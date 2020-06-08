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Вчителька випадково скинула своє оголене фото в Viber-групу села, їй влаштували цькування й оштрафували за хуліганство

Вчителька випадково скинула своє оголене фото в Viber-групу села, їй влаштували цькування й оштрафували за хуліганство

58-річна жінка хотіла відправити фотографію дочці, щоб та показала знімок лікарю, але помилково опублікувала в Viber-групі села. Односельці активно пересилали фото один одному, а потім поскаржилися на вчительку в поліцію.

Рішення стягнути з жінки 51 грн адміністративного штрафу за хуліганство ухвалив Попільнянський райсуд, інформує Цензор.НЕТ.

"Хуліганці" Наталі - 58 років. 27 з них вона пропрацювала вчителем української мови та літератури в сільській школі. До скандалу обіймала посаду заступника директора.

Своє оголене фото Наталя опублікувала в Viber-групі сільського продуктового магазину, в якій його господарі публікують інформацію про продукти і приймають замовлення. У групі 109 осіб. Фотографія була опублікована опівночі. Вчителька каже, що хотіла відправити її дочці, щоб та обрізала частину знімка і показала його лікарю.

"У мене такий телефон - скло побите. Я собі натиснула і все. Спокійно лягла спати. Вранці відкриваю Viber, дивлюся: магазин "Кошик", 57 учасників. Мені стало зле", - розповіла Наталія журналістам телеканалу СТБ.

Фотографію побачили не тільки ті, хто перебуває в групі магазину. Односельці активно пересилали її один одному. А потім поскаржилися на вчительку в поліцію. Суд визнав педагога винною в хуліганстві і постановив сплатити 51 грн штрафу і 420 грн судового збору.

Посади заступника директора жінка позбулася, тепер вона просто вчителька. За словами дирекції школи, звільняти педагога не стали, оскільки їй залишилося лише 2 роки до пенсії.

"Я не бачу в цьому провини. Винна, що не перевірила. Я до сьогодні п'ю заспокійливе. Я вам не можу передати, який у мене стан", - говорить вчителька.

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Автор: 

мораль (17) скандал (625) хуліганство (233) вчитель (395) Viber (58) штраф (1858) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+48
Учительница случайно сбросила свое обнаженное фото в Viber-группу села, ей устроили травлю и оштрафовали за хулиганство

