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Новини Агресія Росії проти України
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Бойове зіткнення із загиблими на Донбасі - вже не та новина, яка цікава читачеві із Західної Європи, - австрійський журналіст

Бойове зіткнення із загиблими на Донбасі - вже не та новина, яка цікава читачеві із Західної Європи, - австрійський журналіст

Один із небагатьох австрійських журналістів, які пишуть про Україну, Штефан Шохер вважає, що серед читацької аудиторії Західної Європи новини з Донбасу вже не становлять великого інтересу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню Ukrainian Time.

Штефан - автор матеріалу про кримських татар, який він зробив на замовлення радіо Ö1, що входить до національної телерадіокомпанії Австрії. Впродовж 10 днів проєкт радіо Nebenan, присвячений країнам-сусідам ЄС, розповідав про Україну, в тому числі - про сучасну політичну і соціальну ситуацію. Ukrainian Time поцікавився, як виник матеріал, і поставив запитання, які стосуються роботи журналіста.

Шохер зазначив: "У жовтні 2019 року зі мною зв’язалась редакція Ö1, щоб замовити матеріал про кримських татар. Я проаналізував свої контакти, обдумав, як працюватиму над темою і наприкінці лютого полетів до України, щоб зібрати матеріал - як виявилось, навіть, забагато. Адже дев’ять годин аудіоматеріалу я мусив переробити на кілька цитат і коментарів. Це було викликом. Я працюю для друкованих ЗМІ. Написати великий текст для мене не проблема, це питання кількох годин. А тут підхід зовсім інший".

Говорячи про те, як давно він пише про Україну, журналіст підкреслив: "Першим моїм великим завданням була Помаранчева революція - і це просто тому, що я був раніше в Україні з поїздкою делегації і мав кілька контактів. Тож у той час я поїхав до Києва як журналіст Kurier і затримався там, створивши коло друзів та знайомих. Коли пізніше я захотів вивчити російську мову - просто тому, що це мова, за допомогою якої ви можете потрапити до Центральної Азії та Афганістану, - було зрозуміло, що я робитиму це у Києві, тому що в мене вже було коло спілкування, і я полюбив країну і місто. Поки я там був, звичайно, це коло знайомств ще більше розширилось. Так воно продовжувалось і надалі".

Видання поставило таке запитання: "Наскільки нам відомо, ви зараз працюєте фрілансером. Для яких ЗМІ Ви пишете? Чи багато замовлень на українську тематику? Яка позиція редакцій щодо цих тем? Ви відчуваєте "втому від України" в редакторів та читачів? Якщо так, то яка, на Вашу думку, причина?"

На що Шохер сказав: "Я працюю журналістом-фрілансером. В Австрії я зараз багато роблю для Furche, пишу для німецьких, люксембурзьких та швейцарських ЗМІ, а також для деяких галузевих видань.

Що до України, то надзвичайно важко протягом тривалого часу висвітлювати конфлікт, який триває так довго, з незначною динамікою, але який, перш з все, відбувається на різних рівнях. І я також розумію певну втому з боку редакторів. Так, вона є. Тому що, як не прикро, просто напад із загиблими на сході України - це не новина, яка представляє величезний інтерес для західноєвропейської читацької аудиторії, адже це відбувається щодня. В той же час, маю також сказати, що мало сенсу надавати військовій складовій цієї війни надвелике значення. Тому що військові дії у цій війні не є тим, що робить її такою, якою вона є насправді: гібридна війна. І це відбувається на рівні інформації, на рівні агітації, виборі слів, масової психології, розподілу спогадів та історії, а також - у формі бойових дій.

Причому я схильний приписувати останнім другорядну роль. Я думаю, що йдеться про пошук та відбір цих нюансів - адже вони і є дійсно новинами. Виклик полягає в тому, щоб знайти, ідентифікувати, перевірити ці нюанси серед безперервного потоку новин та інформації, а потім перетворити їх на відповідну історію. Я переконаний, що для цих історій є читацька аудиторія, і більшість редакцій це знають. Але, звичайно, не всі".

