіями, але давати йому кермо вантажівки...це, як мінімум, безвідповідально".
Він уточнив, що винуватця ДТП затримано за ст. 208 КПК.
Раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Чоп біля села Вересневе Рівненського району 7 червня близько о пів на сьому вечора сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів і вантажівки з напівпричепом.
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Для украинцев этого достаточн!о
Остались рулильщики, те, кто готов работать за грошИ, что наши жадные работодатели платят.
Четырежды уклонист может косить под верховного, а водитель со 130 - в прошлом не может быть водителем?
Или это ментовская обида, типа:
подлец, денег пожалел?
Да, старые админки отягчают, и что?
Суд решит.
Вощето свалили все при Пете!!!
Административная ответственность.
Когда пропишу в законе, неоднократных нарушителей ПДД лишать прав и отправлять на перевоспитание в семью Александра Иванова, то будут так и делать.