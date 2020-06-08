Вчителька випадково скинула своє оголене фото в Viber-групу села, їй влаштували цькування й оштрафували за хуліганство

58-річна жінка хотіла відправити фотографію дочці, щоб та показала знімок лікарю, але помилково опублікувала в Viber-групі села. Односельці активно пересилали фото один одному, а потім поскаржилися на вчительку в поліцію.

Рішення стягнути з жінки 51 грн адміністративного штрафу за хуліганство ухвалив Попільнянський райсуд, інформує Цензор.НЕТ.

"Хуліганці" Наталі - 58 років. 27 з них вона пропрацювала вчителем української мови та літератури в сільській школі. До скандалу обіймала посаду заступника директора.

Своє оголене фото Наталя опублікувала в Viber-групі сільського продуктового магазину, в якій його господарі публікують інформацію про продукти і приймають замовлення. У групі 109 осіб. Фотографія була опублікована опівночі. Вчителька каже, що хотіла відправити її дочці, щоб та обрізала частину знімка і показала його лікарю.

"У мене такий телефон - скло побите. Я собі натиснула і все. Спокійно лягла спати. Вранці відкриваю Viber, дивлюся: магазин "Кошик", 57 учасників. Мені стало зле", - розповіла Наталія журналістам телеканалу СТБ.

Фотографію побачили не тільки ті, хто перебуває в групі магазину. Односельці активно пересилали її один одному. А потім поскаржилися на вчительку в поліцію. Суд визнав педагога винною в хуліганстві і постановив сплатити 51 грн штрафу і 420 грн судового збору.

Посади заступника директора жінка позбулася, тепер вона просто вчителька. За словами дирекції школи, звільняти педагога не стали, оскільки їй залишилося лише 2 роки до пенсії.

"Я не бачу в цьому провини. Винна, що не перевірила. Я до сьогодні п'ю заспокійливе. Я вам не можу передати, який у мене стан", - говорить вчителька.

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