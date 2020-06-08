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Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею

Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею

Французские правоохранители больше не будут применять прием силового задержания и нейтрализации злоумышленников с техникой захвата за шею.

Об этом объявил в понедельник министр внутренних дел Кристоф Кастанер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я принял решение о принятии мер. Жизнь людей не должна подвергаться риску при задержании. Применение приема с захватом шеи будет отменено для полицейских и жандармов", - заявил глава французского МВД.

Кастанер отреагировал на массовые акции протеста, которые прошли по всему миру, включая Францию, после гибели при задержании американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Расизм - это вирус": по миру прокатились массовые протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава МВД также объявил, что этот прием не будет отрабатываться в учреждениях подготовки правоохранителей.

Кастанер отметил, что у французских правоохранителей должна быть "нулевая терпимость" к расизму.

Накануне с чиновниками и парламентариями встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он требовал от министра внутренних дел ускорить работу по совершенствованию кодекса профессиональной этики правоохранителей.

Также на Цензор.НЕТ: Протесты в США: департамент полиции Миннеаполиса полностью расформирован

Во Франции на прошлой неделе прошли массовые несанкционированные демонстрации против расизма и полицейского насилия. Протестующие требовали справедливого расследования гибели в 2016 году во время силового задержания полицейскими темнокожего француза Адама Треоре.

Автор: 

силовики (2513) Франция (3060)


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Топ коментарі
+25
Да выдайте полицейским уже вазелин, чтобы задерживаемые по аптекам не бегали. Всем и так понятно, куда это все катится.
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08.06.2020 22:31
+18
Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 3636
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08.06.2020 22:46
+17
Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 1608
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08.06.2020 22:45
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В у вольній боротьбі це є ефективним прийомом.
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08.06.2020 22:30 Відповісти
Зачем сравнивать то, что не сравнимо?
Борьба на ковре это одно, а преступность это совсем другое.
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08.06.2020 22:39 Відповісти
Те, що цей прийом не є забороненим. Таким способом давно затримували злочинців, а тепер поліцейські будуть у гіршому стані. До речі, є більш жорсткі прийоми, які не заборонили.
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08.06.2020 22:42 Відповісти
Не хочу я с тобой вообще дискутировать с прошлой жизни это. Нехороший ты человек, совсем не тот за кого выдаешь себя.
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08.06.2020 22:54 Відповісти
Якщо не хочеш дискутувати, то не пиши мені. А я не долар, щоб усім подобатися. Зрозумів? Чекаю, що більше твоїх коментарів не буде під моїми коментарями.
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09.06.2020 03:49 Відповісти
Двума руками за шію у вольній боротьбі - заборонено.
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08.06.2020 23:00 Відповісти
Я говорив про дві руки?
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09.06.2020 03:50 Відповісти
Да выдайте полицейским уже вазелин, чтобы задерживаемые по аптекам не бегали. Всем и так понятно, куда это все катится.
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08.06.2020 22:31 Відповісти
сейчас в США и Европе менты на коленях - это тренд....
ждем когда их на обои поставят, а то стоять на одном все равно попахивает белым расизмом...

Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 2059
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08.06.2020 22:42 Відповісти
Тем временем израильские левые встали на колени перед палестинцами и исполнили гимн Палестины. Что называется "когда негров нет, но очень хочется"Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 2200
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08.06.2020 23:01 Відповісти
левые это гной человечества....
доказано еще раз...
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08.06.2020 23:04 Відповісти
+++++++++++++++++
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08.06.2020 23:37 Відповісти
Мне одному кажется, что это эпидемия дауншифтинга ?
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08.06.2020 23:07 Відповісти
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm

Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 2222 Максим Мирович

@maxim_nm

·https://twitter.com/maxim_nm/status/1270054577279295489 2 ч

Представления западных леваков об СССР хорошо показаны в мемуарах Войновича. На Западе он рассказывал одной даме про преследования в совке, на что та возмутилась-а почему вы не сообщили об этом в газеты? И, помолчав, добавила - в конце-концов, вы могли пожаловаться правительству!

Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 9423

https://twitter.com/_ZhN_
https://twitter.com/_ZhN_

Nikolay Zhigalin

@_ZhN_

·https://twitter.com/_ZhN_/status/1270058137957982215 2 ч

В ответ
https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm

Есть такая реальная история, когда пленных возвращали, и капитан СовАрмии доказывал англичанину на допросе/интервью, что Сталин - тиран и душегуб, и ему нельзя назад. А англичанин ему - ну вы просто не голосуйте за него на следующих выборах. И отправил человека в СССР.
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08.06.2020 23:22 Відповісти
Позор
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09.06.2020 07:44 Відповісти
Протесты в США - еще цветочки. Ягодки будут лет через 10
Эта проблема нерешаема в сложившемся там обществе

