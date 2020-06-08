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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів

Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів

У прокуратурі Нідерландів повідомили, що заяви терориста Ігоря Гіркіна (Стрелкова) можуть долучити до матеріалів справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна", про це заявила представниця прокуратури Брехта ван де Мосдейк.

Крім того, голова суду в Нідерландах пояснював, що, оскільки ніхто з підозрюваних не бере участі в процесі особисто, до справи можуть залучити опубліковані ними пости в соцмережах, а також фрагменти інтерв'ю, які вони дають журналістам.

В інтерв'ю британській газеті Times терорист Гіркін заявив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17.

Нагадаємо, увечері 18 травня 2020 року журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним, в якому останній зізнався в тому, в чому проти нього висунуто звинувачення в рамках справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Сьогодні, 8 червня 2020 у судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах почалося четверте судове засідання у справі про збитий у 2014 році літак рейсу МН17.

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Автор: 

Нідерланди (1563) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+7
Два дебіла єта сіла! Інтерв'ю журналісту не являється доказом і може бути розглянуте виключно як непрямі докази.
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08.06.2020 17:12
+6
Опа-на. А соя тут ныла, что Гордон - зраднык. А оно вон как повернулось.
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08.06.2020 17:01
+5
На то она и соя. Ни рыба, ни мясо.
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08.06.2020 17:08
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Опа-на. А соя тут ныла, что Гордон - зраднык. А оно вон как повернулось.
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08.06.2020 17:01 Відповісти
На то она и соя. Ни рыба, ни мясо.
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08.06.2020 17:08 Відповісти
Два дебіла єта сіла! Інтерв'ю журналісту не являється доказом і може бути розглянуте виключно як непрямі докази.
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08.06.2020 17:12 Відповісти
Совершенно верно. Даже если преступник подписывает признание, то он еще должен подробно описать как совершалось преступление и показать это на следственных экспериментах. А следствие уже сравнивая его показания с доказательной базой делает выводы.
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08.06.2020 17:22 Відповісти
так малазийских Боингов не напасешься все показания на следственных экспериментах проверять
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08.06.2020 17:54 Відповісти
Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 9388
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08.06.2020 17:56 Відповісти
В интервью Гордону, Гиркин отказался комментировать крушение МН17. А если прокуратура Голландии и решила приобщить заявления Гиркина, то им достаточно поднять его старые опубликованные посты в соцсетях, а также фрагменты интервью, которые он ранее давал журналистам. Ничего нового он Гордону не сказал.
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08.06.2020 17:59 Відповісти
Напомним, вечером 18 мая 2020 года журналист Дмитрий Гордон https://censor.net/news/3197139/girkin_priznalsya_v_intervyu_gordonu_v_tom_v_chem_ego_obvinyayut_po_delu_mn17_predstavitel_bellingcat с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным, в котором последний признался в том, в чем против него выдвинуто обвинение в рамках дела о крушении малазийского "Боинга" МН17. Источник: https://censor.net/n3200692
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08.06.2020 18:39 Відповісти
Зебобик хочет сказать, что прокуратура Нидерландов только из интервью Гордона узнала, что она выдвинула обвинения Гиркину?
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08.06.2020 18:41 Відповісти
В глазки долбишься или ума не хватает понять прочитанное?
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08.06.2020 20:35 Відповісти
Щось зачекався Захарченко данного фігуранта
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08.06.2020 17:06 Відповісти
Какие именно заявления могут приобщить, что он не сбивал и знать не знает?
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08.06.2020 17:10 Відповісти
Кто на Гордона наезжал?
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08.06.2020 17:13 Відповісти
На лохотронщика-продавца "пирамидок Ю Шинсе"?
Да ему по барабану любые наезды - он уравал "кусочек славы" себе, а на остальное ему плевать.
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08.06.2020 17:16 Відповісти
Это эпизод бурной молодости. А в душе он патриот.
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08.06.2020 17:23 Відповісти
"В душе" он желал славы. Он ее получил. Все.
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08.06.2020 17:27 Відповісти
А шо гандон уже корреспондент Тimes?
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08.06.2020 17:14 Відповісти
И агент СБУ. На трёх работах вкалывает человек, совсем ипотека прижала.
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08.06.2020 17:55 Відповісти
А как же флешка в Гааге?
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08.06.2020 17:17 Відповісти
"а также фрагменты интервью, которые они дают журналистам"
Видимо, она уже там.
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08.06.2020 17:27 Відповісти
Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 5592
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08.06.2020 17:50 Відповісти
и Европа даже не выйдет протестовать против рашисткой оккупации других стран??? только озабоченность?
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08.06.2020 17:22 Відповісти
Орда вчера -позавчера к суду очередные псевдосвидетельства про истребители в зоне катастрофы напечатала.Никак не уймётся брехать, яко дворняга нечёсаная.1037 версия катастрофы
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08.06.2020 17:24 Відповісти
Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 8977
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08.06.2020 17:48 Відповісти
могут не могут , любит не любит ! Ничего нового он у Дуремара не сказал .
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08.06.2020 18:10 Відповісти
Приобщить? На правах реклами ?
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08.06.2020 18:24 Відповісти
Ну, пост Гирькина про "птичка упала за террикон" я читал лично.
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08.06.2020 19:00 Відповісти
Брехта ван де Мосдейк і не знає що вона"представник" а те що її слова перекрутили на впаки.. то "ваще". такої хуцпи в Ґааґє і не чули
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08.06.2020 19:37 Відповісти
Приобщите вы к одному месту и потом понюхать не забудьте.
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08.06.2020 21:15 Відповісти
Знают ли в Гааге о Владимире Рыбаке и Юрие Поправко?
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10.06.2020 08:34 Відповісти
 
 