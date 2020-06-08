Заяви терориста Гіркіна можуть долучити до матеріалів справи MH17, - прокуратура Нідерландів

У прокуратурі Нідерландів повідомили, що заяви терориста Ігоря Гіркіна (Стрелкова) можуть долучити до матеріалів справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна", про це заявила представниця прокуратури Брехта ван де Мосдейк.

Крім того, голова суду в Нідерландах пояснював, що, оскільки ніхто з підозрюваних не бере участі в процесі особисто, до справи можуть залучити опубліковані ними пости в соцмережах, а також фрагменти інтерв'ю, які вони дають журналістам.

В інтерв'ю британській газеті Times терорист Гіркін заявив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17.

Нагадаємо, увечері 18 травня 2020 року журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним, в якому останній зізнався в тому, в чому проти нього висунуто звинувачення в рамках справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Сьогодні, 8 червня 2020 у судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах почалося четверте судове засідання у справі про збитий у 2014 році літак рейсу МН17.

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