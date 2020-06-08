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На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна

На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна

У початковій версії сайту для електронного голосування з внесення змін до конституції Росії не була згадана поправка про обнулення президентських термінів, яка дасть змогу Володимиру Путіну знову брати участь у виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомила низка російських ЗМІ.

На сайті поправки до конституції, винесені на голосування, розбито на 15 блоків, в яких докладно пояснюється, чим новий текст Конституції відрізняться від старого. У сьомому блоці розповідається про "нові вимоги до осіб, які обіймають найвідповідальніші посади в країні" - зокрема і до президента. Зміни до 81 статті конституції, що обнуляють терміни Путіна, в цьому блоці не згадувалися. Не було їх і в інших блоках.

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Увечері 7 червня в текст на сайті 2020og.ru, в сьомий пункт, було додано фразу: "Уточнюється також обмеження на кількість термінів на посаді президента Росії - воно застосовується до діючого президента без урахування кількості термінів, які він перебував на посаді на момент ухвалення поправок".

Коментарів творців сайту на момент публікації матеріалу не було.

Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.

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Автор: 

путін володимир (23780) росія (65035)


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Топ коментарі
+12
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 7682

..
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08.06.2020 16:34
+10
В РФии зебилов тоже хватает
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08.06.2020 16:15
+9
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 5723
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08.06.2020 16:18
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В РФии зебилов тоже хватает
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08.06.2020 16:15 Відповісти
Петики вовремя пукнули. Молодцы!
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08.06.2020 16:26 Відповісти
Игра на публику, - типа "обнуление как бы между прочим, второстепенное". Хотя ради него и затеян этот концерт.
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08.06.2020 17:34 Відповісти
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 5723
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08.06.2020 16:18 Відповісти
Особого смысла нет, все и так знают про обнуление, поэтому и добавили позже.
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08.06.2020 16:20 Відповісти
Не пропустили, а "пропустили". Журналисту .
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08.06.2020 16:21 Відповісти
Обнульониша таки вирішили помножити на нуль...
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08.06.2020 16:21 Відповісти
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 3612

..
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08.06.2020 16:32 Відповісти
наборщик пропустивший основной пункт всего шума-гама с "конституцией", понятно, уже найден и расстрелян. семья врага *****, уже везётся на новое место жительства )))
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08.06.2020 16:23 Відповісти
Перестарались с маскировкой - хотели потом добавить, после фальсификации подсчета...
Вот только "обнуление" должно идти по полной - оно не "президент" после "голосования" - выборы должны пройти по новому, и не "выборы", а выборы.
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08.06.2020 16:23 Відповісти
Это залет, товаристчи алени! Происки либерастов-нацпредателей Доколе!!!
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08.06.2020 16:25 Відповісти
это ж надо такой комплекс неполноценности так! за власть держаться
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08.06.2020 16:28 Відповісти
Новости из ZООпарка можно где-нибудь печатать снизу в углу, не в основной сетке новостей?
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08.06.2020 16:28 Відповісти
На ноль помножили
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08.06.2020 16:28 Відповісти
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 9320

..
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08.06.2020 16:33 Відповісти
какое удобное дижитальное голосование - можно менять не только количество голосов, но и за что голосовали.
надо скорее у нас такое вводить, правда же
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08.06.2020 16:29 Відповісти
обнуляют *****
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08.06.2020 16:30 Відповісти
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 9199

...
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08.06.2020 16:30 Відповісти
Все просчитано. Технология уже отработана. Пускай холопы прочитают ети пункты, попривыкнут, успокоятся, а там незаметно допишут самый главный пункт ради чего все ето и затевалось и проголосуют пакетом
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08.06.2020 16:31 Відповісти
Обнулите лучше его свидетельство о рождении..
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08.06.2020 16:31 Відповісти
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина - Цензор.НЕТ 7682

..
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08.06.2020 16:34 Відповісти
..да там обнуляй-не обнуляй = давно абсолютный 0.0000000000000000
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08.06.2020 16:36 Відповісти
Якобы подохший рабссиянский актер Андрей Панин прекрасно справляется с ролью Путлера.
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08.06.2020 16:39 Відповісти
Просочилась информация?
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08.06.2020 16:54 Відповісти
Ага.еще в 2013 году
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08.06.2020 16:57 Відповісти
На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 7832
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08.06.2020 16:51 Відповісти
Кстати мало кто знает,что Йося Джугашвили был занесен в книгу рекордовГиннесса,как самый крутой Хмырь имевший наибольшее количество живых двойников в Мире...,кажись 12.Путлеров я насчитал 8
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08.06.2020 16:52 Відповісти
На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 2017
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08.06.2020 16:56 Відповісти
10-й номер?

На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 5642
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08.06.2020 17:06 Відповісти
да это он
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08.06.2020 17:07 Відповісти
Наговариваете на артиста
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08.06.2020 17:08 Відповісти
Мне важно мнение экспертов которые понимают в этом деле больше чем я на миллион
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08.06.2020 17:13 Відповісти
На сайті для голосування за поправки до Конституції РФ пропустили пункт про обнулення термінів Путіна - Цензор.НЕТ 595
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08.06.2020 17:17 Відповісти
многоликое *****
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08.06.2020 20:09 Відповісти
Ты хочешь сказать что это одно и тоже рыло?
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08.06.2020 17:18 Відповісти
Ой! Я Вас умоляю! Не делайте мне смешно....Шоб там не напечатали, "проголосуют" как надо.Или Вы таки думаете, шо у ***** просто так поголовье росгвардии больше, чем поголовье сухопутных войск?
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08.06.2020 17:29 Відповісти
"Народ безмолвствует"...(с)
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08.06.2020 19:02 Відповісти
Х#йломон обнуленный.
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08.06.2020 19:31 Відповісти
ну теперь будем ждать когда )(уйло обнулится по факту самого своего существования,,
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08.06.2020 23:11 Відповісти
 
 