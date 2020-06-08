Жодного пацієнта із COVID-19 на Буковині не підключено до апарату ШВЛ, - ОДА
З 25 лютого по стаціонарну медичну допомогу через COVID-19 звернулося 2483 буковинців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької облдержадміністрації.
Зазначається, що в лікарнях області станом на 8 червня перебуває 448 осіб. З них у 160 пацієнтів підтверджено коронавірус, інші - з підозрою.
За минулу добу в лікарні госпіталізували 13 осіб.
"У медичних установах станом на 8 червня лікують 44 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 31, на апаратах штучної вентиляції легенів - 0", - наголошується в повідомленні.
Також за інформацією ОДА, за весь період підтверджено 3698 випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих у Чернівцях - 1332 особи. Одужали від COVID-19 1133 буковинців. Також у Чернівецькій області зафіксовано 160 летальних випадків серед осіб, інфікованих коронавірусом.
Нагадаємо, станом на 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки.
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