У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 7 обстрілів, - штаб

Російсько-окупаційні війська обстрілюють наші сили з мінометів калібром 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку нинішньої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік від Богданівки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поряд з Оріховим в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Околиці Новолуганського агресор двічі обстрілював з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а Новоолександрівки - з ручних протитанкових гранатометів.

"Українські воїни на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність", - повідомили в штабі.





