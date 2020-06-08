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Боднар про переобрання Шредера в "Роснафті": "П'ята колона" в ЄС продовжує просувати інтереси РФ і розхитувати європейську солідарність

Боднар про переобрання Шредера в

Переобрання колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера головою ради директорів "Роснафти" - плата за вірність Кремлю.

Таку думку висловив у Twitter заступник очільника Міністерства закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Плата за вірність Кремлю не затрималася - Шредер отримує чергові дивіденди! "П'ята колона" в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність", - написав дипломат.

Боднар про переобрання Шредера в Роснафті: Пята колона в ЄС продовжує просувати інтереси РФ і розхитувати європейську солідарність 01

Нагадаємо, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера знову обрали головою ради директорів "Роснафти".

Автор: 

Боднар Василь (152) росія (65035) Шредер Герхард (77) Роснафта (303)


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Топ коментарі
+12
Она уже идёт. Ещё в Грузии началась начата.
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08.06.2020 17:35
+9
_Европа снова пирует и танцует на балу людоедов... Но кто завтракает с людоедами, оказывается в меню на ужин!
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08.06.2020 17:34
+4
Боднар о переизбрании Шредера в "Роснефти": "Пятая колонна" в ЕС продолжает продвигать интересы РФ и расшатывать европейскую солидарность - Цензор.НЕТ 5590
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08.06.2020 17:38
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За запад можно забыть.Быть войне.
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08.06.2020 17:32 Відповісти
Она уже идёт. Ещё в Грузии началась начата.
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08.06.2020 17:35 Відповісти
_Европа снова пирует и танцует на балу людоедов... Но кто завтракает с людоедами, оказывается в меню на ужин!
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08.06.2020 17:34 Відповісти
Боднар о переизбрании Шредера в "Роснефти": "Пятая колонна" в ЕС продолжает продвигать интересы РФ и расшатывать европейскую солидарность - Цензор.НЕТ 5590
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08.06.2020 17:38 Відповісти
та москалям все одно трында. со шродором или без.
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08.06.2020 17:38 Відповісти
с 14 года обещанки, все еще дохнет, еще чуть чуть? пока толстый сохнет худой сдохнет
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08.06.2020 17:48 Відповісти
толстый там путан и его дружки.
остальные там что-то без соли доедают.
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08.06.2020 18:01 Відповісти
а, ну тогда ладно) сколько еще будут держаться без соли? для боярки она не нужна
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08.06.2020 18:12 Відповісти
Будем надеяться что скоро кирдык. Великомагучий продержался 76 лет, )(уйлопия уже не такая прочная, поэтому ждём.
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08.06.2020 19:48 Відповісти
Участь кацапии сидеть в дерьме и тянуть всех туда.
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08.06.2020 17:40 Відповісти
Ну чьо пристали?! Вы шо, не видите на фотке два ******** сердця?!))) Мы ж не гомофобы какиета!...)))
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08.06.2020 17:41 Відповісти
Удел московитов кормить Рейхи и сидеть в ЗАДНИЦЕ.
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08.06.2020 17:47 Відповісти
Не только Рейхи, а ещё Дырова Рамзанку
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08.06.2020 18:49 Відповісти
А вы что думали.
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08.06.2020 17:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u9McNuXPWjw 20 літрів на людину! В Криму немислиме - люди в шоці, окупанти в паніці. Це літо стане останнім
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08.06.2020 18:03 Відповісти
Вони щє по другому разу під оплески Германії Польшу та Прибалтику поділять, а Європа буде їм постачати колишніх Президентів та Канцлерів для консультацій де краще нові табори будувати. Меркель теж поїде разом з Макроном свого часу до Газпрому у найми..доживати,як до Петра 1 бігла ця "німецька слобода" за шнапсом та ікрою...Ганьба! Покидьки!
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08.06.2020 18:44 Відповісти
Заспамили тебя лапоть, пшел на куй , репоед.
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08.06.2020 18:59 Відповісти
Боднар про переобрання Шредера в "Роснафті": "П'ята колона" в ЄС продовжує просувати інтереси РФ і розхитувати європейську солідарність - Цензор.НЕТ 7367
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08.06.2020 19:02 Відповісти
в годы жирных нулевых, ***** много кого по европах удалось скупить. вот сейчас они свой долг платежом и красят.
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08.06.2020 19:18 Відповісти
Боднар зрит в корень!
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08.06.2020 19:44 Відповісти
Шредер, не арій, скоріш за все ватник.
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08.06.2020 20:38 Відповісти
Интересно , Шредер на параде победы 24 июня в москве будет ?
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08.06.2020 21:24 Відповісти
Старая помойная кремлешлюха шредер получила жёлтый билет на новый срок))
позорная дешёвка.
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08.06.2020 22:32 Відповісти
Продажний наймит ***** ще на посаді в Німеччині батрачив на московію.
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08.06.2020 22:41 Відповісти
Немцы учат всех бороться с коррупцией, но почему-то никому в голову не пришло, что человек будучи федеральным канцлером, лоббирует Северный поток. После окончания каденции становится руководителем этого проекта с семизначной зарплатой. Вопрос, в чьих интересах действовал федеральный Канцлер? Германии, своих личных, а может чужой страны?
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09.06.2020 00:02 Відповісти
 
 