Боднар про переобрання Шредера в "Роснафті": "П'ята колона" в ЄС продовжує просувати інтереси РФ і розхитувати європейську солідарність
Переобрання колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера головою ради директорів "Роснафти" - плата за вірність Кремлю.
Таку думку висловив у Twitter заступник очільника Міністерства закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
"Плата за вірність Кремлю не затрималася - Шредер отримує чергові дивіденди! "П'ята колона" в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність", - написав дипломат.
Нагадаємо, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера знову обрали головою ради директорів "Роснафти".
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началасьначата.
остальные там что-то без соли доедают.
позорная дешёвка.