Герусу потрібно створити комітет захисту феросплавних заводів від енергетики, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Лобісту інтересів Коломойського Андрію Герусу треба створити комітет захисту феросплавних заводів від енергетики.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Депутат зазначив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус у своїй роботі регулярно лобіює інтереси бізнесмена Ігоря Коломойського, створюючи умови для корупції, що доводить державні енергопідприємства до банкрутства. Внаслідок чого енергогалузь переживає нині наймасштабнішу кризу за часів Незалежності.

"Ані голова, ані більшість Комітету не розуміють реально ситуацію. Вони бавляться. Вони не розуміють, що в енергетичному комплексі все пов’язано. Що якщо десь гроші крадуть, то вони потім не потрапляють або на шахти, або на уранові рудники, або в "Енергоатом"… На чолі з головою мутиться ось ці останні вісім місяців ця вся енергетична пандемія, це дуже витвережує", - сказав Кучеренко.

За словами депутата, захист Андрієм Герусом інтересів окремо взятого олігарха та його бізнесу ні для кого вже не є таємницею.

"Вони просто не в той комітет потрапили. Я бачу, що їм треба зробити якийсь окремий комітет захисту феросплавних заводів від енергетики, задля лобіювання інтересів...", - зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

В свою чергу, міжнародні інвестори в зелену енергетику вимагають відставки Геруса після публікації скандального смс-листування голови комітету з колегою Андрієм Жупаніним. В які обговорювались наміри "розправи" з зеленими в лайливій формі.