Расизм в США это нерешаемая проблема. Точнее , после того как Америка посадила черных на вэлферы и разрешила им десятилетиями жить в гетто на пособиях , эта проблема уже нерешаема. И дело рано или поздно все равно закончится большой резней и гражданской войной.
Процесс будет развиваться примерно следующим образом.
Сейчас полицейские будут бояться даже подходить к чернокожим, не то что их задерживать. Это будет естественной реакцией полиции, после того, ЧТО они наслушалась в свой адрес и после того как чокнутые власти Америки повалились на колени и пустили сопли по рецедивисту- наркоману
Как результат , чернокожие обнаглеют и статистика их преступлений начнёт угрожающе расти. Будет вал преступлений. Полиция не будет реагировать из принципа и правильно будет делать.
Через 8-10 лет в обществе вырастет огромное раздражение и ненависть против черных.
Далее нужна будет только искра и ..начнётся резня . Все возмуться за оружие.
Сейчас это только были цветочки. Ягодки будут лет через 10.
Это настолько очевидно.
Андрей Головачев https://ua24ua.net/protesti-v-ssha-eshche-tsvetochki-yagodki-budut-let-cherez-10/
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09.06.2020 14:22 Відповісти
Какая шея?
На коленку стали, и ботинок цёмкнули.
Шею им подавай.
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08.06.2020 22:41 Відповісти
Ноги негра целовать только после термической обработки. Вирус заражает все поверхности. Карантин еще никто не отменял.
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09.06.2020 08:58 Відповісти
Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 1608
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08.06.2020 22:45 Відповісти
Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 3636
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08.06.2020 22:46 Відповісти
дети...
китайская полиция!)
Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 9296
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08.06.2020 22:46 Відповісти
..особенно - если затримуваний 5 разив судимий за тяжки...
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08.06.2020 22:46 Відповісти
Совершенно правильно..при виде лица не европейского происхождения, как например рома, африканца, представителя азии...необходимо согласно закона сделать ему поклон и спросить, "не нарушают ли представители местного населения склонные к фашизму ваше право задрать халат и испражниться на тротуаре?" Если же человек со смуглым цветом кожи с укажет пальцем на фашистов, то радикалов следует немедленно арестовать и возбудить уголовное дело по статье "терроризм"
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08.06.2020 22:47 Відповісти
Я забыл рассказать откуда взялось "испражнится на тротуаре"
...Короче 89 год...моя знакомая поехала в Навои (Узбекстан)...очень чистый городок, всё окультурено, ухожено, все кустики аккуратненько по -восточному подрезаны, тротуары убираются и моются....
И вдруг видят компанию пожилых людей в халатах, с бородами...от них страшная вонь как от бомжей...и в один из них присел на корточки, задрал халат и нахезал посреди тротуара..
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09.06.2020 08:56 Відповісти
Если вы зайдете на сайт бывшего президента США Барака Обамы,то увидите посто с фотографией погибшего Джоржджа Флойда 25 мая 2020 года.Но свой твит Барак Обама написал 17 мая.Вопрос простой,откуда Барак Обама знал, что Флойда убъют 25 мая?
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08.06.2020 22:49 Відповісти
Потрібно лизати яйця злочинцям і своїх дочок під них ставити.
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08.06.2020 22:50 Відповісти
закуплять електромобілів і підключатимуть підозрюваних на 800В
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08.06.2020 22:52 Відповісти
Непорядок. Хранция должна была сделать черного наркошу национальным героем, приспустить на месяц национальные флаги и самый главный вопрос: почему Макарон не приехал на похороны ниггера?
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08.06.2020 23:16 Відповісти
и закрыть Шарль Хебдо!)
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08.06.2020 23:20 Відповісти
Скоро по улицах Франции невозможно будет пройти.
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08.06.2020 23:18 Відповісти
Хоронили негра, сожгли 12 штатов - https://www.anekdot.ru/authors/?a1=Criptor Criptor .Копам еще повезло, что не придушили гомосека.(составитель Дима Вернер).
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08.06.2020 23:47 Відповісти
Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 3595

В 2007 году биолог впервые https://www.thetimes.co.uk/article/black-people-less-intelligent-scientist-claims-39mzldv5hbm заявил о различиях между представителями негроидной и европеоидной расы в уровне интеллекта: «Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас - тогда как все тесты говорят, что это не так».
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09.06.2020 00:06 Відповісти
Да,прикажите полицейским целовать их в сраку,что бы они падали в обморок от оргазма!!!!
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09.06.2020 00:13 Відповісти
За шею больше не будут, будут за яйца...
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09.06.2020 00:14 Відповісти
То просто видать непрофи были , - потому и получилась такая оказия . Может у копа лишний вес был . Может какиетоличные мотивы к наркоторговцам или фальшивомонетчикам ... . Но факт есть факт . Волна жертв аппартеида набрала обороты по всему миру . ( Нажаль ) .
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09.06.2020 00:37 Відповісти
Чем дальше, там больше этот маразм напоминает "Машину времени" Герберта Уэлса, в части про Элоев и Марлоков. Если быть европейцем значит становиться на колени перед всякими папуасами то идите вы нахер с такими "ценностями", я точно не европеец.
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09.06.2020 00:40 Відповісти
Дідько... Раніше у французів якось інакше було усе оце:
Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею - Цензор.НЕТ 3471
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09.06.2020 01:09 Відповісти
а сейчас на национальные сборные по футболу шо Франции шо Англии смотреть страшно -
с трудом находишь одного белого.............
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09.06.2020 01:40 Відповісти
значит будут бить по яйцам.......
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09.06.2020 01:34 Відповісти
Скоро во Франции, французов будет меньше чем сарацинов.
Во власти социалисты, комуняки, либералы и всякая левая нечесть.
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09.06.2020 06:27 Відповісти
Кстати, фамилия у американского полицейского не англо-саксонская, а на 100 % французская знаменитая фамилия: Chovin
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09.06.2020 06:41 Відповісти
ну хоть что-то, а то сразу расизм, - банальный полицейский произвол!
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09.06.2020 12:47 Відповісти
не треба рівнять "захват шеи" і "жесткое фиксирование шеи коленом на твердой поверхности" від якого і ламаються шийні позвонки
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09.06.2020 13:31 Відповісти
 
 