УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11086 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 334 8

Через спалах коронавірусу у двох селах Одеської області встановлюють КПП, - Болградська РДА

Через спалах коронавірусу у двох селах Одеської області встановлюють КПП, - Болградська РДА

У селах Криничне і Дмитрівка Болградського району Одеської області встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Болградської РДА, станом на 8 червня в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання СОVID-19.

"У зв'язку з цим прийнято рішення заборонити в районі діяльності установ культури, здійснення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, шлях слідування яких проходить через територію Болградського району, роботу установ загальної середньої освіти, які здійснюють підготовку пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році відповідно до затвердженої мережі пунктів тестування області, зокрема пробного тестування", - сказано в повідомленні.

Главам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручено з 9 червня визначити місця дислокації двох контрольно-пропускних пунктів (карантинних постів), ввести особливий режим в'їзду і виїзду в села і організувати їхню роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо.

Читайте також: Коронавірус може швидко заражати всі поверхні, - вчені

"На період запровадження особливого режиму через ці населені пункти заборонено проведення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному повідомленні, а також проведення релігійних заходів та діяльність закладів", - наголошується в повідомленні.

Всіх, хто в'їжджає, зобов'яжуть перебувати в самоізоляції, на в'їзді їм проводитимуть температурний скринінг.

Після поліпшення епідеміологічної ситуації в цих населених пунктах карантинні заходи буде послаблено", - інформують в РДА.

Через спалах коронавірусу у двох селах Одеської області встановлюють КПП, - Болградська РДА 01

Нагадаємо, станом на 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки. В Одеській області всього зареєстровано 1002 випадки.

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3194) РДА (197) пункт пропуску (800) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видосики зе-зе заменяют зебилам и хлеб и лекарства .
показати весь коментар
08.06.2020 19:26 Відповісти
во местное население обрадуется...
показати весь коментар
08.06.2020 19:30 Відповісти
Це правильно.Потрібно ще кулемети встановити.Українські добровільні кріпаки це все підтримують.
показати весь коментар
08.06.2020 19:46 Відповісти
А шо, там какая-то забастовка, чи протест, и надо наказать пеонов?
показати весь коментар
08.06.2020 20:02 Відповісти
Вся работа министра заключается в том, чтобы ежедневно красоваться на экранах телевизоров. Это может делать его пресс секретарь. а он должен заниматься более важными делами. Хотя, от него толку, как от козла молока.
показати весь коментар
08.06.2020 20:23 Відповісти
А, что вы хотели 73% зедебилов, чтобы за вас кто-то беспокоился?? Все эти зеленские , шмыгали и степановы пришли к власти, что бы побольше наворовать, а не лечить вас! Они с удовольствием разрушили то , немногое , что смогла сделать Супрун, а в замен ни хрена не создали! Зато все стали дорожниками!! Ведь на дорогах море возможностей для воровства и никакого контроля!!
показати весь коментар
09.06.2020 10:43 Відповісти
Прохендеии.
показати весь коментар
18.06.2020 19:14 Відповісти
 
 