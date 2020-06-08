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Новини Українські заручники в РФ Репресії в окупованому Криму
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Фігуранти другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" на знак протесту перестали відповідати на запитання суду: "Правда під забороною"

Фігуранти другої бахчисарайської групи у

Кримськотатарські політв'язні, фігуранти другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" відмовилися брати участь у судовому процесі і висловили протест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

За словами адвоката Лілі Гемеджі, сьогодні в суді розглядають апеляційну скаргу захисників на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Вони відмовилися брати участь у судовому засіданні, де ігноруються базові права людини, а засідання зводиться до формальності", - прокоментувала адвокат Ліля Гемеджі.

Адвокат повідомила, що всі фігуранти перестали розмовляти, відповідати на запитання суду, а їхня участь звелася до демонстрації плакатів, на яких були написи: "Правда під забороною", "Гоніння за думку", "Корінь зла - рішення ВС РФ 2003".

"Заявляємо протест проти даної форми проведення судових засідань, в яких повністю дискримінують і вбивають взагалі елементарну надію на якесь правосуддя", - заявив Сервер Мустафаєв.

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Після чого всі присутні вдягнули медичні маски і бойкотували судове засідання. Суд залишив апеляції адвокатів без задоволення.

Раніше адвокати Еміль Курбедінов і Айдер Азаматов заявили про відвід усьому складу судової колегії Апеляційного військового суду міста Власіха у цій кримінальній справі і заявили про суттєве порушення прав підзахисних, що виражається в утриманні політв'язнів в умовах тортур і поводженні, що принижує їхню честь і гідність.

Зазначається, що хвиля переслідувань у "справах Хізб ут-Тахрір" в Росії почалася 14 лютого 2003 року, коли Верховний Суд, розглянувши в закритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Генерального прокурора РФ, визнав терористичними 15 ісламських організацій і заборонив їхню діяльність на території РФ. Однією із заборонених організацій стала "Хізб ут-Тахрір". У мотивувальній частині рішення ВС РФ відсутні будь-які дані про терористичну діяльність "Хізб ут-Тахрір" - відповідно до визначення тероризму, даного в Кримінальному Кодексі РФ і Федеральному Законі РФ "Про боротьбу з тероризмом", що є очевидною підставою для визнання цього рішення необґрунтованим.

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На думку російського правозахисного центру "Меморіал", за 4 роки анексії Крим увійшов до трійки регіонів із наймасштабнішими переслідуваннями у "справах Хізб ут-Тахрір" російською владою. Метою російських силовиків стала історично нелояльна група - кримські татари (за рідкісними винятками всі фігуранти справ про участь в ХТ ідентифікують себе з цією національністю).

Нагадаємо, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Також читайте: Окупанти етапували фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" із Криму в Росію

Автор: 

бойкот (92) росія (65035) суд (11666) кримські татари (2004) Хізб ут-Тахрір (104) Гемеджі Ліля (6) Мустафаєв Сервер (6)


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Топ коментарі
+3
Новинский призвал использовать миротворческий потенциал РПЦ церкви,КОТОРАЯ БАЗИРУЕТСЯ В КИЕВСКОЙ ЛАВРЕ, в решении конфликта на Донбассе, ИНТЕРЕСНО СЛУГИ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО НАРОДА ИЛИ ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКОГО ПОДПОПА НОВИНСКОГО?
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08.06.2020 20:38
+2
Это для роиси - алькаида ! А для крымских татар это что то типа освободитеьного движения
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08.06.2020 20:15
+2
Знает каждый гражданин - кто хйло #1
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08.06.2020 21:04
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Солидарен с протестующими.но если пришла директива посадить - это будет сделано не важно как правдой и неправдой.здесь нужна другая борьба.здесь нужно брать в руки оружие и с ним отстаивать свои права.а в полицейском государстве это просто невозможно .те же 73.22 % готовы жить в дерьме всю жизнь ради того чтоб получать от этого удовольствие и затягивать в своё болото еще больше людей и наций
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08.06.2020 20:05 Відповісти
А цей "тахір", це "алькаїда" чи - ні?
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08.06.2020 20:09 Відповісти
Это для роиси - алькаида ! А для крымских татар это что то типа освободитеьного движения
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08.06.2020 20:15 Відповісти
С упором на ненасильственный путь.
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08.06.2020 20:47 Відповісти
А как зовут фюрера русни?
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08.06.2020 20:46 Відповісти
Знает каждый гражданин - кто хйло #1
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08.06.2020 21:04 Відповісти
Дай Боже їм сили витримати рашистську катівню! Хйло та підхйловники мають бути покарані!
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08.06.2020 20:20 Відповісти
Новинский призвал использовать миротворческий потенциал РПЦ церкви,КОТОРАЯ БАЗИРУЕТСЯ В КИЕВСКОЙ ЛАВРЕ, в решении конфликта на Донбассе, ИНТЕРЕСНО СЛУГИ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО НАРОДА ИЛИ ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКОГО ПОДПОПА НОВИНСКОГО?
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08.06.2020 20:38 Відповісти
Проснитесь наконец, вас уничтожают, а в ответ лишь блеяние козлов...
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08.06.2020 21:11 Відповісти
Фігуранти другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" на знак протесту перестали відповідати на запитання суду: "Правда під забороною" - Цензор.НЕТ 2145
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08.06.2020 21:33 Відповісти
"Организация в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-11 [11] , во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йеменаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-*****************-12 [12] .В Германии деятельность организации также запрещена. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульманhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-6 [6] и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризмаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1_%D1%83%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-7 [7] "
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08.06.2020 22:21 Відповісти
Сервер Зекирьяев, Сервер Мустафаев, - так они, оказывается, кибер-террористы!
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08.06.2020 23:38 Відповісти
 
 