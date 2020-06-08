Бойове зіткнення із загиблими на Донбасі - вже не та новина, яка цікава читачеві із Західної Європи, - австрійський журналіст

Один із небагатьох австрійських журналістів, які пишуть про Україну, Штефан Шохер вважає, що серед читацької аудиторії Західної Європи новини з Донбасу вже не становлять великого інтересу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню Ukrainian Time.

Штефан - автор матеріалу про кримських татар, який він зробив на замовлення радіо Ö1, що входить до національної телерадіокомпанії Австрії. Впродовж 10 днів проєкт радіо Nebenan, присвячений країнам-сусідам ЄС, розповідав про Україну, в тому числі - про сучасну політичну і соціальну ситуацію. Ukrainian Time поцікавився, як виник матеріал, і поставив запитання, які стосуються роботи журналіста.

Шохер зазначив: "У жовтні 2019 року зі мною зв’язалась редакція Ö1, щоб замовити матеріал про кримських татар. Я проаналізував свої контакти, обдумав, як працюватиму над темою і наприкінці лютого полетів до України, щоб зібрати матеріал - як виявилось, навіть, забагато. Адже дев’ять годин аудіоматеріалу я мусив переробити на кілька цитат і коментарів. Це було викликом. Я працюю для друкованих ЗМІ. Написати великий текст для мене не проблема, це питання кількох годин. А тут підхід зовсім інший".

Говорячи про те, як давно він пише про Україну, журналіст підкреслив: "Першим моїм великим завданням була Помаранчева революція - і це просто тому, що я був раніше в Україні з поїздкою делегації і мав кілька контактів. Тож у той час я поїхав до Києва як журналіст Kurier і затримався там, створивши коло друзів та знайомих. Коли пізніше я захотів вивчити російську мову - просто тому, що це мова, за допомогою якої ви можете потрапити до Центральної Азії та Афганістану, - було зрозуміло, що я робитиму це у Києві, тому що в мене вже було коло спілкування, і я полюбив країну і місто. Поки я там був, звичайно, це коло знайомств ще більше розширилось. Так воно продовжувалось і надалі".

Видання поставило таке запитання: "Наскільки нам відомо, ви зараз працюєте фрілансером. Для яких ЗМІ Ви пишете? Чи багато замовлень на українську тематику? Яка позиція редакцій щодо цих тем? Ви відчуваєте "втому від України" в редакторів та читачів? Якщо так, то яка, на Вашу думку, причина?"

На що Шохер сказав: "Я працюю журналістом-фрілансером. В Австрії я зараз багато роблю для Furche, пишу для німецьких, люксембурзьких та швейцарських ЗМІ, а також для деяких галузевих видань.

Що до України, то надзвичайно важко протягом тривалого часу висвітлювати конфлікт, який триває так довго, з незначною динамікою, але який, перш з все, відбувається на різних рівнях. І я також розумію певну втому з боку редакторів. Так, вона є. Тому що, як не прикро, просто напад із загиблими на сході України - це не новина, яка представляє величезний інтерес для західноєвропейської читацької аудиторії, адже це відбувається щодня. В той же час, маю також сказати, що мало сенсу надавати військовій складовій цієї війни надвелике значення. Тому що військові дії у цій війні не є тим, що робить її такою, якою вона є насправді: гібридна війна. І це відбувається на рівні інформації, на рівні агітації, виборі слів, масової психології, розподілу спогадів та історії, а також - у формі бойових дій.

Причому я схильний приписувати останнім другорядну роль. Я думаю, що йдеться про пошук та відбір цих нюансів - адже вони і є дійсно новинами. Виклик полягає в тому, щоб знайти, ідентифікувати, перевірити ці нюанси серед безперервного потоку новин та інформації, а потім перетворити їх на відповідну історію. Я переконаний, що для цих історій є читацька аудиторія, і більшість редакцій це знають. Але, звичайно, не всі".