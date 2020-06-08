У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб
Російсько-окупаційні війська обстрілюють наші сили з мінометів калібром 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
"Від початку нинішньої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік від Богданівки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поряд з Оріховим в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Околиці Новолуганського агресор двічі обстрілював з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а Новоолександрівки - з ручних протитанкових гранатометів.
"Українські воїни на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність", - повідомили в штабі.
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Героям Слава !!!
Найшвидшого одужання пораненому.
8 червня 2020 Солдати української армії зізнаються, що ситуація на фронті для них є дуже важкою: продажне керівництво ВСУ ввело сувору заборону на вогонь у відповідь по російським окупантам і по бойовиках "орло". Що змушує солдатів ВСУ щоб не загинути просто ховатися по окопах. Один з військовослужбовців ЗСУ Євген розповів Журналістам "Радіо Свобода", що ситуація для українських воїнів на передовій стала катастрофічно -складна, оскільки кремлівські окупанти накривають українські позиції вогнем, а відповідати зустрічним вогнем вони не можуть, заборонено.
При цьому окупанти і терористи безнаказанно відкривають вогонь регулярно, кожні 15 хвилин. Більш того, російські найманці вживають заборонені важкі види озброєнь при яких гинуть тільки наші воїни. Бої були і раніше, але завжди після нашої гідної відсічі шквальним вогнем в відповідь цей найлютіший ворог окупант миттєво затихав і боягузливо запитував перемир'я, розповів Євген.
А з антиукраїнського - прокремлівського ОП з ранку до ночі тільки і чути люте хрипке виття ... резидента ЗЕбіла - капітулянта, про перемир'я яке вже настало ( він прочитав в очах ( )(уйла) і про неминучий мир -капітуляцію ..на милість нашого ворога - окупанта проклятої паРаші.
З такими темпами, війна скоро закінчиться, бо захищати малоросів, уставшихотвойны, буде нікому.
Підозрюю, що саме цей мир, в своїй голові, і бачить БубАчка