На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна

У початковій версії сайту для електронного голосування з внесення змін до конституції Росії не була згадана поправка про обнулення президентських термінів, яка дасть змогу Володимиру Путіну знову брати участь у виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомила низка російських ЗМІ.

На сайті поправки до конституції, винесені на голосування, розбито на 15 блоків, в яких докладно пояснюється, чим новий текст Конституції відрізняться від старого. У сьомому блоці розповідається про "нові вимоги до осіб, які обіймають найвідповідальніші посади в країні" - зокрема і до президента. Зміни до 81 статті конституції, що обнуляють терміни Путіна, в цьому блоці не згадувалися. Не було їх і в інших блоках.

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Увечері 7 червня в текст на сайті 2020og.ru, в сьомий пункт, було додано фразу: "Уточнюється також обмеження на кількість термінів на посаді президента Росії - воно застосовується до діючого президента без урахування кількості термінів, які він перебував на посаді на момент ухвалення поправок".

Коментарів творців сайту на момент публікації матеріалу не було.

Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.

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