Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів
У прокуратурі Нідерландів повідомили, що заяви терориста Ігоря Гіркіна (Стрелкова) можуть долучити до матеріалів справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна", про це заявила представниця прокуратури Брехта ван де Мосдейк.
Крім того, голова суду в Нідерландах пояснював, що, оскільки ніхто з підозрюваних не бере участі в процесі особисто, до справи можуть залучити опубліковані ними пости в соцмережах, а також фрагменти інтерв'ю, які вони дають журналістам.
В інтерв'ю британській газеті Times терорист Гіркін заявив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17.
Нагадаємо, увечері 18 травня 2020 року журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним, в якому останній зізнався в тому, в чому проти нього висунуто звинувачення в рамках справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Сьогодні, 8 червня 2020 у судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах почалося четверте судове засідання у справі про збитий у 2014 році літак рейсу МН17.
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Да ему по барабану любые наезды - он уравал "кусочек славы" себе, а на остальное ему плевать.
Видимо, она уже там.