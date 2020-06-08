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Герусу потрібно створити комітет захисту феросплавних заводів від енергетики, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Герусу потрібно створити комітет захисту феросплавних заводів від енергетики, - нардеп

Лобісту інтересів Коломойського Андрію Герусу треба створити комітет захисту феросплавних заводів від енергетики.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Депутат зазначив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус у своїй роботі регулярно лобіює інтереси бізнесмена Ігоря Коломойського, створюючи умови для корупції, що доводить державні енергопідприємства до банкрутства. Внаслідок чого енергогалузь переживає нині наймасштабнішу кризу за часів Незалежності.

"Ані голова, ані більшість Комітету не розуміють реально ситуацію. Вони бавляться. Вони не розуміють, що в енергетичному комплексі все пов’язано. Що якщо десь гроші крадуть, то вони потім не потрапляють або на шахти, або на уранові рудники, або в "Енергоатом"… На чолі з головою мутиться ось ці останні вісім місяців ця вся енергетична пандемія, це дуже витвережує", - сказав Кучеренко.

За словами депутата, захист Андрієм Герусом інтересів окремо взятого олігарха та його бізнесу ні для кого вже не є таємницею.

"Вони просто не в той комітет потрапили. Я бачу, що їм треба зробити якийсь окремий комітет захисту феросплавних заводів від енергетики, задля лобіювання інтересів...", - зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

В свою чергу, міжнародні інвестори в зелену енергетику вимагають відставки Геруса після публікації скандального смс-листування голови комітету з колегою Андрієм Жупаніним. В які обговорювались наміри "розправи" з зеленими в лайливій формі.

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Герус Андрій (446)


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Топ коментарі
+10
Коли 2700 твоіх вагонів пшениці з Держрезерву на 800 лямів зіли миші, - Коли Європа твого міністра оборони звинувачує в розкраданні озброєння, - Коли твоіх солдат викрадають з постів, - Коли твоя воююча армія скорочує чисельність штату, - Коли з "Укренерго" вивели 4 млрд гривень, - Коли в твоій краіні пандемія і 100500 криз, - Коли захворюваність на covid-19 серед медперсоналу найвища в світі (не без твоєі участі), - Коли у тебе, гаранта Конституцію, безневинні люди, нібито обвинувачені у справі Шеремета, а саме Юлія Кузьменко і Ріф гниють пів року в тюрмі...... Саме час відкинути кортеж і сісти за кермо велосипеда.... Пишаюся своім президентом... Ні це не криза державного управління. Це криза свідомості і моралі... Але ми це обрали.
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08.06.2020 16:33
+7
Нет, это ВЫ это выбрали, теперь хавайте до всрачки
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08.06.2020 16:49
+6
Позорищкм зеленок несть числа. Не стесняясь совершенно, средь бела дня грабят страну и народ. Зелепузики, вам грабят, аууу.
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08.06.2020 17:21
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Коли 2700 твоіх вагонів пшениці з Держрезерву на 800 лямів зіли миші, - Коли Європа твого міністра оборони звинувачує в розкраданні озброєння, - Коли твоіх солдат викрадають з постів, - Коли твоя воююча армія скорочує чисельність штату, - Коли з "Укренерго" вивели 4 млрд гривень, - Коли в твоій краіні пандемія і 100500 криз, - Коли захворюваність на covid-19 серед медперсоналу найвища в світі (не без твоєі участі), - Коли у тебе, гаранта Конституцію, безневинні люди, нібито обвинувачені у справі Шеремета, а саме Юлія Кузьменко і Ріф гниють пів року в тюрмі...... Саме час відкинути кортеж і сісти за кермо велосипеда.... Пишаюся своім президентом... Ні це не криза державного управління. Це криза свідомості і моралі... Але ми це обрали.
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08.06.2020 16:33 Відповісти
Нет, это ВЫ это выбрали, теперь хавайте до всрачки
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08.06.2020 16:49 Відповісти
Это такие как ты, прокремлевские ушлепки, выбрали это уе... ще, ты с больноцй головы на здоровую не вали.
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08.06.2020 17:48 Відповісти
Чмонька, забейся под лавку, и не пукай. Абы не Порох, да, убогое?
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08.06.2020 17:56 Відповісти
Не было бы вашего Пороха, не было бы всей этой клоунады. Так что, сами кушайте.
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08.06.2020 18:29 Відповісти
Т.е у вас,имбецилов своей головы конечно нет. Это понятно. Какой проходимец в ваши тупые головы навоза накидает-вы этим и живете. Ну и живите,имбецилы так дальше,токо не жалуйтесь.
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08.06.2020 18:38 Відповісти
Интересно, меня банят ни за что. А Вас после такого суперинтеллектуального ответа забанят?
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09.06.2020 05:29 Відповісти
Тебе тварина забанити треба в житті, тобто за є башити, або каструвати, щоб не плодилося. Ти і такі як ти не відчуваєш відповідальності за обраного виродка і його зелену свору.
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09.06.2020 07:59 Відповісти
ти пишеш багато правильних речей і, я впевнений, віриш в них. Але навряд чи оте зерно (насправді вкрали грощі, бо завозили "повітря") вкрали за останній рік. Ця схема працювала роками! Так само стосовно "Центренерго". Нового очільника назначили вже при Зе, але ще за прем'єра Гройсмана. Назначили нового бо старий відчув запах смаженного і злився. І це зовсім не "досягнення" Зе. Тут схема теж працювала роками! Коли невинні патріоти за гратами, то не забуваймо скільки років у нас на чолі реформ "потужний міністр". Коли хворіє медперсонал то є наслідки процесів які тягнулись роками! Тож будь об'ективним.
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08.06.2020 18:26 Відповісти
Лоббисту интересов Коломойского Андрею Герусу надо создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики.
Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко - ЛОББИСТ ИНТЕРЕСОВ ГУДКА😷👍
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08.06.2020 16:39 Відповісти
ты забыл сказать что он был министром ЖКХ и на такой "высокий" уровень поднял эту сферу за свою каденцию, что нам страшно смотреть с этой высоты)))
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08.06.2020 18:27 Відповісти
"комитет защиты ферросплавных заводов"
А чё, в Украине так много ферросплавных заводов? Если больше одного, то может сразу министерство, а не какой-то там коммитет?
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08.06.2020 16:48 Відповісти
Вавий не при чем, он это время в супермаркете памперсы с хамоном покупал. Вон и фотки даже на Цензоре есть
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08.06.2020 16:50 Відповісти
Може іще відкрити представнитво Коломойскького у Верховній раді з правом блокування рішень парламенту?
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08.06.2020 16:59 Відповісти
Позорищкм зеленок несть числа. Не стесняясь совершенно, средь бела дня грабят страну и народ. Зелепузики, вам грабят, аууу.
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08.06.2020 17:21 Відповісти
Что это за система , что за отрасль, что за юридическое оформление , что один человек ложит всю энергосистему страны?
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08.06.2020 17:45 Відповісти
\\Герусу нужно создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко\\
Лучшая защита вооще на4ер отключить ферросплавные заводы от энергетики
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09.06.2020 01:30 Відповісти
 
 