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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб

У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб

Російсько-окупаційні війська обстрілюють наші сили з мінометів калібром 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку нинішньої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік від Богданівки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ п'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поряд з Оріховим в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Околиці Новолуганського агресор двічі обстрілював з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а Новоолександрівки - з ручних протитанкових гранатометів.

"Українські воїни на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність", - повідомили в штабі.

У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб 01У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб 02
У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб 03
У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб 04

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обстріл (28357) поранення (2798) операція Об’єднаних сил (6725)


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В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 7 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 9421
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08.06.2020 18:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M7yateBbyKY

Героям Слава !!!
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08.06.2020 20:52 Відповісти
Суки!
Найшвидшого одужання пораненому.
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08.06.2020 18:09 Відповісти
-
8 червня 2020 Солдати української армії зізнаються, що ситуація на фронті для них є дуже важкою: продажне керівництво ВСУ ввело сувору заборону на вогонь у відповідь по російським окупантам і по бойовиках "орло". Що змушує солдатів ВСУ щоб не загинути просто ховатися по окопах. Один з військовослужбовців ЗСУ Євген розповів Журналістам "Радіо Свобода", що ситуація для українських воїнів на передовій стала катастрофічно -складна, оскільки кремлівські окупанти накривають українські позиції вогнем, а відповідати зустрічним вогнем вони не можуть, заборонено.
При цьому окупанти і терористи безнаказанно відкривають вогонь регулярно, кожні 15 хвилин. Більш того, російські найманці вживають заборонені важкі види озброєнь при яких гинуть тільки наші воїни. Бої були і раніше, але завжди після нашої гідної відсічі шквальним вогнем в відповідь цей найлютіший ворог окупант миттєво затихав і боягузливо запитував перемир'я, розповів Євген.
А з антиукраїнського - прокремлівського ОП з ранку до ночі тільки і чути люте хрипке виття ... резидента ЗЕбіла - капітулянта, про перемир'я яке вже настало ( він прочитав в очах ( )(уйла) і про неминучий мир -капітуляцію ..на милість нашого ворога - окупанта проклятої паРаші.
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08.06.2020 18:17 Відповісти
а шоп краще виглядало мона писати шо "с начала суток восємь раз устанавлівался рєжим прєкращєнія огня"
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08.06.2020 18:20 Відповісти
Убей русского наемника!
У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1367
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08.06.2020 18:21 Відповісти
Одужання нашому воїну.
З такими темпами, війна скоро закінчиться, бо захищати малоросів, уставшихотвойны, буде нікому.
Підозрюю, що саме цей мир, в своїй голові, і бачить БубАчка
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08.06.2020 18:30 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть москалям!!!!
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08.06.2020 20:46 Відповісти
У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 5307
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08.06.2020 22:53 Відповісти
 
 