Автор: 

Австрія (959) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+16
Он описывает реальное положение дел. А твоё - "зажравшийся европейский люмпен" это как-то по рашистски звучит.
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08.06.2020 21:54
+15
уставшие от войны "украинцы" - это те кто голосует за бойко-рабиновича-мертведчука и петушария.
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08.06.2020 22:01
+15
А з якого той "зажравшийся ЕС "люмпен" повинен не їсти та не спати із за нашого.... - якщо тут більшості насрати на Війну , а інша половина каже що мишебратья...
А найголовнішше - "наш" прЄз каже (остання пресс0конференція) , що там - на ФРОНТІ - е якісь!!! дві чи три " "протівоборствующиеся" сторони - це повний кіздец
А у того "люмпену" своїх проблем вистачае...
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08.06.2020 22:01
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А что,по мнению журнашлюхи,интересно зажравшемуся европейскому люмпену?!
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08.06.2020 21:47 Відповісти
Золотой гроб.
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08.06.2020 21:52 Відповісти
Застосування ядерної зброї терористами на Донбасі буде більш цікавим єврОПєйському читачу? Тоді чекайте, скоро ситуація дійде до застосування ядерної зброї!
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08.06.2020 22:01 Відповісти
Ядерное? Скорее всего...
Бойове зіткнення із загиблими на Донбасі - вже не та новина, яка цікава читачеві із Західної Європи, - австрійський журналіст - Цензор.НЕТ 2918
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08.06.2020 22:43 Відповісти
Он описывает реальное положение дел. А твоё - "зажравшийся европейский люмпен" это как-то по рашистски звучит.
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08.06.2020 21:54 Відповісти
А з якого той "зажравшийся ЕС "люмпен" повинен не їсти та не спати із за нашого.... - якщо тут більшості насрати на Війну , а інша половина каже що мишебратья...
А найголовнішше - "наш" прЄз каже (остання пресс0конференція) , що там - на ФРОНТІ - е якісь!!! дві чи три " "протівоборствующиеся" сторони - це повний кіздец
А у того "люмпену" своїх проблем вистачае...
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08.06.2020 22:01 Відповісти
А кого у нас это интересует ?...кроме родных и друзей ? Привыкли мы к смертям ...
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08.06.2020 21:47 Відповісти
та реальних Патріотів та про-Українців...
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08.06.2020 22:02 Відповісти
тем более когда смертей на дорогах, в пожарах и в водоемах раз в 100 больше.
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09.06.2020 00:08 Відповісти
Он прав.Уже и украинцы устали от этого.Каждый день одно и тоже и ничего не меняется.Обычные будни.
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08.06.2020 21:47 Відповісти
уставшие от войны "украинцы" - это те кто голосует за бойко-рабиновича-мертведчука и петушария.
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08.06.2020 22:01 Відповісти
Ты, когда упоминаешь украинцев, уточняй, какие из украинцев... правильно, 73% - аккурат лохторат придурка из квартала... они, этот изнеженный, утомленный фронтовыми сводками лохторат, даже не догадывается, что вот это "одно и то же", без динамики и особых событий, позволяет ему сладко спать и вкусно жрать...
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08.06.2020 22:03 Відповісти
Біогумос(73%, вже рік, як шок!!!), на ньому проростає все! Шкода, що зєльоно-плісняве простає теж... Де та хлорка... де та "білизна", де той шмайсер, що то зупинить!!!
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08.06.2020 22:36 Відповісти
Это понятно , вирусобесие всё отправило на заднмй план
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08.06.2020 21:50 Відповісти
Да они там на половину полупокерные!
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08.06.2020 21:51 Відповісти
Мудрый нарид выбравший бубочку обвиняет европейцев в полупокерности?
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08.06.2020 21:57 Відповісти
А это то тут причем? Все есть как есть с 2015 года.
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08.06.2020 23:54 Відповісти
А что с 2015 года? Пока был Порошенко Лахта зарабатывала на всех его заявлениях и инициативах на международном уровне, чтобы через канализацию их пропустить в головы зерады, а сейчас - не на чем...
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09.06.2020 01:29 Відповісти
Я не знаю кто там и на чем зарабатывал. Я озвучил известный исторический факт относительно течения войны на Донбасе. Мне лично не интересны Ваши собственные домыслы. Просто есть факт, что благодаря Минским соглашениям мы получили данную ситуацию на Донбассе. Вторые минские соглашения были заключены в 2015 году во время президентства Порошенко и это второй факт. Третий факт заключается в том, что Порошенко себя все время позиционировал президентом мира. В своих выступлениях он не единожды делал на этом акцент. Вся информация есть в открытом доступе. Вот собственно все что я хотел озвучить. Без какой-либо личной оценки данной ситуации.
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09.06.2020 01:41 Відповісти
Тебе на бутылку нужно срочно присесть, бо иначе простатит, импотенция, и чичня крута!))
