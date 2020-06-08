Фігуранти другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" на знак протесту перестали відповідати на запитання суду: "Правда під забороною"

Кримськотатарські політв'язні, фігуранти другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" відмовилися брати участь у судовому процесі і висловили протест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

За словами адвоката Лілі Гемеджі, сьогодні в суді розглядають апеляційну скаргу захисників на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Вони відмовилися брати участь у судовому засіданні, де ігноруються базові права людини, а засідання зводиться до формальності", - прокоментувала адвокат Ліля Гемеджі.

Адвокат повідомила, що всі фігуранти перестали розмовляти, відповідати на запитання суду, а їхня участь звелася до демонстрації плакатів, на яких були написи: "Правда під забороною", "Гоніння за думку", "Корінь зла - рішення ВС РФ 2003".

"Заявляємо протест проти даної форми проведення судових засідань, в яких повністю дискримінують і вбивають взагалі елементарну надію на якесь правосуддя", - заявив Сервер Мустафаєв.

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Після чого всі присутні вдягнули медичні маски і бойкотували судове засідання. Суд залишив апеляції адвокатів без задоволення.

Раніше адвокати Еміль Курбедінов і Айдер Азаматов заявили про відвід усьому складу судової колегії Апеляційного військового суду міста Власіха у цій кримінальній справі і заявили про суттєве порушення прав підзахисних, що виражається в утриманні політв'язнів в умовах тортур і поводженні, що принижує їхню честь і гідність.

Зазначається, що хвиля переслідувань у "справах Хізб ут-Тахрір" в Росії почалася 14 лютого 2003 року, коли Верховний Суд, розглянувши в закритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Генерального прокурора РФ, визнав терористичними 15 ісламських організацій і заборонив їхню діяльність на території РФ. Однією із заборонених організацій стала "Хізб ут-Тахрір". У мотивувальній частині рішення ВС РФ відсутні будь-які дані про терористичну діяльність "Хізб ут-Тахрір" - відповідно до визначення тероризму, даного в Кримінальному Кодексі РФ і Федеральному Законі РФ "Про боротьбу з тероризмом", що є очевидною підставою для визнання цього рішення необґрунтованим.

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На думку російського правозахисного центру "Меморіал", за 4 роки анексії Крим увійшов до трійки регіонів із наймасштабнішими переслідуваннями у "справах Хізб ут-Тахрір" російською владою. Метою російських силовиків стала історично нелояльна група - кримські татари (за рідкісними винятками всі фігуранти справ про участь в ХТ ідентифікують себе з цією національністю).

Нагадаємо, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

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