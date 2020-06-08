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Новини
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Німеччина не отримувала повідомлень про скорочення військового контингенту США, ініційоване Трампом, - міністерка оборони Крамп-Карренбауер

Німеччина не отримувала повідомлень про скорочення військового контингенту США, ініційоване Трампом, - міністерка оборони Крамп-Карренбауер

Президент США Дональд Трамп наказав вивести 9,5 тисячі солдатів із Німеччини, але ФРН поки не отримала офіційного підтвердження.

Про це заявила міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер на прес-конференції в понеділок, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не хочу спекулювати на тому, на що у мене немає підтвердження. Присутність американських військ у Німеччині є основою безпеки альянсу НАТО - і американської безпеки теж. Це основа, на якій ми працюємо разом", - впевнена вона.

Джерела видання в правлячій коаліції Німеччини кажуть, що Берлін не отримав відповіді від уряду США, попри запити різними дипломатичними каналами.

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal і Der Spiegel повідомили, що президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Німеччини.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цього року США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх воїнів. Зараз на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.

Влада Німеччини висловила занепокоєння через плани Вашингтона вивести з території ФРН частину своїх військ.

Трамп неодноразово скаржився, що Німеччина як член НАТО не виконує своїх зобов'язань і не витрачає на оборону два відсотки свого ВВП. Уряд канцлера Ангели Меркель зобов'язався збільшити свої оборонні витрати, але два відсотки, ймовірно, не вдасться досягти до 2030 року.

Автор: 

Німеччина (7340) США (22665) Трамп Дональд (5566) Крамп-Карренбауер (24)


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Топ коментарі
+3
немецкие подельники рашиста ,тоже не ставили в известность США ,о строительсте газовой трубы при помощи которой фрицы собирались спонсировать рашистского оккупанта Украины на десятки лярдов зелени в то же времья не доплачивая в казну НАТО
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08.06.2020 19:05
+2
тратьте на оборону, а не заигрывайте с русскими...
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08.06.2020 18:19
+2
Ну, Германия тоже должна не груши околачивать, а нормально готовить свою армию.
За 6 месяцев настоящего танкиста не подготовишь.
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08.06.2020 18:34
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тратьте на оборону, а не заигрывайте с русскими...
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08.06.2020 18:19 Відповісти
Розповісти тобі як німецькі лікарі в 2015-2016 роках прилітали боїнгами Бундесверу до Київа і забирали найважчих поранених бійців у яких в київському та дніпровському шпіталях вердикт був один - ампутація (ноги, руки) і після десятків операцій і процесу реабілітації військових шпіталях бундесверу який тривав місяцями ці хлопці на своїх ногах і / або з двома руками відлітали додому ?? Так ось цi хлопаки б тобі за цей меседж начистили б дзьоба. Даю тобі 100 пудову гарантію.
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08.06.2020 19:17 Відповісти
"Присутствие американских войск в Германии служит основой безопасности альянса НАТО - и американской безопасности тоже."

Ну что Трамп, как тебе Крамп? Та да та тамм...
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08.06.2020 18:22 Відповісти
Это, кстати, и Монике сигнальчик. Насчет "какая разница".
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08.06.2020 18:26 Відповісти
Где Германия, а где кацапы. Политикам лишь бы крыльями хлопать.
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08.06.2020 18:34 Відповісти
Ну, Германия тоже должна не груши околачивать, а нормально готовить свою армию.
За 6 месяцев настоящего танкиста не подготовишь.
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08.06.2020 18:34 Відповісти
немецкие подельники рашиста ,тоже не ставили в известность США ,о строительсте газовой трубы при помощи которой фрицы собирались спонсировать рашистского оккупанта Украины на десятки лярдов зелени в то же времья не доплачивая в казну НАТО
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08.06.2020 19:05 Відповісти
из германии выводят, в польшу и прибалтику - вводят

понятно, что кацапы на германию вряд ли нападут, но если пойдет замес с завезенными неграми-арабами - тогда пусть немцы сами с ними разбираются
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08.06.2020 20:10 Відповісти
А почему Германия должна сожалеть об этом ? Наоборот она должна радоваться
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08.06.2020 22:03 Відповісти
 
 