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08.06.2020 22:08 Відповісти
Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист - Цензор.НЕТ 509
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08.06.2020 21:57 Відповісти
"А еще геи и любители негров, толерасты и дерьмократы. И живут лучше потому что нам кредиты выдали и живут с процентов МВФ."
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08.06.2020 22:10 Відповісти
А в чем то зрада? ЕС натягивает санкцииями парашию - путин кричит от боли на весь мир, чтобы сняли. Америка задушила СП-2, а Турция - кастрировала турецкий поток, Польша - сделала нерентабельным газопровод через Беларусь и украиская труба стала основной для поставок кацапского газа в ЕС. Весь мир чпокает путлеровские амбиции по экономическому удушению Украины. Поэтому насрать что там думают люмпены австрии или швейцарии за кружкой пива - мир нас поддерживает 6-й год подряд. Никто не устал.
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08.06.2020 21:58 Відповісти
Прекрасно, все страны обрубали концы - и только одна Украина гордо качает от агрессора газ!
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08.06.2020 22:07 Відповісти
да...это печальная правда...горькая...и наш "хлавнакамандующий" ни хрена не делает для обратного..."мир любой ценой"-его "максимум"...
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08.06.2020 22:00 Відповісти
Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист - Цензор.НЕТ 5291
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08.06.2020 22:00 Відповісти
"Боестолкновение с погибшими на Донбассе" - это как? зомби-апокалипсис? мастера заголовка блин
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08.06.2020 22:10 Відповісти
Я вже написав про це на Форумі.
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08.06.2020 22:12 Відповісти
О чем? Что бы цензор исправил цитату целовека на ту, которую он не говорил?
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08.06.2020 22:38 Відповісти
Щоб виправили заголовок.
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09.06.2020 05:07 Відповісти
Взята цитата человека, нравится она или нет, но это его слова. В заголовок всегда выносит я основная мысль статьи, поэтому повторяю вопрос, что ты хочешь от редакторов?
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09.06.2020 05:32 Відповісти
сегодня на еспресо прочёл, что погибший, выпавший из автомобиля, ударившийся о бетонный парапет и сразу умерший, отказался от госпитализации.
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08.06.2020 22:26 Відповісти
А ви же не хотіли, щоб померлий погодився?😲
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08.06.2020 22:32 Відповісти
Вероятно, медики ему сказали :"вставай, зае..ал ты. .баный шашлык" а он промолчал. Поэтому написали что ушёл в отказ.
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08.06.2020 22:37 Відповісти
🙄
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09.06.2020 05:07 Відповісти
Ну а как они должны реагировать? 6 лет рашу санкциями давят, себе в ущерб иной раз, а гидрант мир в глазах путена видит. Оно то как, ежели мы вам не нужны, то нахер и вы нам всрались.
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08.06.2020 22:43 Відповісти
Шохер почти как шухер
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08.06.2020 22:44 Відповісти
Украинцы больше не верят в быструю победу над рашызмом. Поэтому, делают вид что его не существует.
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08.06.2020 23:09 Відповісти
Они просто все внимание переключили на слушания в Гааге.
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08.06.2020 23:23 Відповісти
всем накласть на ту Гаагу.
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09.06.2020 00:10 Відповісти
Но там же подсудимые признаются, что выполняли команды Путина.
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09.06.2020 06:32 Відповісти
Схерали? Они вообще на суд не явились и не собираются.
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09.06.2020 19:45 Відповісти
_Атака рашистами стран Балтии и Польши оживит интерес евромещан к происходящему за пределами их газонов.
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08.06.2020 23:59 Відповісти
Раше оно даром не надо.
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09.06.2020 00:11 Відповісти
Теракты с погибшими европейцами - не та новость, которая теперь интересна украинцам.
Побольше вам таких новостей, господа европейские журналисты.
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09.06.2020 03:23 Відповісти
Вот кабы ракетой, да по АЭС,- было бы интересно! И, это уже - реально...
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09.06.2020 08:47 Відповісти
да уже давно понятно, что им плевать на нас.
было странно, если бы все 6 лет тема локальной войны за 2000 км интересовала их каждый день.
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09.06.2020 11:43 Відповісти
Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист
Почему-то вспомнилась старая частушка:
Вот закончилась война,
я осталась одна.
Я и лошадь, я и бык,
я и баба и мужик
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09.06.2020 19:57 Відповісти
Пётр Алексеич знает, как поддержать интерес.
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10.06.2020 13:42 Відповісти
 
 