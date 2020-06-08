165 человек возвращаются в Украину спецрейсом из Франции

Украинцы из Франции, Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, Мексики и США возвращаются на Родину рейсом из Парижа.

Об этом сообщает посольство Украины во Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"165 пассажиров - граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине - вылетели в Киев", - сказано в сообщении.

Спецрейс из парижского аэропорта "Шарль де Голль" при содействии украинских дипломатов осуществляет авиакомпания Fly UIA.

"Этим спецрейсом возвращаются на Родину украинцы из Франции, ДР Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, США и Мексики", - добавили в посольстве.

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