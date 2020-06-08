УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10954 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 132 13

Жодного пацієнта із COVID-19 на Буковині не підключено до апарату ШВЛ, - ОДА

Жодного пацієнта із COVID-19 на Буковині не підключено до апарату ШВЛ, - ОДА

З 25 лютого по стаціонарну медичну допомогу через COVID-19 звернулося 2483 буковинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької облдержадміністрації.

Зазначається, що в лікарнях області станом на 8 червня перебуває 448 осіб. З них у 160 пацієнтів підтверджено коронавірус, інші - з підозрою.

За минулу добу в лікарні госпіталізували 13 осіб.

"У медичних установах станом на 8 червня лікують 44 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 31, на апаратах штучної вентиляції легенів - 0", - наголошується в повідомленні.

Також за інформацією ОДА, за весь період підтверджено 3698 випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих у Чернівцях - 1332 особи. Одужали від COVID-19 1133 буковинців. Також у Чернівецькій області зафіксовано 160 летальних випадків серед осіб, інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки.

Читайте також: Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Того и смертность такая...удавился соплями -коровавирус,инсульт ,не это корона,наложил на себя руки - осложнения ковида...главно посеять панику в глазах граждан
показати весь коментар
08.06.2020 20:28
+3
зєунікум . сам собі ноги обісрав.

Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 6383 Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7983
показати весь коментар
08.06.2020 20:44
+2
Это все что надо знать о "медицине" им. Зеленского - Степанова
показати весь коментар
08.06.2020 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"кина не будет"
показати весь коментар
08.06.2020 20:24 Відповісти
Того и смертность такая...удавился соплями -коровавирус,инсульт ,не это корона,наложил на себя руки - осложнения ковида...главно посеять панику в глазах граждан
показати весь коментар
08.06.2020 20:28 Відповісти
Все дружно - спасибо вовочка..
показати весь коментар
08.06.2020 20:35 Відповісти
Нахера эти апараты ИВЛ? Насос Ураган от 12в и кислород через жопу выйдет! мертвого поднимет!
показати весь коментар
08.06.2020 20:36 Відповісти
Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 4416
показати весь коментар
08.06.2020 20:39 Відповісти
Это все что надо знать о "медицине" им. Зеленского - Степанова
показати весь коментар
08.06.2020 20:40 Відповісти
зєунікум . сам собі ноги обісрав.

Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 6383 Ни один пациент с COVID-19 на Буковине не подключен к аппарату ИВЛ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7983
показати весь коментар
08.06.2020 20:44 Відповісти
Ну не Свынюку ж ему рисовать!
показати весь коментар
08.06.2020 20:47 Відповісти
міг ваше стадо наколоть.
показати весь коментар
08.06.2020 20:55 Відповісти
Так Богдана уже уволили.
показати весь коментар
08.06.2020 22:16 Відповісти
...на аппаратах искусственной вентиляции легких - 0

Если пациент хочет жить, то медицина тут безсильна.
показати весь коментар
08.06.2020 20:47 Відповісти
 
 