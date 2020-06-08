Німеччина не отримувала повідомлень про скорочення військового контингенту США, ініційоване Трампом, - міністерка оборони Крамп-Карренбауер
Президент США Дональд Трамп наказав вивести 9,5 тисячі солдатів із Німеччини, але ФРН поки не отримала офіційного підтвердження.
Про це заявила міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер на прес-конференції в понеділок, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не хочу спекулювати на тому, на що у мене немає підтвердження. Присутність американських військ у Німеччині є основою безпеки альянсу НАТО - і американської безпеки теж. Це основа, на якій ми працюємо разом", - впевнена вона.
Джерела видання в правлячій коаліції Німеччини кажуть, що Берлін не отримав відповіді від уряду США, попри запити різними дипломатичними каналами.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal і Der Spiegel повідомили, що президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Німеччини.
За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цього року США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх воїнів. Зараз на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.
Влада Німеччини висловила занепокоєння через плани Вашингтона вивести з території ФРН частину своїх військ.
Трамп неодноразово скаржився, що Німеччина як член НАТО не виконує своїх зобов'язань і не витрачає на оборону два відсотки свого ВВП. Уряд канцлера Ангели Меркель зобов'язався збільшити свої оборонні витрати, але два відсотки, ймовірно, не вдасться досягти до 2030 року.
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Ну что Трамп, как тебе Крамп? Та да та тамм...
За 6 месяцев настоящего танкиста не подготовишь.
понятно, что кацапы на германию вряд ли нападут, но если пойдет замес с завезенными неграми-арабами - тогда пусть немцы сами с ними разбираются