Німеччина не отримувала повідомлень про скорочення військового контингенту США, ініційоване Трампом, - міністерка оборони Крамп-Карренбауер

Президент США Дональд Трамп наказав вивести 9,5 тисячі солдатів із Німеччини, але ФРН поки не отримала офіційного підтвердження.

Про це заявила міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер на прес-конференції в понеділок, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не хочу спекулювати на тому, на що у мене немає підтвердження. Присутність американських військ у Німеччині є основою безпеки альянсу НАТО - і американської безпеки теж. Це основа, на якій ми працюємо разом", - впевнена вона.

Джерела видання в правлячій коаліції Німеччини кажуть, що Берлін не отримав відповіді від уряду США, попри запити різними дипломатичними каналами.

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal і Der Spiegel повідомили, що президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Німеччини.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цього року США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх воїнів. Зараз на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.

Влада Німеччини висловила занепокоєння через плани Вашингтона вивести з території ФРН частину своїх військ.

Трамп неодноразово скаржився, що Німеччина як член НАТО не виконує своїх зобов'язань і не витрачає на оборону два відсотки свого ВВП. Уряд канцлера Ангели Меркель зобов'язався збільшити свої оборонні витрати, але два відсотки, ймовірно, не вдасться досягти до 2030 року.