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Фігасє..Добре хоч на вогнищі не спалили заживо...Якесь середньовіччя в селі.
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08.06.2020 20:55
+44
А за распространение фото тех кто пересылал штрафовать не надо?! Избирательный какой штраф. Бедная женщина. Собаки гавкать ещё долго будут. А за снятие с должности я бы в суд подала. Целый букет неправомерных действий и решений. Умысла нет!
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08.06.2020 21:30
+39
Шакалье!
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08.06.2020 20:54
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Попильнянская быдло-группа "магазин "Кошик", 57 участников.
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09.06.2020 00:09 Відповісти
Бідолашна жіночка. Від такого стресу і померти могла. Шо за дикуни у нас в селах живуть?
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09.06.2020 00:34 Відповісти
Вчительці потрібно виставити вайбер того магазина на широкий загал,тоді її дикуни односельці взнають що вже про них думає вся Україна.
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09.06.2020 00:43 Відповісти
да, неплохо бы, односельчане у°°°ны ещё те
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09.06.2020 01:03 Відповісти
судейская падаль постаралась
мусора мрази
государство Украина - немецкая .....
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09.06.2020 01:02 Відповісти
58 років?
Ніт, не хочу це бачити Вчителька випадково скинула своє оголене фото в Viber-групу села, їй влаштували цькування й оштрафували за хуліганство - Цензор.НЕТ 9915
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09.06.2020 01:27 Відповісти
Які в нас люди дикі і дурні,жесть.До якої ще Європи...добре ще хоч впускають взагалі туземців.
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09.06.2020 01:57 Відповісти
Думаю если бы тетке было не 58 а 18 то такого кипиша бы не было.И не понимаю,обнаженное тело это не нормально а видеоролики как толпой одетые кобылы избивают какую-то бедолагу это классно и такие публикации набирают кучу лайков.
Так может эта тетка действительно случайно опубликовала фото,может такая реакция толпы из-за того что у нас из бошками нелады и ощущаем удовлетворение издеваясь над ней?
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09.06.2020 06:00 Відповісти
такие новости надо каждое утро на стол бубочки подавать... тем более, что вырок очень озабочен местом первой леди...
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09.06.2020 06:50 Відповісти
Озабочен ее местом?А что у нее геморой?
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09.06.2020 06:53 Відповісти
Зато як люмпен возрадувався - травили всім селом
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09.06.2020 07:47 Відповісти
Дикий народ средневековья.
Без мозгов.
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09.06.2020 07:55 Відповісти
Всем селом необходим визит на пляжи Одессы. Особо упоротых нужно на дикий пляж. Может за недельку у них сойдёт оскомина и они станут нормальными...
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09.06.2020 07:57 Відповісти
Після 55 років бажано користуватись кнопочним телефоном
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09.06.2020 07:58 Відповісти
Серьезно? А я в 70 купил некнопочный и ничего, попадаю куда надо! Учительнице нужно в суд обращаться!
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09.06.2020 10:36 Відповісти
Ну якшо Ви в 70 ще попадаєте, то ще ого-го!
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09.06.2020 20:26 Відповісти
Та стараюсь! А то жизнь вообще ужасная - машина без крыши, сыр кушаю заплесневевший и даже телефоном пользуюсь без кнопок! Очень тяжело!
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09.06.2020 21:17 Відповісти
А хто викрав дах авто і кнопки в телефоні, а взамін підсунув сир з пліснявою?
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09.06.2020 21:32 Відповісти
Датышо, а мне казалось это зебилам хорошая рекомендацыя.
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09.06.2020 11:12 Відповісти
А шо село возбудило в 58-летнем теле?
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09.06.2020 08:15 Відповісти
для 90 летних жителей сёл это малолетка ...
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09.06.2020 10:46 Відповісти
Та то такє некрофилів теж збуджують несвіжі тіла
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09.06.2020 11:16 Відповісти
возможность поржать над человеком попавшим в неловкую ситуацию....а группу этого магазина КОШИК надо бы предметно анатомитровать...и в магазин пару хороших проверяющих из налоговой....а каждый член группы должен выложить туда фото своего зада
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09.06.2020 14:47 Відповісти
Краще б селяни землю обробляли,та худобу випасали...
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09.06.2020 08:34 Відповісти
надоело .. лучше сиськи письки поразглядывать ...
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09.06.2020 10:47 Відповісти
А шо так збурило село? В неї хвіст,чи роги? Чи селюки в анатомії зовсім темні?
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09.06.2020 09:18 Відповісти
Ханжество и злоба - наследие совка.
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09.06.2020 11:57 Відповісти
***...ь якіж всі стали моральні,, не матюкаються ні сексом ні займаються так? А от обісрать жінку в віції і обсудити її помилочку так всі ****..свої пятаки всовують.. Народ скільки можна Х з пальцям не вміти розрізнити... що ви маралісти все шукаєте кеого побити..На себе подивітся ..піз до..оли.. Цікаво а як би на вас раптом напала срачка і ви сіли десь не в придатному місці (ну просто тому що не можна було терпіти) а вас хтось засняв і в інтернет і на всю країну свас обсудить...тому що ви засранець і хам і гамнофіл..та у вас люди тисячі таких "моральних" заготовок.. А правда то що у вас усього лище кищечник спрацював і все.. Ну так як вам така ситуація ? Залиште в спокої жіночку а то внеї так інфаркт буде від ваших " щірих моральних постів"
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09.06.2020 12:55 Відповісти
А от обісрать жінку в віції і обсудити її помилочку так всі ****..свої пятаки всовують..

Ещё в Ветхом завете описаны злословящие у колодца.... Люди как люди....
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09.06.2020 21:09 Відповісти
надо пробнуть селфи своих зубиков дантисту скинуть..... а вдруг подлечит удалённо так сказать
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09.06.2020 13:27 Відповісти
O tempora, o mores!

