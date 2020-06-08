Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею

Французские правоохранители больше не будут применять прием силового задержания и нейтрализации злоумышленников с техникой захвата за шею.

Об этом объявил в понедельник министр внутренних дел Кристоф Кастанер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я принял решение о принятии мер. Жизнь людей не должна подвергаться риску при задержании. Применение приема с захватом шеи будет отменено для полицейских и жандармов", - заявил глава французского МВД.

Кастанер отреагировал на массовые акции протеста, которые прошли по всему миру, включая Францию, после гибели при задержании американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

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Глава МВД также объявил, что этот прием не будет отрабатываться в учреждениях подготовки правоохранителей.

Кастанер отметил, что у французских правоохранителей должна быть "нулевая терпимость" к расизму.

Накануне с чиновниками и парламентариями встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он требовал от министра внутренних дел ускорить работу по совершенствованию кодекса профессиональной этики правоохранителей.

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Во Франции на прошлой неделе прошли массовые несанкционированные демонстрации против расизма и полицейского насилия. Протестующие требовали справедливого расследования гибели в 2016 году во время силового задержания полицейскими темнокожего француза Адама Треоре.