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Новини ДТП
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Водій фури, який влаштував аварію з чотирма загиблими на Рівненщині, мав на рахунку 13 порушень ПДР, включно з 4 ДТП, - Білошицький

Водій фури, який влаштував аварію з чотирма загиблими на Рівненщині, мав на рахунку 13 порушень ПДР, включно з 4 ДТП, - Білошицький

Водій вантажівки, який виїхав на зустрічну в Рівненській області, і який скоїв ДТП з 4 загиблими мав "послужний список" з 13 порушень ПДР.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Для керування такими складними і небезпечними транспортними засобами наймаються люди, які мають за останні пару років ось такий "послужний список":

- ч.1 ст. 130 (керування тз у стані сп`яніння);
- 08.03.2016 за ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом, що має несправності);
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофору)
- ст. 124 ( порушення ПДР, що спричинили ДТП)
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП );
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП)", - повідомив Білошицький.

На думку Білошицького, "сумнівно, чи такий водій взагалі має керувати транспортними засобами поряд з іншими водіями, але давати йому кермо вантажівки...це, як мінімум, безвідповідально".

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Він уточнив, що винуватця ДТП затримано за ст. 208 КПК.

Раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Чоп біля села Вересневе Рівненського району 7 червня близько о пів на сьому вечора сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів і вантажівки з напівпричепом.

Водій фури, який влаштував аварію з чотирма загиблими на Рівненщині, мав на рахунку 13 порушень ПДР, включно з 4 ДТП, - Білошицький 01
Водій фури, який влаштував аварію з чотирма загиблими на Рівненщині, мав на рахунку 13 порушень ПДР, включно з 4 ДТП, - Білошицький 02

Автор: 

ДТП (4465) ПДР (476) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+13
Водитель фуры, устроивший аварию с 4 погибшими на Ривненщине, имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, как вовремя все это выплыло наружу или запізно?
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08.06.2020 16:03
+9
Основания не брать тело на работу?
Четырежды уклонист может косить под верховного, а водитель со 130 - в прошлом не может быть водителем?
Или это ментовская обида, типа:
подлец, денег пожалел?

Да, старые админки отягчают, и что?
Суд решит.
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08.06.2020 16:05
+4
у водителя-дальнобойщика и нарушения?да не может такого быть! это ж не пенс,что катается аж по 10км в месяц
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08.06.2020 16:03
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Водитель фуры, устроивший аварию с 4 погибшими на Ривненщине, имел на счету 13 нарушений ПДД, включая 4 ДТП, как вовремя все это выплыло наружу или запізно?
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08.06.2020 16:03 Відповісти
у водителя-дальнобойщика и нарушения?да не может такого быть! это ж не пенс,что катается аж по 10км в месяц
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08.06.2020 16:03 Відповісти
Мало или многовато будет?
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08.06.2020 16:04 Відповісти
Он просто дорожные знаки не знал!
Для украинцев этого достаточн!о
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08.06.2020 16:35 Відповісти
Скільки там ДТП тебе не дивує-явний придурок, а не професійний водій.
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08.06.2020 16:40 Відповісти
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ давно в Европу уехали, за нормальными зарплатами.
Остались рулильщики, те, кто готов работать за грошИ, что наши жадные работодатели платят.
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08.06.2020 16:45 Відповісти
я тебя удивлю,но херова туча водил,не может и не хочет работать в режиме норм перевозок ес!молодняк,да,в процентах уехал массово,а вот те кто постарше-сидит дома-их все устраивает-работы валом,а людей нет,их в зад целуют
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08.06.2020 19:25 Відповісти
Основания не брать тело на работу?
Четырежды уклонист может косить под верховного, а водитель со 130 - в прошлом не может быть водителем?
Или это ментовская обида, типа:
подлец, денег пожалел?

