Вчителька випадково скинула своє оголене фото в Viber-групу села, їй влаштували цькування й оштрафували за хуліганство
58-річна жінка хотіла відправити фотографію дочці, щоб та показала знімок лікарю, але помилково опублікувала в Viber-групі села. Односельці активно пересилали фото один одному, а потім поскаржилися на вчительку в поліцію.
Рішення стягнути з жінки 51 грн адміністративного штрафу за хуліганство ухвалив Попільнянський райсуд, інформує Цензор.НЕТ.
"Хуліганці" Наталі - 58 років. 27 з них вона пропрацювала вчителем української мови та літератури в сільській школі. До скандалу обіймала посаду заступника директора.
Своє оголене фото Наталя опублікувала в Viber-групі сільського продуктового магазину, в якій його господарі публікують інформацію про продукти і приймають замовлення. У групі 109 осіб. Фотографія була опублікована опівночі. Вчителька каже, що хотіла відправити її дочці, щоб та обрізала частину знімка і показала його лікарю.
"У мене такий телефон - скло побите. Я собі натиснула і все. Спокійно лягла спати. Вранці відкриваю Viber, дивлюся: магазин "Кошик", 57 учасників. Мені стало зле", - розповіла Наталія журналістам телеканалу СТБ.
Фотографію побачили не тільки ті, хто перебуває в групі магазину. Односельці активно пересилали її один одному. А потім поскаржилися на вчительку в поліцію. Суд визнав педагога винною в хуліганстві і постановив сплатити 51 грн штрафу і 420 грн судового збору.
Посади заступника директора жінка позбулася, тепер вона просто вчителька. За словами дирекції школи, звільняти педагога не стали, оскільки їй залишилося лише 2 роки до пенсії.
"Я не бачу в цьому провини. Винна, що не перевірила. Я до сьогодні п'ю заспокійливе. Я вам не можу передати, який у мене стан", - говорить вчителька.
Будь ласка, зачекайте...
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мусора мрази
государство Украина - немецкая .....
Ніт, не хочу це бачити
Так может эта тетка действительно случайно опубликовала фото,может такая реакция толпы из-за того что у нас из бошками нелады и ощущаем удовлетворение издеваясь над ней?
Без мозгов.
Ещё в Ветхом завете описаны злословящие у колодца.... Люди как люди....
Страшно уявити, яким стане наше суспільство, коли виростуть діти, навчені такими "вчительками".
...Чи то вже настали біблійні "останні часи"?
Якщо вмієте, прочитайте хоча б заголовок статті. Коли справитесь, можете радіти: сьогодні двійка вам не загрожує.
Тицьнути своє... дещо специфічне фото туди, де... його не дуже треба могла у двох випадках: або не тямлячи, що робить, або будучи аморальною особою. Як міркуєте: чого може навчити така особа?
Щодо аморальності. Радий, що ви гідно оцінили мій жарт. Хоча в наші дурнуваті часи в таких жартах нерідко лише частка жарту... Є подібні приклади, повірте.
Іноді занудство буває корисним .
просто нет слов . наплодили быдла по пьяне))))
поэтому и живем в говне уже много лет. уверен, что случись подобное в любом населенном пункте страны, было бы все один в один как с этим селом. качество народонаселения близко к нулю. короче , говно народ))))))