Через спалах коронавірусу у двох селах Одеської області встановлюють КПП, - Болградська РДА

У селах Криничне і Дмитрівка Болградського району Одеської області встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Болградської РДА, станом на 8 червня в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання СОVID-19.

"У зв'язку з цим прийнято рішення заборонити в районі діяльності установ культури, здійснення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, шлях слідування яких проходить через територію Болградського району, роботу установ загальної середньої освіти, які здійснюють підготовку пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році відповідно до затвердженої мережі пунктів тестування області, зокрема пробного тестування", - сказано в повідомленні.

Главам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручено з 9 червня визначити місця дислокації двох контрольно-пропускних пунктів (карантинних постів), ввести особливий режим в'їзду і виїзду в села і організувати їхню роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо.

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"На період запровадження особливого режиму через ці населені пункти заборонено проведення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному повідомленні, а також проведення релігійних заходів та діяльність закладів", - наголошується в повідомленні.

Всіх, хто в'їжджає, зобов'яжуть перебувати в самоізоляції, на в'їзді їм проводитимуть температурний скринінг.

Після поліпшення епідеміологічної ситуації в цих населених пунктах карантинні заходи буде послаблено", - інформують в РДА.

Нагадаємо, станом на 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки. В Одеській області всього зареєстровано 1002 випадки.