Страшно уявити, яким стане наше суспільство, коли виростуть діти, навчені такими "вчительками".
...Чи то вже настали біблійні "останні часи"?
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09.06.2020 14:31 Відповісти
якими такими ? что не так с учительницей? она вам двойки ставила?
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09.06.2020 14:42 Відповісти
Читати умієте, чи лише букви знаєте?
Якщо вмієте, прочитайте хоча б заголовок статті. Коли справитесь, можете радіти: сьогодні двійка вам не загрожує.
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09.06.2020 14:53 Відповісти
я прочитал заголовок ...статью...постанову суду....и не нашел ничего такого что позволило бы ставить слово учительница в кавычки....озвучьте свои претензии к ней как к учительнице
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09.06.2020 15:00 Відповісти
Охоче.
Тицьнути своє... дещо специфічне фото туди, де... його не дуже треба могла у двох випадках: або не тямлячи, що робить, або будучи аморальною особою. Як міркуєте: чого може навчити така особа?
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09.06.2020 15:09 Відповісти
мне приблизительно как ей лет...трое очков-для ценников в магазине...для телефона...и для пайки...тыцьнуть в не ту мелкую иконку в интуитивно плохом интерфейсе проги-особенно если редко используемой- как два пальца об бетон....насчет аморальности особенно улыбнуло-58 лет как-то держалась и тут прорвало на аморалку....бес в ребро
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09.06.2020 16:28 Відповісти
Я не набагато молодший за вас - років на 5-6. Із проблемами з зором "познайомився" після операції: тепер газету читати важко навіть в окулярах. Тому такий Ваш аргумент вважаю достатньо вагомим. Але! Ніхто нікому не наказував вимкнути мозок. Невже важко зрозуміти, що специфічне фото, відправлене "не туди", може спричинити дещо... несподівані наслідки?
Щодо аморальності. Радий, що ви гідно оцінили мій жарт. Хоча в наші дурнуваті часи в таких жартах нерідко лише частка жарту... Є подібні приклади, повірте.
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09.06.2020 16:47 Відповісти
мозг мозгом а практика практикой...мозг видел адресата а глаз не увидел еще одну галочку на другом адресате....есть понятие уверенный юзер...понимающий все нюансы программы...а есть поверхностный -могущий только одну две простые операции...скажите честно вы никогда по ошибке сообщения не отправляли не туда?
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09.06.2020 16:58 Відповісти
Нечасто, але траплялося відправити повідомлення "не туди". Однак наслідків з репутаційними втратами від того не було жодних, оскільки йшлося про несуттєві речі. Коли йдеться про щось важливе, я кілька разів усе перевірю перш, ніж щось кудись відсилати.
Іноді занудство буває корисним .
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09.06.2020 17:22 Відповісти
как группа называется ??7 друг спрашивает .... очень надо!
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09.06.2020 14:31 Відповісти
страна ,в которой за установку камеры в гинекологическом кабинете и выкладыванием материалов в сеть в течении года-никому ничего не было ----штрафует за неумышленное выкладывание себя в сеть...это все что нужно знать об украинском правосудии
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09.06.2020 14:38 Відповісти
А пам*ятаєте, як случайно вчителі при Овощі виходили з плакатами "фашизм не пройдет" і привели до влади регіоналів і війну? В минулому році, щоб мати 4000 евро зробили нас "разом".
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09.06.2020 15:33 Відповісти
правильная реакция здесь, конечно , была бы - никакой реакции...... просто тело, без одежды, у каждого такое есть) странно, что никто ей не позвонил указать на ошибку....
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09.06.2020 15:34 Відповісти
а так, да - совковый совок
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09.06.2020 15:36 Відповісти
ну что тут можно сказать, село дегенератов,ничего больше. все друг друга знают. элементарно можно было позвонить и оповестить женщину. так эти имбецилы начали распространять фото и травить человека. и эта шалупень собралась в Европу?)))))
просто нет слов . наплодили быдла по пьяне))))
поэтому и живем в говне уже много лет. уверен, что случись подобное в любом населенном пункте страны, было бы все один в один как с этим селом. качество народонаселения близко к нулю. короче , говно народ))))))
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09.06.2020 18:08 Відповісти
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