Да, старые админки отягчают, и что?
Суд решит.
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08.06.2020 16:05 Відповісти
А какие основания брать такое вообще на работу?
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08.06.2020 16:08 Відповісти
Наличие вакансии, действующие права соответствующей категории, заява.
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08.06.2020 16:11 Відповісти
Кадровый голод на фирме такой же как зеленой шоблы,раз таких на работу берут и доверяют фуру.
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08.06.2020 16:08 Відповісти
Это Зеленский заставил НОРМАЛЬНЫХ водителей свалить в Европу?
Вощето свалили все при Пете!!!
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08.06.2020 16:47 Відповісти
Хмм..Я запутанно выразился. Я хотел сравнить кадровый голод в зеленом правительстве и на фирме,которой принадлежит эта фура.Ситуации то схожи-не могут найти ответственных профессионалов.
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08.06.2020 21:38 Відповісти
ну вот и система- такие ненаказанные годами катаются...- и как от них скрыться, если им всё прощается до крайнего...???
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08.06.2020 16:08 Відповісти
Почему ненаказанные? Как раз наказаны протоколами штрафами.
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08.06.2020 16:13 Відповісти
я весьма сомневаюсь шо можна протоколами кого-то сильно наказать (и штрафами) = вот Вам пример.................................................
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08.06.2020 22:45 Відповісти
Так потому это и называется:
Административная ответственность.
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09.06.2020 08:26 Відповісти
Это все говорит лишь о том, что наша полиция вовремя не лишила его удостоверения и таким образом не предотвратила смерть. Или как всегда - все покупается и все продается.
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08.06.2020 16:11 Відповісти
"сомнительно, что такой водитель вообще должен руководить транспортными средствами наряду с другими водителями, но давать ему руль грузовика... это, как минимум, безответственно", в студию фио сотрудников которые его останавливали видели его послужной список и возможно бескорыстно отпускали дальше, пока гибель ни в чем неповинных людей это остановило.
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08.06.2020 16:12 Відповісти
Сотрудники действовали по закону, раз есть протокол.
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08.06.2020 16:14 Відповісти
остановили водителя пробили по базе а у него нарушения не помещаются на экран планшета, пожурили а может и нет, и отпустили восвояси?
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08.06.2020 16:21 Відповісти
Ты думай не как Зеленский, а как человек который руководствуется законом.
Когда пропишу в законе, неоднократных нарушителей ПДД лишать прав и отправлять на перевоспитание в семью Александра Иванова, то будут так и делать.
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08.06.2020 17:14 Відповісти
У нас первого нарушения достаточно, чтобы ближайшие три года было "управление ТС без водительских прав".
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08.06.2020 16:21 Відповісти
Коли вже припинетсяце жахіття на наших дорогах ? гинуть невині люди на жаль негідники переважно які створили аварію залишаются живими ,можливо потрібно повернути ДАІ ,ну в Авакова все нормально.
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08.06.2020 16:25 Відповісти
Когда будут европейские дороги (международная трасса имеет неразделённую встречку), когда будут платить нормальную ЗП, чтоб ПРОФЕССИОНАЛЫ не сваливали за бугор, когда будут НОРМАЛЬНЫЕ МАШИНЫ а не та рухлядь, что за бугром давно на свалках гниёт.
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08.06.2020 16:49 Відповісти
Не тільки це ,а і мозги яких в нашого бидла не вистачає ,40% аварій п'яний за кермом ,інші переважно порушення правил :перевищення швидкості ,не продуманий обгін,мажорство і безвідповідальність.
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08.06.2020 18:41 Відповісти
Он долго к этому шёл. И, наконец, пришёл.
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08.06.2020 16:32 Відповісти
але, на жаль, до цього НЕ йшли чотири невинні людини у Шевроле Авео...
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08.06.2020 17:16 Відповісти
бесспорно.
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08.06.2020 17:20 Відповісти
и почему, в таком случае , у него все еще были права, очевидно же, что он - не водитель)
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08.06.2020 16:34 Відповісти
Такому водиле надо руки отрубать, чтоб нечем баранку было крутить.
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08.06.2020 16:46 Відповісти
Шофёр не профессия, а свидетельство умственной неполноценности.
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08.06.2020 17:02 Відповісти
В нас на жаль часто так і є. А от у більшості цивілізованих держав Європи та світу професійний шофер - це справжній професіонал у своїй справі.
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08.06.2020 17:14 Відповісти
Так воно і є.
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08.06.2020 19:05 Відповісти
В Україні дисциплінованому водію страшно сідати за кермо. Занадто великий ризик "потрапити" в дорозі на ось такого потенційного вбивцю...
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08.06.2020 17:12 Відповісти
Оце і є яскравий результат роботи української поліціїї. В цієї людини вже давно треба було забрати права НАЗАВЖДИ.
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08.06.2020 19:30 Відповісти
как с таким послужным списком он ещё ездит?
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08.06.2020 20:21 Відповісти
Країна є, держави немає. Територія беззаконня...
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08.06.2020 20:37 Відповісти
Ми тут майже всі водії,багато з нас їздить періодично багато кілометрів за одну подорож.І майже завжди за поїздку да найдеться хоть один полудурок який обганяє в лоб.Як це явище пояснити навіть не знаю.
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09.06.2020 00:25 Відповісти
 
 